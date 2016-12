EWE plant Milliarden-Investition für Glasfaser-Ausbau

Der Telekommunikations- und Energiekonzern EWE AG will in den kommenden zehn Jahren über eine Milliarde Euro in den Glasfaserausbau investieren.

Glasfaserkabel laufen an einem Verteilerpunkt zusammen. (Symbolfoto) Der Oldenburger Telekommunikations- und Energiekonzern EWE AG will in den kommenden zehn Jahren über eine Milliarde Euro in den Ausbau des Glasfasernetzwerkes im Nordwesten investieren. Das beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens, wie EWE in einer Pressemitteilung mitteilte.

Ministerpräsident sprach von wegweisender Entscheidung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach von einer wegweisenden Entscheidung. "Sie wird Niedersachsen nachhaltig stärken, und sie ist beispielgebend auch für ganz Deutschland", erklärte er. Schnelle Datenleitungen seien entscheidend für eine positive wirtschaftliche Entwicklung und eine hohe Lebensqualität.

EWE-Vorstandschef Matthias Brückmann betonte, mit dem Glasfaserausbau starte EWE eines der größten Infrastrukturprojekte der Unternehmensgeschichte. Ziel der Investitionen sei es, möglichst viele Gebäude im Vermarktungsgebiet mit direktem Glasfaserhausanschluss zu erschließen, um sehr hohe und stabile Bandbreiten anbieten zu können.

BREKO beglückwünscht EWE TEL zu diesem Schritt

Der Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) beglückwünschte das BREKO-Mitgliedsunternehmen EWE TEL (Tochterunternehmen der EWE AG) in einem Pressestatement. In diesem Rahmen sagte BREKO-Geschäftsführer Dr. Stephan Albers außerdem: "Wir sind zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass viele weitere Netzbetreiber ihren Fokus klar auf FTTB/FTTH ausrichten und so die Verbreitung direkter Glasfaseranschlüsse in Deutschland maßgeblich vorantreiben werden. Schon heute stellen die Wettbewerber der Deutschen Telekom mehr als 80 Prozent aller FTTB/FTTH-Anschlüsse in Deutschland - wir bauen die Glasfasernetze für die Gigabit-Gesellschaft!"