Facebook: Neues Audio-Streaming-Feature kommt

Facebook-Live bald auch mit Audio-Streaming Facebook erweitert sein Live-Streaming-Angebot künftig um Audio. Der Service soll bereits in den nächsten Wochen bei den ersten Seitenbetreibern an den Start gehen.

Anfang 2016 eröffnete Facebook das Video-Streaming-Feature großflächig auch für deutsche Nutzer, einige Monate nach dem Launch stellt der IT-Konzern nun eine weitere Facebook-Live-Funktion in Aussicht: Anwender sollen künftig neben Live-Video auch nur Audio streamen können.

Zunächst wird das Audio-Streaming allerdings ausgewählten Medienpartnern vorbehalten bleiben, darunter BBC World und der britische Radiosender LBC. Im Jahr 2017 soll die Funktion dann auch weiteren Seitenbetreibern und Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Bevor der Anwender mit einem Stream online geht, kann er per Video- bzw. Audio-Icon entscheiden, welche Art von Streaming für die Live-Übertragung genutzt werden soll. Gerade für Podcaster dürfte die Neuerung bei Facebook-Live reizvoll sein.

Audio-Streams können auch passiv konsumiert werden

Wie Facebook in dem Blogbeitrag erklärt, sollen Nutzer die Audio-Streams auch passiv konsumieren können. Bei der Android-App von Facebook soll die Wiedergabe auch bei geschlossener Facebook-Applikation oder gesperrtem Smartphone gelingen. Bei Geräten mit iOS ist der passive Konsum in Teilen möglich. So lassen sich parallel zum Stream auch andere Inhalte innerhalb der Facebook-App ansehen, ohne dass die Wiedergabe stoppt.

Unabhängig von der Plattform, auf der sich der Nutzer befindet, sollen Anwender wie auch schon bei Live-Video über den Facebook-News-Feed auf Audio-Streams aufmerksam gemacht werden.

Weitere Infos zum Live-Video-Streaming bei Facebook haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengestellt.