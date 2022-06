EU-Studie: Immer mehr junge Menschen kaufen Plagiate

Klei­dung, Schuhe, Parfüms oder Smart­wat­ches: Junge Menschen in der EU kaufen deut­lich mehr gefälschte Produkte als vor der Corona-Pandemie.

Die Zahl der jungen Euro­päer, die sich im vergan­genen Jahr bewusst für den Kauf eines oder mehrerer nach­geahmter Produkte entschieden haben, hat sich mehr als verdop­pelt (von 14 Prozent auf 37 Prozent), wie aus einer am Mitt­woch veröf­fent­lichten Studie des EU-Amtes für geis­tiges Eigentum (EUIPO) im spani­schen Alicante hervor­geht. Auch Influ­encer haben demnach einen Einfluss auf das Kauf­ver­halten.

"In einer Zeit, in der der elek­tro­nische Handel und der digi­tale Konsum erheb­lich zuge­nommen haben, ist die Zunahme des vorsätz­lichen wie des unbe­absich­tigten Kaufs nach­geahmter Waren ein besorg­nis­erre­gender Trend", sagte EUIPO-Exeku­tiv­direktor Chris­tian Archam­beau.

Bewusst oder verse­hent­lich

Einer Studie zufolge kauften 52 Prozent der Befragten mindestens ein gefälschtes Produkt über das Internet

Bild: picture alliance/picture alliance / Friso Gentsch/dpa Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten gab an, bewusst oder verse­hent­lich mindes­tens ein gefälschtes Produkt über das Internet gekauft zu haben. In Deutsch­land kauften den Angaben zufolge 39 Prozent der befragten Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren wissent­lich gefälschte Waren.

Der reprä­sen­tativen Erhe­bung zufolge sind Fälschungen unter jungen Grie­chinnen und Grie­chen am belieb­testen (62 Prozent). Am geringsten war der Wert in Tsche­chien (24 Prozent).

Haupt­fak­toren

Haupt­fak­toren seien unter anderem soziale Einflüsse wie das Verhalten von Fami­lien­ange­hörigen, Freunden oder Bekannten. Außerdem habe jeder zehnte Befragte auf Empfeh­lungen von Influ­encern oder berühmten Personen verwiesen. Viele junge Menschen würden in die Irre geführt und zum Kauf nach­geahmter Produkte verleitet, hieß es weiter. Dabei hätten junge Menschen auch einge­räumt, dass es schwierig sei, echte von gefälschten Waren zu unter­scheiden.

Bei den Fälschungen habe es sich haupt­säch­lich um Klei­dung und Acces­soires (17 Prozent), Schuhe (14 Prozent), elek­tro­nische Geräte (13 Prozent) sowie Kosme­tika und Duft­stoffe (12 Prozent) gehan­delt. In der Unter­suchung wurden auch Trends bei der Nutzung von raub­kopierten Inhalten unter­sucht. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass ein Groß­teil der jungen Deut­schen (69 Prozent) lieber auf digi­tale Inhalte aus legalen Quellen zugreift.

