Facebook-Apps saugten Akkus von Android-Handys leer

Inzwischen sollen die beiden Facebook-Apps unter Android wieder ohne erhöhten Stromverbrauch laufen Etliche Nutzer hatten sich gestern im Internet darüber beschwert, dass sich die Akku­lauf­zeit Ihrer Smart­phones drastisch verringert hätte. Schuld daran hatte offenbar die Facebook-App sowie der Facebook-Messenger. Wie einige Nutzer im Google Play Store mitgeteilt hatten, konnten sie die beiden Facebook-Apps als Akku-Fresser identifizieren. Das Betriebs­system Android erlaubt seinen Nutzern nach­zu­voll­ziehen, welche Apps wie viel Strom verbrauchen.

Das Seltsame war allerdings, das die meisten Nutzer behaupteten, keine der beiden Apps aktiv genutzt zu haben. Ebenso hatte es in jüngster Vergangen­heit kein Update gegeben. Beheben ließ sich das Problem bei den meisten wohl erst nachdem die beiden Apps deinstalliert wurden. Auch seien davon nicht alle Android-Geräte betroffen, aber doch eine ganze Menge aktueller Smart­phones: Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 4, LG G5, Nexus 6P, Xperia XZ, Mate 9, Honor 7, Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T.

Der Leiter des Facebook-Messenger-Teams, David Marcus, teilte inzwischen via Twitter mit, dass das Akku-Problem behoben wäre.

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry.