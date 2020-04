Zoom-Konkurrent: Facebook startet Videokonferenz-Angebot

Aktuell boomen Video­kon­fe­renz-Dienste massiv - da will Face­book nicht tatenlos zusehen und etabliert mit "Face­book Messenger Rooms" einen ähnli­chen Dienst wie Zoom & Co.

Facebook Messenger Rooms - der neue Zoom-Konkurrent?

Bild: Facebook Face­book will das rasante Wachstum bei Video­chats in der Corona-Krise nicht dem Aufsteiger Zoom über­lassen und kontert mit einem eigenen Angebot. Bei "Messenger Rooms" können zunächst Video­kon­fe­renzen für rund 20 Teil­nehmer aufge­setzt werden, später sollen es bis zu 50 werden. Die Nutzung soll ähnlich simpel sein wie bei Zoom: Der Orga­ni­sator verschickt einen Weblink, über den andere Teil­nehmer der Konfe­renz beitreten können.

Dieses einfache Verfahren half Zoom, in der Corona-Krise von 10 Millionen auf 300 Millionen Nutzer täglich zu kommen. Es sorgte aber auch für Probleme wie das soge­nannte "Zoom­bom­bing", bei dem Fremde Video­kon­fe­renzen stören. Zoom steu­erte erst später mit zusätz­li­chen Zugangs­be­schrän­kungen gegen, Face­book will gleich zum Start der Rooms Vorkeh­rungen treffen. Der Orga­ni­sator könne jeder­zeit einen Teil­nehmer aus der Video­kon­fe­renz entfernen und auch das Teilen der Einla­dungs­links unter­binden, erklärte das Online-Netz­werk am Freitag. Facebook Messenger Rooms - der neue Zoom-Konkurrent?

Bild: Facebook

Zunächst keine Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung bei Face­book

Die Verbin­dung zum Face­book-Server ist verschlüs­selt - aber die Chats werden nicht mit der soge­nannten Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung abge­si­chert, bei der sie ausschließ­lich für die Teil­nehmer zugäng­lich sind, aber nicht für die Platt­form selbst. Das sei nötig, um die Leis­tungs­fä­hig­keit zu sichern, an einer Umset­zung der Komplett-Verschlüs­se­lung werde gear­beitet. Bei Face­books komplett verschlüs­seltem Dienst WhatsApp soll die Zahl der Teil­nehmer von Video­chats jetzt auf bis zu acht Personen ausge­baut werden.

Bei Zoom, das bisher eben­falls von Komplett-Verschlüs­se­lung absieht, können bis zu 100 Nutzer an einer Video­kon­fe­renz teil­nehmen - und bis zu 1000 an einer Video­über­tra­gung. Die Dauer in der Gratis-Version ist auf 40 Minuten beschränkt - Face­books Messenger Rooms sollen keine Zeit­be­schrän­kung haben.

Face­book versi­chert, dass Daten aus den Rooms-Video­chats nicht für perso­na­li­sierte Werbung verwendet werden. Zugleich sollen Nutzern Chat­räume ihrer Face­book-Freunde ange­zeigt werden, an denen sie inter­es­siert sein könnten.

Face­book kündigte am Freitag auch eine Video­chat-Funk­tion für seine Flirt-Platt­form "in den kommenden Monaten" an. Face­book Dating sollte im Februar auch in Europa starten, der Termin war aber nach Bedenken von Daten­schüt­zern verschoben worden.

In einer großen Über­sicht verglei­chen wir die Funk­tionen der wich­tigsten kosten­losen Video­kon­fe­renz-Dienste.