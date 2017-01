EWE senkt Preise bei VDSL-Tarifen

Der Anbieter EWE senkt für Neukunden die Preise von zwei DSL-Tarifen. (Symbolfoto) Der regionale Telekommunikationsanbieter EWE hat die Preise für zwei VDSL-Pakete gesenkt. Im Detail handelt es sich um die Tarife DSL 50 komfort und DSL 100 komfort. Das Angebot gilt Unternehmensangaben zufolge für die Marken EWE, swb und osnatel.

Einheitspreis in den ersten 12 Monaten

Beide Tarife werden in der ersten 12 Monaten zum Einheitspreis von 24,95 Euro offeriert. Anschließend erhöht sich der Preis auf 34,95 Euro (DSL 50 komfort) oder 39,95 Euro (DSL 100 komfort). Die Mindestvertragslaufzeit bei den Tarifen beträgt 24 Monate. In jedem Fall entstehen Einmalkosten für die Anschlussgebühr (29,95 Euro), den Router (Fritz!Box 7360 für 29,95 Euro) und den Versand (9,95 Euro). In den Tarifen enthalten sind neben der Internetflatrate beispielsweise auch eine Telefonflat ins deutsche Festnetz und eine Flatrate zu EWE-Handys. Neben den komfort-Tarifen sind zu einem teureren Preis auch die Tarife EWE DSL 50 premium und EWE DSL 100 premium buchbar. Diese verfügen beispielsweise über zwei Telefon-Leitungen und eine Flatrate in alle deutschen Handynetze. Außerdem entfällt der Anschlusspreis.

Bis 100 MBit/s im Downstream

Beim Tarif DSL 50 komfort sind Bandbreiten von bis zu 50 MBit/s im Downstream und 10 MBit/s im Upstream möglich. Beim Tarif DSL 100 sind Bandbreiten von bis zu 100 MBit/s im Downstream und 40 MBit/s im Upstream möglich. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist EWE zufolge bei jedem Haushalt von der Länge und Qualität der Kupferleitung abhängig.

Vor der Preissenkung belief sich der Preis beim Tarif DSL 50 auf 29,95 Euro in den ersten 12 Monaten und wurde anschließend um jeweils 10 Euro erhöht. Beim Tarif DSL 100 belief sich der Preis ebenfalls auf 29,95 Euro in den ersten 12 Monaten und wurde anschließend für weitere 12 Monate um 10 Euro auf 39,95 Euro erhöht.

Grob gesagt ergibt sich durch die Preisanpassung eine effektive Ersparnis von etwa 5 Euro pro Monat sowohl in der Rabattphase wie auch während der Vertragslaufzeit.

In einem weiteren Artikel lesen Sie Informationen über die geplante Milliarden-Investition für Glasfaser-Ausbau bei EWE.