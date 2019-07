Hasskommentare: Bundesamt brummt Facebook Bußgeld auf

Netz­werke wie Face­book müssen in Deutsch­land Hass­postings schnell löschen. Sie müssen aber auch exakt über das Ausmaß rechts­widriger Inhalte berichten. Das Bundesamt für Justiz sieht hier Mängel und verhängt gegen Face­book ein Millionen-Bußgeld.

Wegen fehlender Trans­parenz beim Umgang mit Hass­kommen­taren soll das Online-Netz­werk Face­book ein Bußgeld von zwei Millionen Euro zahlen. Das teilte heute das Bundesamt für Justiz (BfJ) mit, das einen entspre­chenden Bußgeld­bescheid gegen das Unter­nehmen verhängt hat. Die Bonner Behörde wirft Face­book vor, dass dessen Angaben über einge­gangene Beschwerden unvoll­ständig seien: "Der Bericht führt nur einen Bruch­teil der Beschwerden über rechts­widrige Inhalte auf." Bemän­gelt wird zudem, dass das Melde­formular für Beschwerden über rechts­widrige Inhalte "zu versteckt" sei.

Der Bußgeld­bescheid ist noch nicht rechts­kräftig, weil die beschul­digte "Face­book Ireland Limited" Einspruch dagegen einlegen kann. Sollte das Bundesamt eine solche Beschwerde zurück­weisen, muss das zustän­dige Amts­gericht Bonn entscheiden. Face­book kündigte an, die Bußgeld­bescheide sorg­fältig zu prüfen. "Wir werden uns das Recht auf Einspruch vorbe­halten", erklärte ein Face­book-Spre­cher.

Straf­bare Inhalte müssen binnen 24 Stunden gelöscht werden

Wegen fehlender Transparenz beim Umgang mit Hasskommentaren soll Facebook eine Strafe zahlen Vor zwei Jahren hatte der Bundestag das umstrit­tene Netz­werk­durch­setzungs­gesetz verab­schiedet, mit dem Internet-Platt­formen zu einem härteren Vorgehen gegen Hass, Hetze und Terror-Propa­ganda verpflichtet werden. Klar straf­bare Inhalte müssen binnen 24 Stunden gelöscht werden, auf Nutzer­beschwerden soll nach spätes­tens 48 Stunden reagiert werden.

Zudem müssen die Unter­nehmen alle sechs Monate einen Bericht über ihren Umgang mit Beschwerden veröf­fent­lichen. Bean­standet werden nun die Ausfüh­rungen von Face­book für das erste Halb­jahr 2018. "Der Bericht führt nur einen Bruch­teil der Beschwerden von Nutzern über rechts­widrige Inhalte auf", heißt es in der Mittei­lung des Bundes­amts.

Konkret bemän­gelt wird, dass nur jene Beschwerden aufge­führt seien, die über das schwer zu findende "NetzDG-Formular" einge­reicht worden seien. In der Regel würden die Nutzer jedoch auf den alter­nativen "Flag­ging-Meldeweg" geleitet. Dass die dort einge­gangenen Beschwerden in dem Bericht nicht aufge­führt werden, führt nach Einschät­zung der Prüf­behörde jedoch zu einem "verzerrten Bild" über das Ausmaß rechts­widriger Inhalte. Der Face­book-Bericht listet für das erste Halb­jahr 2018 ledig­lich 886 Beschwerden auf, was zu 362 gelöschten oder gesperrten Inhalten geführt habe.

"Beim Kampf gegen straf­bare Inhalte darf nichts unter den Teppich gekehrt werden"

Bundes­justiz­minis­terin Chris­tine Lambrecht (SPD) erklärte, Digi­tale Platt­formen hätten eine Verant­wortung für die Inhalte, die auf ihren Seiten gepostet werden. Wenn Nutzer straf­bare Inhalte meldeten, müsse die Erfas­sung und Bear­beitung dieser Beschwerden nach den Vorgaben des Netz­werk­durch­setzungs­gesetzes erfolgen. "Beim Kampf gegen straf­bare Inhalte darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Ich erwarte von Face­book Trans­parenz und ein klares Bekenntnis zu den gesetz­lichen Vorgaben."

Die Grünen im Bundestag begrüßten den Bußgeld­bescheid. Das Bundesamt sei bemüht, die Sank­tions­möglich­keiten voll auszu­schöpfen, erklärte der stell­vertre­tende Frak­tions­vorsit­zende Konstantin von Notz. Gleich­zeitig kriti­sierte er das Netz­werk­durch­setzungs­gesetz. Die Bundes­regie­rung müsse endlich verstehen, dass die Zeit der Nicht-Regu­lierung gegen­über markt­mäch­tigen Anbie­tern wie Face­book ein für alle Mal vorbei sein muss. "Das hand­werk­lich extrem schlecht gemachte NetzDG, das ohnehin nur einen Teil der Proble­matik abdeckt, muss drin­gend über­arbeitet werden", sagte von Notz.

Face­book wolle hart an der Umset­zung arbeiten

Face­book erklärte, man wolle "Hass­rede so schnell und effektiv wie möglich besei­tigen und hart an der Umset­zung arbeiten". "Auch unseren Trans­parenz­verpflich­tungen nach dem NetzDG kommen wir nach und haben die Anzahl der Meldungen über rechts­widrige Inhalte, die wir erhalten haben, korrekt und umfas­send offen­gelegt."

Der Face­book-Spre­cher betonte, sein Unter­nehmen habe vor Inkraft­treten des Gesetzes eine konstruk­tive Diskus­sion über die Umset­zung des NetzDG mit dem Bundesamt für Justiz geführt. "Wir erhielten damals keine Einwände. Wir sind zuver­sicht­lich, dass unsere veröf­fent­lichten NetzDG-Berichte geset­zeskon­form sind." Viele Kritiker hätten aber bereits fest­gestellt, dass es im NetzDG eine Reihe von Berei­chen gebe, in denen es an Klar­heit fehle.

Face­book verfügt über Barre­serven von rund 45 Milli­arden Dollar (knapp 40 Milli­arden Euro). Alleine im jüngsten Geschäfts­quartal erzielte der Konzern einen Gewinn von umge­rechnet knapp 2,2 Milli­arden Euro.

Face­book ist neben Google und Amazon auch im Visier der US-Behörden. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

