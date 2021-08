EZB will digitalen Euro ausprobieren

Digi­tale Währungen sind beliebt, beispiels­weise der Bitcoin, weil dieser ohne staat­liche Eingriffe auskommt. Was könnte ein digi­taler Euro bringen? Die EZB probiert es aus.

Digitaler Euro bedeutet nicht, dass ein Microchip in die Münze eingebaut wird.

Foto: Picture Alliance / dpa Europas Währungs­hüter prüfen die Einfüh­rung eines digi­talen Euro als Ergän­zung zum Bargeld. Verbrau­cher­schützer haben konkrete Vorstel­lungen, wie das Digi­tal­geld ausge­staltet sein sollte.

Vorteile von Bargeld abbilden

Foto: Picture Alliance / dpa Ein digi­taler Euro sollte aus Sicht von Verbrau­cher­schüt­zern so weit wie möglich die Vorteile von Bargeld abbilden. "Zahlungen in der digi­talen Welt sollten wie bei Bargeld auch anonym sein", sagte Doro­thea Mohn vom Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) der Deut­schen Presse-Agentur (dpa). "Kern muss der Schutz der Privat­sphäre sein."

Einfüh­rung wird geprüft

Europas Währungs­hüter prüfen seit einer Weile die mögliche Einfüh­rung eines digi­talen Euros. In einer zwei­jäh­rigen Unter­suchungs­phase soll es nun um Aspekte wie Tech­nologie und Daten­schutz gehen. Ob eine digi­tale Version der euro­päi­schen Gemein­schafts­wäh­rung ergän­zend zu Schein und Münze kommen wird, ist damit aber noch nicht entschieden.

Kein Ersatz, nur eine Ergän­zung

Die Euro­päi­sche Zentral­bank (EZB) betonte, in jedem Fall würde ein digi­taler Euro das Bargeld nur ergänzen und nicht ersetzen.

Angst vor Zahlungs­dienst­leis­tern

Verbrau­cher­schüt­zern bereitet der wach­sende Einfluss von privaten Zahlungs­dienst­leis­tern Sorgen. Verbrau­cher müssten damit rechnen, dass alle Zahlungen per Karte oder über eine der diversen digi­talen Zahlungs­lösungen syste­matisch ausge­wertet und für kommer­zielle Zwecke verar­beitet würden, heißt es in einem Papier des Bundes­ver­bandes zum digi­talen Euro.

Digi­taler Euro mit Daten­schutz?

„Ein digi­taler Euro, der Daten­schutz sicher­stellt, kann Verbrau­cher vor kommer­zieller Über­wachung bewahren und sie unab­hän­giger von privaten Konzernen machen, die ihre Macht immer mehr ausweiten“, sagte Mohn.

Damit das gelinge, müsste bei einer digi­talen Version der Gemein­schafts­wäh­rung die Privat­sphäre der gesamten Wert­schöp­fungs­kette geschützt werden, inklu­sive Konto oder elek­tro­nischer Geld­börsen, so genannte Wallets.

Digi­taler Euro für alle

Der vzbv fordert zudem, ein digi­taler Euro müsse für alle Verbrau­cher zugäng­lich sein und den Zahlungs­ver­kehr sicherer vor tech­nischen Ausfällen machen. Zugleich müsse Bargeld zukunfts­fest gemacht werden. Nach Über­zeu­gung der Verbrau­cher­schützer liegt die größte Gefahr für Bargeld „in wirt­schaft­lichen Motiven der Kredit­kar­ten­anbieter, Fin-Techs, BigTechs, Kredit­wirt­schaft und des Handels“.

Einige Unter­nehmen hätten ein beson­deres Inter­esse an einer Zurück­drän­gung von Scheinen und Münzen, „weil jede Barzah­lung eine Trans­aktion ist, an der sie nichts verdienen und die sie nicht ausspähen können“.

Trend zum bargeld­losen Bezahlen

Schon vor der Corona-Krise hatte sich der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen in Deutsch­land und im Euro­raum verste­tigt.

Antwort auf Bitcoin & Co.

Die EZB will auch eine Antwort auf den Aufstieg von Kryp­towäh­rungen wie Bitcoin und Ether geben. Der große Unter­schied: Im Gegen­satz dazu stünde ein digi­taler Euro unter Aufsicht einer Zentral­bank, welche die Stabi­lität der Währung sichert.

