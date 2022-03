EU: Akkus sollen leichter getauscht werden können

Neue EU-Vorgaben zur Wechselbarkeit von Akkus

picture alliance/dpa/kyodo Batte­rien und Akkus, etwa in E-Fahr­rädern und anderen Geräten sollen künftig leichter getauscht werden können.

Darauf haben sich die Umwelt­minis­terinnen und Umwelt­minister der EU-Länder geei­nigt, wie aus einer Mittei­lung der deut­schen Ressort­chefin Steffi Lemke (Grüne) hervor­geht. Zudem sollen Batte­rien künftig insge­samt umwelt­freund­licher werden. Unter anderem ist geplant, dass bei ihnen ein CO2-Fußab­druck ausge­wiesen und Unter­nehmen bei der Produk­tion mehr Sorg­falt entlang der Liefer­kette an den Tag legen sollen.

Damit das Vorhaben zu geltendem EU-Recht wird, muss noch gemeinsam mit dem EU-Parla­ment ein Kompro­miss gefunden werden.

Ab 2024: Akkus müssen wech­selbar sein

Neue EU-Vorgaben zur Wechselbarkeit von Akkus

picture alliance/dpa/kyodo Das Parla­ment hatte sich vergan­gene Woche auf seine Posi­tion für die nun anste­henden Verhand­lungen geei­nigt. Die Abge­ord­neten wollen etwa ein konkretes Datum: 2024 sollen Batte­rien in Geräten wie Smart­phones oder E-Bikes durch­gehend austauschbar sein. Insge­samt spre­chen die beiden EU-Insti­tutionen aber ähnliche Punkte an: Die Indus­trie soll dem Willen des Parla­ments zufolge sicher­stellen, dass in der gesamten Batterie-Wert­schöp­fungs­kette keine Menschen­rechts­ver­let­zungen begangen und Sorg­falts­pflichten einge­halten werden. Mehr Kobalt, Blei, Lithium und Nickel soll recy­celt werden, um damit neue Batte­rien herzu­stellen. Zudem soll ein höherer Anteil an Altbat­terien gesam­melt werden.

Auch die EU-Länder haben sich auf ähnliche Punkte geei­nigt. Lemke betonte, Batte­rien seien ein zentraler Baustein für die Ener­gie­wende. "Was gut für den Klima­schutz ist, darf nicht zu mehr Raubbau an der Natur und Schäden in der Umwelt führen. In der EU wollen wir Batte­rien künftig so nach­haltig wie möglich produ­zieren", sagte sie.

In der EU sollen künftig unter anderem Smart­phones einheit­lich mit USB-C ausge­stattet sein. Darauf haben sich Vertreter der EU-Länder bereits im Januar verstän­digt.