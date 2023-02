Aufgeschreckt: Auch Facebook will bei Chatbots mitmischen

Auch Meta arbeitet an einem Sprachmodell für Chatbots

picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire Der Face­book-Konzern will nach dem Wirbel um den Text-Auto­maten ChatGPT bei Chat­bots mitmi­schen. Metas Sprach­modell auf Basis künst­licher Intel­ligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unter­stützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zucker­berg in einem Face­book-Beitrag am Freitag. Die Tech­nologie trägt den Namen LLaMA.

Ein Meta-Spre­cher sagte dem Finanz­dienst Bloom­berg, das System werde aktuell nicht in Meta-Produkten wie Face­book oder Insta­gram einge­setzt. Es solle auf künst­liche Intel­ligenz spezia­lisierten Forschern zur Verfü­gung gestellt werden.

Der Hype erfasst eine ganze Branche

picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire Chat­bots wie ChatGPT wurden mit gewal­tigen Mengen Text darin trai­niert, mensch­liche Sprache zu imitieren. Dabei schätzen sie im Grunde, welches Wort als nächstes kommen soll. Auf diese Weise bilden sie Sätze und Texte, die auch von einem Menschen stammen könnten. Zugleich zeigte sich in Tests von ChatGPT, dass das Programm auf Fragen manchmal mit falschen Infor­mationen antwortet und im Dialog mit Nutzern ausfällig werden kann.

ChatGPT wurde vom Start-up Open AI entwi­ckelt und Ende vergan­genen Jahres veröf­fent­licht. Das animierte erst Google, dann Micro­soft und nun auch Meta dazu, mehr von der eigenen jahre­langen Entwick­lung von Sprach­modellen mit der Öffent­lich­keit zu teilen. Micro­soft ging einen milli­arden­schweren Pakt mit Open AI ein.

Der Text­roboter ChatGPT hat künst­liche Intel­ligenz auf einen Schlag bekannter gemacht. Kann er nur übers Internet genutzt werden? Nein: Ein deut­sches Unter­nehmen macht ChatGPT per Telefon abfragbar.