Facebook spendiert seiner Messenger-App ein neues Update, und das bringt einiges mit sich. So lassen sich nun externe Apps direkt einbinden und für Bots gibt es einen eigenen Store.

Neue Bots und App Extensions für den Messenger Während der F8 Entwicklerkonferenz hat Facebook nicht nur seine Visionen bezüglich virtueller Realität und Gedankensteuerung vorgestellt, sondern auch ein größeres Update für den Facebook Messenger. Nicht nur Facebook M, der digitale Assistent des Konzerns, wird Bestandteil des Updates sein. Neu sind vor allem die sogenannten App Extensions, mit denen sich App-Entwickler besser im Messenger verzahnen können.

Am ehesten lässt sich die Funktion mit dem App Store für Apples iMessage vergleichen. Auch dort können Entwickler kleine Erweiterungen für den Messenger von Apple veröffentlichen, womit sich einzelne Songs oder Playlisten aus Spotify direkt teilen lassen, ein Tisch im Restaurant via OpenTable reservieren und andere Dinge.

Wie sooft bei derartigen Vorstellungen dürfte ein Großteil der Partner für App Extensions vorerst nur für den US-amerikanischen Markt gedacht sein. Zumindest die Spotify-Extension sollte sich auch hier in Europa nutzen lassen.

Zusätzlich stehen nach dem letztjährigen Start der Chat-Bots selbige stärker im Vordergrund. So hat Facebook das Entdecken der künstlichen Chat-Partner vereinfacht, indem alle verfügbaren Bots in einem eigenen 'Bot Store' zusammengefasst werden.

Mehr Features für den Messenger

Abseits der Erweiterung für Bots und App Extensions, hat Facebook zudem Facebook Code vorgestellt. Damit lassen sich QR-Codes direkt aus dem Messenger mit der Facebook Camera einscannen. Der Gedanke dahinter ist es, speziell gebrandete Bots einfacher zugänglich zu machen. Zum Beispiel könnte ein solcher Bot auf einer Messe wie der IFA die Verbindung zum jeweiligen Hersteller vereinfachen.

Und schlussendlich sollen auch die Facebook-Spiele wieder etwas stärker gepusht werden, indem ein neuer Tab auf der Startseite stets daran erinnert. Zusätzlich unterstützt der Messenger ab sofort rundenbasierte Spiele. Gerade Strategie-Titel und Brettspiele dürften damit einen kleinen Aufschwung im Messenger erleben, da diese sich für zeitversetztes Spielen geradezu anbieten.

Die Integration von Facebook M ist dagegen schon länger bekannt. Neu ist jedoch, dass delivery.com zu den unterstützten Diensten gehört, was für Nutzer außerhalb der USA ohne Bedeutung ist. Immerhin ist der Assistent selbst nun in den USA offiziell gestartet, nachdem er vergangenes Jahr auf der F8 Entwicklerkonferenz vorgestellt wurde.