Eurosport Player bei Amazon 30 Tage kostenlos

Zum Start der Fußball-Bundes­liga-Rück­runde hat Amazon ein attrak­tives Angebot ange­kündigt: Neukunden können den Euro­sport Player bei Amazon Chan­nels 30 Tage kostenlos testen.

Drei Bundes­liga­spiele gratis

ZDF und Amazon zeigen den Auftakt der Bundesliga-Rückrunde live und kostenlos Regulär werden hierfür 5,99 Euro fällig. Wer das Gratis-Angebot nutzen möchte, kann die drei Bundes­liga-Begeg­nungen Schalke 04 gegen Borussia Mönchen­glad­bach (17. Januar), Borussia Dort­mund gegen den 1. FC Köln (24. Januar) und Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04 (31. Januar) gratis sehen.

Im Euro­sport Player bei Amazon Chan­nels gibt es jedes Frei­tags­spiel zur Eröff­nung des jewei­ligen Spiel­tages live. Hierfür hält Euro­sport, bezie­hungs­weise deren Mutter Disco­very Inc. die Rechte, die man im letzten Jahr zusätz­lich an den Sport­streamer DAZN sub-lizen­zierte. Neben Fußball zeigt Euro­sport zahl­reiche weitere attrak­tive Sport-Events im Live-Stream. Dazu zählen etwa die gerade laufende Hand­ball-EM oder die Austra­lian Open (Tennis). Wer das Angebot in Ansprucn nehmen möchte, muss ein Abo von Amazon Prime besitzen.

Auftakt­spiel der Rück­runde auch live im ZDF

Auch Amazon Prime kann man als Neukunde 30 Tage lang kostenlos testen, danach kostet der Service 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro monat­lich.

Wer sich den Aufwand sparen möchte: Das Frei­tagspiel zum Bundes­liga-Rück­runden­auftakt zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchen­glad­bach gibt es am 17. Januar 2020 auch live im Programm des ZDF. Das Spiel ist nicht nur über die klas­sischen Verbrei­tungs­wege Kabel, Satellit, Antenne (DVB-T2 HD) und IPTV zu sehen, sondern auch mobil sowie stationär im Internet, etwa unter zdfsport.de sowie in der ZDF-Media­thek und deren App.

