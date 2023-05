Facebook wirft Messenger von der Apple Watch

Während Apple das Ziel verfolgt, immer mehr Dienste auf der Smart­watch auch unab­hängig von einer Verbin­dung mit dem iPhone zu ermög­lichen, geht Face­book den umge­kehrten Weg. Anwen­dern wird derzeit bereits der Hinweis einge­blendet, dass sich der Messenger des sozialen Netz­werks künftig nicht mehr in der gewohnten Forum auf der Apple Watch nutzen lässt.

Wie eine Nutzerin mit einem auf Twitter veröf­fent­lichten Screen­shot belegt, soll die Apple-Watch-App des Face­book Messen­gers nur noch bis zum Monats­ende funk­tio­nieren. Nach dem Stichtag 31. Mai werden Nutzer nur noch die Möglich­keit haben, Benach­rich­tigungen auf der Handy-Uhr zu empfangen. Ob der auf der Apple Watch anzeigte Termin einge­halten wird, ist indes unklar. Ameri­kani­schen Medi­enbe­richten zufolge soll die Einschrän­kung erst im Laufe des Monats Juni umge­setzt werden. Facebook Messenger noch noch wenige Wochen auf der Apple Watch

Fotos: Apple/Facebook, Montage: teltarif.de Wer seinen Chat-Part­nern im Face­book Messenger antworten möchte, kann das künftig nicht mehr direkt über die Apple Watch erle­digen. Statt­dessen wird hierfür ein anderer Client benö­tigt, auf dem das Chat-Tool läuft. Das können iPhone und iPad sein. Als weitere Alter­native hat der Anwender die Möglich­keit, auf Desktop-Apps bzw. den Web-Browser auf dem Computer zurück­greifen.

Auch Face­book-App einge­schränkt

Wie das Online­magazin iPhone-Ticker berichtet, wurde in der Vergan­gen­heit auch der Funk­tions­umfang der Face­book-App auf der Apple Watch auf den Empfang von Benach­rich­tigungen beschränkt. Früher konnten Status­mel­dungen direkt von der Uhr aus verschickt werden. Hierfür muss der Nutzer nun eben­falls wieder auf Smart­phone, Tablet oder Desktop zurück­greifen.

In der Vergan­gen­heit haben auch andere Unter­nehmen ihre Apple-Watch-Apps einge­stellt oder den Funk­tions­umfang einge­schränkt. In einer Zeit, in der die smarte Uhr über die Fami­lien­kon­figu­ration sogar ohne verbun­denes iPhone genutzt werden kann und in der die Apple Watch mit eSIM selbst im Ausland vom Handy unab­hän­giger wird, kommt die Ankün­digung von Face­book aber doch über­raschend.

Aktu­elles Spit­zen­modell unter den Smart­wat­ches des iPhone-Herstel­lers ist die Apple Watch Ultra. Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir dieses Gadget einem Test unter­zogen.