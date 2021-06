Weiterer Sportsender bei Zattoo gestartet

Mit European League of Foot­ball TV ist ein weiterer Sport­sender bei Zattoo gestartet. Das Programm ist in allen Paketen verfügbar.

Screenshot: Michael Fuhr/Quelle: Zattoo Mit dem TV-Sender European League of Foot­ball (ELF) TV ist ab sofort ein weiterer Sport­sender beim Online-TV-Portal Zattoo verfügbar. Das Unter­nehmen bringt damit als erser TV-Strea­ming-Anbieter in Deutsch­land und der Schweiz das Angebot des Senders auf eine Viel­zahl von Endge­räten. Der Sender ist sowohl für Ulti­mate- und Premium-Abon­nenten als auch für Nutzer des werbe­finan­zierten Free-Modells in HD empfangbar.

European League of Football TV bei Zattoo

Screenshot: Michael Fuhr/Quelle: Zattoo European League of Foot­ball TV präsen­tiert exklu­sive Inhalte und News rund um die neue euro­päi­sche Foot­ball­liga. Hier erhalten Fans nicht nur alle Spiele der European League of Foot­ball, sondern vor allem Hinter­grund­infor­mationen, exklu­sive Inter­views und High­lights rund um die Uhr. Foot­ball­fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Ob Spieler oder Trainer, European League of Foot­ball TV bietet einen Blick hinter die Kulissen.

Der Sender ist ab sofort für alle Nutzer in Deutsch­land und der Schweiz auf allen gängigen Endge­räten, auf denen die Zattoo-App genutzt werden kann, verfügbar. Dazu gehören Smart-TVs von Samsung, Pana­sonic und LG oder via Android TV, Strea­ming-Geräte wie der Amazon Fire TV oder Google Chro­mecast, PCs und Laptops sowie der mobile Empfang über Smart­phones und Tablets.

Mit "More Than Sports TV" star­tete erst vor weniger Tagen ein neuer Free-TV-Sender, unter anderem auch bei Zattoo. Auch bei diesem Angebot dreht es sich unter anderem um die European League of Foot­ball. Des Weiteren ist der Privat­sender Sport1 im freien Angebot bei Zattoo verfügbar, weitere Sport­sender wie Euro­sport1 oder Sky Sport News gibt es in den kosten­pflich­tigen Paketen.

