Samsung Galaxy S24 doch wieder mit Exynos-Chip?

Gerüchte darüber, dass Samsung an einem neuen Exynos-Chip­satz auf Basis von ARM-CPU-Kernen arbeitet, kursieren bereits seit Längerem, aller­dings behaup­teten verschie­dene Quellen, dass der SoC zu spät für das Galaxy S24 kommen soll.

Demzu­folge gingen wir davon aus, dass Samsung die Galaxy-S24-Serie, wie schon das Galaxy S23, S23+ und Galaxy S23 Ultra, ausschließ­lich mit einem Qual­comm-Prozessor ausstatten wird. Beim Galaxy S24 wäre das der Snap­dragon 8 Gen 3.

Zurück zur dual-orien­tierten Tradi­tion?

Das Galaxy S24 könnte doch wieder mit einem Exynos-Chip kommen

Bild: Samsung

Die Top-Modelle früherer Galaxy-S-Serien, mit Ausnahme des Galaxy S6, das ledig­lich mit Exynos-SoCs in den Handel kam, hatte Samsung stets mit zwei verschie­denen Chip­sätzen bestückt. Während die Tele­fone in China, Kanada und den USA von einem Qual­comm Snap­dragon ange­trieben wurden, kamen die Geräte andern­orts mit dem jeweils neuesten selbst entwi­ckelten Exynos-Chip­satz auf den Markt. Da die Exynos-Chips jedoch nie so ganz mit jenen von Qual­comm mithalten konnten, entschied sich das Unter­nehmen, die Galaxy-S23-Reihe welt­weit mit dem Snap­dragon 8 Gen 2 auszu­statten.

Einem neuen Bericht nach könnte Samsung beim Galaxy S24 wider Erwarten zu seiner dual-orien­tierten Tradi­tion zurück­kehren. Reve­gnus (@Tech_Reve), der vor einiger Zeit schon die vermeint­liche Ausstat­tung des Snap­dragon 8 Gen 3 enthüllt hatte, twit­tert nun, dass der vorgeb­lich jüngste Spross alias Exynos 2400 doch noch pünkt­lich zum Einsatz im Galaxy S24 kommt.

Deut­liche Stei­gerung der Grafik­leis­tung zu erwarten

Da es sich bei Reve­gnus um einen bislang eher unbe­kannten Tipp­geber handelt, sind diese Angaben mit Vorsicht zu genießen. Aller­dings schob er direkt die Daten des poten­ziellen Chip­satzes nach.

Den Angaben nach dürfte der Exynos 2400 zumin­dest Gamer beglü­cken, da dieser eine neue RDNA2-basierte Grafik­ein­heit mit 6 WGP nutzt. WGP steht für Work­group Processor und ist Teil der RDNA-Archi­tektur, die von AMD entwi­ckelt wurde. Da ein WGP in der neuen RDNA2-Bauart laut GSMArena zwei Rechen­ein­heiten beinhaltet, verfügt die 6-WGP-Konfi­gura­tion insge­samt über 12 Einheiten.

Im Vergleich zum Exynos 2200, der hier­zulande in der Galaxy-S22-Serie zum Einsatz kam und nur 3 CUs (Compute Units) sein Eigen nennt, dürfte sich die Grafik also deut­lich verbes­sern, was sich aller­dings auch auf die Wärme­ent­wick­lung auswirken könnte. Die Grafik­ein­heit wird dem Tweet zufolge mit einer 10-Core-ARMv9-CPU kombi­niert.

