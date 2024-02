Apple führt den europäischen Smartphone-Markt an

Der iPhone-Boom breitet sich in euro­päi­schen Gefilden aus. Apple führt den Markt an. Samsung schafft es nur auf Platz zwei.

Nicht nur welt­weit, sondern explizit auch in Europa führt Apple den Smart­phone-Markt an. Auf unserem Konti­nent verdrängte der iPhone-Schöpfer Rivale Samsung im vierten Quartal 2023 von Platz eins. Bei einem Drittel aller ausge­lie­ferten schlauen Mobil­tele­fone handelte es sich um Apple-Produkte. Samsung war immerhin noch für 28 Prozent der Auslie­ferungen verant­wort­lich. Xiaomi hielt sich wacker auf der dritten Posi­tion. Es wurden ordent­liche 16 Prozent Markt­anteil beschei­nigt. Moto­rola Mobi­lity und Honor komplet­tierten die euro­päi­sche Hersteller-Top-fünf. Für Google Pixel gab es eine posi­tive Entwick­lung.

Apple an der Spitze des EU-Smart­phone-Marktes

Apple ist in Europa Trumpf

canalys Samsungs Markt­füh­rer­schaft ist gefallen. Vergan­genen Monat berich­teten wir darüber, dass Apple Platz eins auf dem welt­weiten Handy­markt erreicht hat. Bezogen auf Europa zeigt sich dasselbe Szenario. Das Markt­for­schungs­institut Canalys teilt die Zahlen des vierten Quar­tals 2023. Dabei wird aus poli­tischen Gründen Russ­land ausge­klam­mert. Fünf Prozent respek­tive 1,6 Millionen Auslie­ferungen trennten Apple und Samsung. Nach den beiden Spit­zen­rei­tern kam Xiaomi mit sechs Millionen verschickter Einheiten und einem Anteil von 16 Prozent.

Moto­rola Mobi­lity erfreut sich in unserer Region immer größerer Beliebt­heit. Zwei Millionen Smart­phones der Lenovo-Marke machten sich euro­paweit auf den Weg. Das führte zu einem Markt­anteil von fünf Prozent auf der vierten Posi­tion. Die eins­tige Huawei-Toch­ter­firma Honor darf sich über Platz fünf bei 1,1 Millionen Auslie­ferungen sowie drei Prozent Anteil freuen. Wenn es um das Wachstum geht, war Honor der große Sieger. Der chine­sische Elek­tronik­kon­zern konnte um 116 Prozent zulegen. Moto­rola Mobi­lity verzeich­nete ein Plus von 73 Prozent.

Apple domi­niert den euro­päi­schen High-End-Markt

Canalys hat noch weitere Studien parat. Beispiels­weise über die Vertei­lung der Smart­phone-Preis­klassen. So kosteten 19 Prozent der in Q4 2023 ausge­lie­ferten schlauen Handys weniger als 200 US-Dollar, 22 Prozent zwischen 200 und 399 US-Dollar und 14 Prozent zwischen 400 und 599 US-Dollar. Für das Segment der güns­tigeren Ober­klas­semo­delle zwischen 600 und 799 US-Dollar inter­essierte sich bei einem Anteil von fünf Prozent kaum jemand. Flagg­schiffe führten die Preis­klassen mit 40 Prozent deut­lich an. Dabei handelte es sich bei 77 Prozent um iPhones und 16 Prozent um Galaxys. Google bean­spruchte mit vier Prozent die dritte Posi­tion.

