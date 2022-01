Facebook-Messenger: E2E-Schutz für Gruppen und Anrufe

Meta hat ein Update für seinen Face­book-Messenger vorge­stellt, das die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung erwei­tert. Zuvor waren die E2E-Verbin­dungen ausschließ­lich bei Einzel­chats möglich. Jetzt können Teil­nehmer ergän­zend sowohl in Grup­pen­chats als auch in Anrufen von der gestei­gerten Privat­sphäre profi­tieren. Das Entwick­ler­studio führt sogar direkt ein Feature ein, das bis heute im haus­eigenen WhatsApp fehlt. Wird trotz akti­vierten verschwin­denden Nach­richten ein Screen­shot im Face­book-Messenger erstellt, infor­miert darüber eine Benach­rich­tigung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung ist ein optio­nales Feature und muss zuvor akti­viert werden.

Komple­xerer E2E-Support im Face­book-Messenger

Erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim Messenger

Meta In einem Blog­bei­trag infor­miert Meta (ehemals Face­book) über ein Update für seinen Messenger. Die Aktua­lisie­rung ist sowohl für Android als auch für iOS erhält­lich und wird inner­halb der kommenden Wochen ausge­rollt. Der Fokus bei der neuen Soft­ware liegt auf sichere Verbin­dungen. Per Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung (E2E) können User abge­schottet vom Entwick­ler­studio und anderen poten­ziellen Lausch­angriffen mitein­ander kommu­nizieren. Schon seit knapp sechs Jahren ist diese Methode in Einzel­chats beim Face­book-Messenger inte­griert. Die Unter­stüt­zung für Grup­pen­chats und Anrufe ließ also einige Zeit auf sich warten, ist aber nun endlich verfügbar. Screenshot-Benachrichtigung beim Messenger

Meta Wie gewohnt akti­vieren Sie den E2E-Schutz über das Schloss-Symbol. Durch das Einschalten von verschwin­denden Nach­richten gibt es ein weiteres Plus an Privat­sphäre. In dieser Hinsicht über­trifft der Messenger sogar die Schwester-Anwen­dung WhatsApp. Wenn jemand das blockierte Spei­chern von Medi­enda­teien über einen Screen­shot umgeht, erscheint im Chat eine entspre­chende Benach­rich­tigung.

Weitere Features für die verschlüs­selten Chats

Meta hat die Ende-zu-Ende-abge­sicherten Konver­sationen sowohl im Einzel- als auch im Grup­pen­chats um Komfort­funk­tionen erwei­tert. So lassen sich jetzt GIFs, Sticker und Reak­tionen nutzen. Auf diese Weise gestaltet sich die Unter­hal­tung persön­licher. Antworten auf bestimmte Mittei­lungen inner­halb eines Chats und der bekannte Schreib-Indi­kator sind nun eben­falls in den verschlüs­selten Dialogen verfügbar. Das Spei­chern von Medi­enda­teien und das Weiter­leiten von Nach­richten per langer Berüh­rung zählen zu den weiteren Neue­rungen des Updates.

