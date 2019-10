EuGH: Voreingestellte Einwilligung in Cookies ist unzulässig

Inter­netnutzer müssen dem Setzen von Cookies nach einem Urteil des Euro­päischen Gerichts­hofs aktiv zustimmen. Eine vorein­gestellte Zustim­mung zum Spei­chern der Daten auf dem Rechner sei unzu­lässig, urteilten die Luxem­burger Richter heute (Rechts­sache C-673/17).

Käst­chen für Zustim­mung war bereits akti­viert

EuGH-Urteil zu Cookies (Symbolbild) Hinter­grund ist ein Online-Gewinn­spiel des Anbie­ters Planet49 aus Deutsch­land. Auf der Anmel­deseite des Gewinn­spiels gab es ein Käst­chen, bei dem bereits ein Häkchen gesetzt war. Die Zustim­mung in das Setzen von Cookies lag damit auto­matisch vor. Das Häkchen konnte jedoch auch entfernt werden. Der deut­sche Verbrau­cher­zentrale Bundes­verband klagte dagegen.

Cookies spei­chern beim Surfen Daten auf der Fest­platte des Nutzers. Beim erneuten Besuch der Webseite können mit ihrer Hilfe die Nutzer und ihre Einstel­lungen schneller wieder­erkannt werden.

Erste Einschät­zung des Bitkom-Verbandes

Zu dem Urteil erklärt Bitkom-Haupt­geschäfts­führer Bern­hard Rohleder: "Das Urteil des Euro­päischen Gerichts­hofs hat weit­reichende Auswir­kungen für Inter­netnutzer und Tausende Websei­tenbe­treiber in Deutsch­land. Cookies können künftig nicht mehr mit einem Hinweis an den Nutzer auto­matisch gesetzt werden, sondern erfor­dern seine ausdrück­liche Zustim­mung. Neben dem nach wie vor hohen Umset­zungs­aufwand infolge der Daten­schutz-Grund­verord­nung bedeutet das für unzäh­lige Websei­tenbe­treiber eine erneute Mehr­belas­tung. Auch für die Nutzer wird das Surfen im Netz umständ­licher. Wer weiterhin den Komfort von Cookies genießen möchte, muss dafür ausdrück­lich eine Einwil­ligung erteilen – mit zusätz­lichen Klicks. Cookies können einen echten Mehr­wert sowohl für Inter­netnutzer als auch für Websei­tenbe­treiber bieten. Dazu zählen etwa Waren­korb-Cookies, das Merken von Sprach­einstel­lungen oder auch die Websei­tenana­lyse über Cookies. Cookies machen das Surfen schneller und bequemer. Websei­tenbe­treiber, etwa von Online-Shops, können mit Cookies ihr Angebot noch besser an die Bedürf­nisse der Kunden anpassen."

In einem sepa­raten Ratgeber erklären wir, was es mit Cookies auf sich hat und zeigen, wie Sie Cookies in Firefox, Chrome und Edge löschen können.

