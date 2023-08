Facebook Messenger: SMS wird eingestellt

Morgen feiert der Face­book Messenger seinen zwölften Geburtstag, ein neues Feature gibt es zum Jubi­läum aber nicht, viel­mehr wird eines in Form der SMS entfernt. Der zu Meta gehö­rende Dienst gab offi­ziell bekannt, dass die Unter­stüt­zung der Kurz­nach­richten im Mobil­funk­netz am 28. September endet. Rund sieben Jahre lang konnten Nutzer über Face­book Messenger SMS empfangen und versenden. Das Entwickler-Studio rät dazu, zu einer alter­nativen App auszu­wei­chen, etwa der auf dem Handy vorin­stal­lierten Anwen­dung oder Google Messages.

Face­book Messenger sägt die SMS ab

Der SMS-Support des Facebook Messengers endet

Meta Ende vergan­genen Jahrs feierte der Short Message Service, kurz SMS, sein 30. Wiegen­fest. Seit dem Aufkommen von Messen­gern wie WhatsApp, Signal, Tele­gram, Threema und Viber hat die tradi­tio­nelle Kurz­nach­richt immer mehr an Rele­vanz verloren. Im Oktober 2022 verkün­dete Signal das Ende seines SMS-Supports, jetzt schließt sich Face­book an. Über GSMArena erfuhren wir von Metas Plan, den Service am 28. September 2023 einzu­stellen. An diesem Tag soll ein neues Update erscheinen, mit dem die SMS-Funk­tio­nalität verschwindet. Einge­führt wurde der Dienst im Face­book Messenger nach einer holp­rigen Test­phase schließ­lich im Juni 2016.

Für Anwender, die auch heute noch die klas­sische SMS bevor­zugen und den Face­book Messenger als Stan­dard-App für Kurz­mit­tei­lungen einge­richtet haben, ist das Support-Ende eine schlechte Nach­richt. Das Entwickler-Studio weist darauf hin, dass die SMS nach dem Ablauf der Unter­stüt­zung auto­matisch über die dazu­gehö­rige Stan­dard-App des Smart­phones empfangen und versendet werden. Jeden­falls, sofern der Anwender keine Alter­native fest­gelegt hat.

Zur Not Update verwei­gern

Manche Nutzer mögen keine Verän­derung und wollen sich auf keine neue App einlassen. Für diese Klientel gibt es einen simplen Trick, nämlich in Google Play die auto­mati­sche Aktua­lisie­rung zu deak­tivieren. Danach verweilt der Face­book Messenger auf der Version, welche noch mit SMS kompa­tibel ist. Aller­dings kann es sein, dass das Team den Service in naher Zukunft server­seitig abschaltet. In diesem Fall hilft auch keine ältere Fassung der Soft­ware. Die SMS-Funk­tio­nalität des Face­book Messen­gers war Android-Nutzern vorbe­halten, für iOS-Nutzer ändert sich also nichts.

Feature-Phones wie das Nokia 130 und Nokia 150 sind für SMS präde­sti­niert.