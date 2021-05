Facebook-News in Deutschland gestartet

Bild: Facebook Face­book hat heute in Deutsch­land wie ange­kün­digt einen geson­derten Bereich für jour­nalis­tische Inhalte gestartet. In den Face­book News wird ab sofort in der App und auf der Webseite des Online-Giganten eine Auswahl von Nach­rich­ten­inhalten von derzeit 35 Verlagen mit mehr als 100 Medi­enmarken präsen­tiert. "Mit "Face­book News" wollen wir den Menschen auf unserer Platt­form mehr Quali­täts­jour­nalismus zur Verfü­gung stellen und gleich­zeitig den Verlagen mehr Mone­tari­sie­rungs­mög­lich­keiten bieten", sagte Face­book-Manager Jesper Doub der Deut­schen Presse-Agentur.

"Face­book News" war im Oktober 2019 in den USA einge­führt worden. Anfang 2021 star­tete der Dienst in Groß­bri­tan­nien. Deutsch­land ist nun das dritte Land welt­weit, in dem Face­book und Verlage in dieser Form koope­rieren. Der Dienst wird bei Anwen­derinnen und Anwen­dern in Deutsch­land im Laufe des Tages erscheinen. Facebook-News in Deutschland gestartet

Bild: Facebook

Medi­enhäuser werden für Inhalte bezahlt

Am Montag hatte über­raschend der Medi­enkon­zern Axel Springer ange­kün­digt, bei "Face­book News" im Rahmen einer umfas­senden inter­natio­nalen Koope­ration mit an Bord zu sein. Neu auf der aktu­ellen Liste der Koope­rati­ons­partner ist unter anderem auch die Südwest­deut­sche Medi­enhol­ding ("Süddeut­sche Zeitung", "Stutt­garter Nach­richten" und "Stutt­garter Zeitung").

Bei "Face­book News" werden die Medi­enhäuser dafür bezahlt, dass sie Inhalte verlinken, die bislang nicht auf der Platt­form zu sehen waren. Sie müssen aber nicht eigens für Face­book produ­ziert werden. In dem Bereich werden künftig aktu­elle Schlag­zeilen präsen­tiert, die von einem Team von Jour­nalisten ausge­wählt werden, um die Face­book-User über die neuesten Nach­richten zu infor­mieren.

Mit Hilfe von Algo­rithmen wird "Face­book News" zusätz­lich auch perso­nali­sierte Inhalte anbieten. Diese Auswahl basiert auf den Nach­richten, die Nutze­rinnen und Nutzer lesen, teilen und abon­nieren. "So können sie neue Inter­essen und Themen ihrer Lieb­lings­medien oder -publi­kationen entde­cken, denen sie bisher nicht gefolgt sind", sagte Doub. Weiterhin bietet das Netz­werk in "Face­book News" tradi­tio­nelle Rubriken (Wirt­schaft, Unter­hal­tung, Gesund­heit, Wissen­schaft & Technik sowie Sport). Das Angebot bietet auch soge­nannte Kollek­tionen. Das sind spezi­elle Themen­bereiche, die je nach Lage erstellt werden. Aktuell gibt es eine Covid-19-Kollek­tion.

Ausge­wählte Nach­richten von teltarif.de sind bereits seit vielen Jahren kostenlos auf Face­book zu lesen, alle Nach­richten gibt es in unserer kosten­losen News-App für Android und iPhone.