Facebook und Instagram: Rückzug aus Europa denkbar

Zieht Mark Zuckerberg seine Dienste aus Europa ab?

Foto: Facebook Meta erwägt, seine sozialen Netz­werke Face­book und Insta­gram in Europa abzu­schalten. Das berichtet das Online­magazin t3n unter Beru­fung auf den Jahres­bericht von Meta-Chef Mark Zucker­berg. Eben­falls betroffen sein könnte WhatsApp, zumal der Smart­phone-Messenger eben­falls zum Face­book-Konzern gehört.

Der Bericht nennt auch den Grund dafür, dass es die Über­legungen für die Abschal­tung der sozialen Netz­werke in Europa gibt. Ausschlag­gebend könnte demnach sein, wie der trans­atlan­tische Daten­ver­kehr in Zukunft gere­gelt werde. Die aktu­elle Rege­lung werde in der Euro­päi­schen Union derzeit geprüft.

Der Jahres­bericht ist dem Bericht zufolge für die ameri­kani­sche Börsen­auf­sichts­behörde gedacht. Hier heißt es, Meta könne wich­tige Dienste wie Face­book und Insta­gram in der EU "wahr­schein­lich" nicht mehr anbieten, wenn der Konzern die aktu­ellen "Muster­ver­ein­barungen oder Alter­nativen" nicht mehr nutzen dürfe.

Daten aus der EU auf US-Servern

Zieht Mark Zuckerberg seine Dienste aus Europa ab?

Foto: Facebook Konkret geht es um die Möglich­keit, Daten der aus EU-Ländern stam­menden Nutzer von Face­book und Insta­gram auf ameri­kani­sche Server zu über­tragen, um sie dort zu verar­beiten. Diese Lösung sei unter anderem für das gezielte Ausspielen von Werbung erfor­der­lich - und das ist nun mal die Geschäfts­grund­lage für die Dienst­leis­tungen, die Meta erbringt.

Ein trans­atlan­tischer Daten­trans­fer­rahmen mit der Bezeich­nung Privacy Shield bilde bislang die Rechts­grund­lage zur Spei­che­rung der Nutzer­daten auf US-Servern. Der Euro­päi­sche Gerichtshof sehe in der bishe­rigen Form des Abkom­mens aber Verstöße gegen den Daten­schutz. Seither werde auf beiden Seiten des Atlan­tiks an einer Neufas­sung gear­beitet.

Wie es weiter heißt, werden auch Muster­ver­ein­barungen oder Stan­dard-Vertrags­klau­seln in der EU über­prüft, die bislang Rechts­grund­lage für das Spei­chern von Daten euro­päi­scher Nutzer auf ameri­kani­schen Servern waren. Das könne nicht nur für Meta, sondern auch für zahl­reiche andere - auch euro­päi­sche - Firmen zum Verhängnis werden.

Auswir­kungen nicht nur für den Meta-Konzern

Der Bericht zitiert Nick Clegg, der bei Meta unter anderem für globale Ange­legen­heiten zuständig ist, mit den Worten: "Im schlimmsten Fall könnte dies bedeuten, dass ein kleines Tech­nologie-Startup in Deutsch­land nicht mehr in der Lage wäre, einen in den USA ansäs­sigen Cloud-Anbieter zu nutzen."

In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie Meta jetzt für mehr Sicher­heit beim Face­book Messenger sorgt.