Aircove im Test: ExpressVPN bietet eigenen WiFi-6-Router

VPN-Dienste gibt es fast wie Sand am Meer. Der Einsatz empfiehlt sich beispiels­weise an offenen WLAN-Hotspots zum Aufbau einer verschlüs­selten Daten­ver­bin­dung. Zuhause ermög­licht das "Vorgau­keln" eines anderen Stand­orts über einen VPN-Server beispiels­weise den Zugriff auf Strea­ming-Dienste, die nicht für das Land bestimmt sind, indem man sich aufhält. Oder man umgeht die Sperre einer Webseite speziell für Besu­cher in Europa, weil der Betreiber keine Anpas­sungen zur Einhal­tung der Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung durch­führen möchte.

Die meisten VPN-Anbieter haben Apps für Android und iOS, Windows und macOS oder auch für verschie­dene Strea­ming-Sticks (zum Beispiel Fire TV) und Smart-TVs (zum Beispiel Android TV) im Angebot. Für Inter­essenten, die gleich mehrere Geräte parallel über den VPN-Tunnel mit dem Internet versorgen wollen, eignet sich die VPN-Nutzung direkt im Router. Das aktu­elle FRITZ!OS von AVM unter­stützt das WireGuard-Proto­koll, das auch von einigen kommer­ziellen VPN-Diensten verwendet wird. Der Aircove-Router von ExpressVPN

Foto: teltarif.de

VPN-Tunnel direkt im Router betreiben

VPN direkt in der FRITZ!Box betreiben? Bislang scheint es noch keinen Anbieter zu geben, der das offi­ziell unter­stützt, auch wenn WireGuard beispiels­weise in Apps bereits einge­setzt wird. Hersteller wie Asus bieten Router an, bei denen man VPN-Zugangs­daten eintragen kann. Mit ExpressVPN: ExpressVPN bietet einer der Anbieter von Daten­ver­bin­dungen zu virtu­ellen Internet-Stand­orten auch einen eigenen Router an. Dieser nennt sich Aircove und hat die VPN-Soft­ware bereits inte­griert.

Der Vorteil gegen­über der Kombi­nation eines belie­bigen Routers mit VPN-Funk­tion ist: Die Konfi­gura­tion entfällt, die je nach Router und VPN-Dienst nicht ganz trivial ist. Sollen verschie­dene Server­stand­orte genutzt werden, müssen die Einstel­lungen mehr­fach vorge­nommen werden. Wir wollten wissen, was Aircove in der Praxis leistet, wie sich das Gerät einrichten und nutzen lässt. Menü für die Erstkonfiguration des Routers

Screenshot: teltarif.de

Tech­nische Daten von Aircove

ExpressVPN verspricht Dual­band-WLAN und die Unter­stüt­zung von WiFi-6 (802.11ax). Auf 2,4 GHz sollen bis zu 60 MBit/s und auf 5 GHz bis zu 1200 MBit/s möglich sein. Zudem soll der Router laut Daten­blatt eine Fläche von bis 150 Quadrat­metern mit einem draht­losen Internet-Zugang versorgen können. Vorein­gestellt ist WPA2-Verschlüs­selung. WPA3 kann optional genutzt werden, wenn die eigenen Geräte dieses Proto­koll verstehen.

Der Aircove-Router verfügt über einen WLAN-Anschluss, der mit dem Internet-Modem (beispiels­weise einer FRITZ!Box) verbunden werden muss. Über vier Ethernet-Anschlüsse können zum Beispiel Computer auch kabel­gebunden mit dem Internet verbunden werden. Der Router hat vier externe Antennen an Bord und der Hersteller liefert ein 12-Volt-Netz­teil mit verschie­denen Stecker-Adap­tern mit. Auch ein Netz­werk­kabel befindet sich im Liefer­umfang.

Auf Seite 2 lesen Sie, wie der Aircove-Router einge­richtet wird und wie sich das Gerät bei Bedarf perso­nali­sieren lässt.