EU-Roaming: "Roam like at home" bald auch in der Ukraine?

EU-Kommis­sions­prä­sidentin Ursula von der Leyen will Anrufe und SMS in die Ukraine ohne Zusatz­kosten ermög­lichen. Zudem sollen die Ukraine in die EU-Zone für kosten­loses Roaming aufge­nommen werden, wie von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union heute in Straß­burg sagte. Zu einem mögli­chen Zeit­rahmen für die Umset­zung dieser Neue­rung ist bislang nichts bekannt. Roaming in der Ukraine

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Wenn der Vorschlag der EU-Kommis­sions­prä­sidentin umge­setzt wird, wäre es für ukrai­nische Mobil­funk­kunden möglich, ohne Zusatz­kosten in allen EU-Staaten sowie in Island, Liech­ten­stein und Norwegen mobil zu tele­fonieren und über LTE und 5G im Internet zu surfen. Umge­kehrt könnten Verbrau­cher aus allen EU- und EWR-Staaten ihre Mobil­funk­tarife in der Ukraine nutzen, ohne dass dafür Aufpreise anfallen.

EU-Roaming ist ein Erfolgs­modell

Inner­halb der EU ist Roaming seit Jahren kostenlos. Die Nutzung der eigenen Handys im EU-Ausland und in den EWR-Ländern ohne zusätz­liche Kosten ist einer der belieb­testen Erfolge der Euro­päi­schen Union. Erst Ende vergan­genen Jahres hatte man sich darauf verstän­digt, die Regeln weitere zehn Jahre anzu­wenden und sogar auszu­weiten. Zum 1. Juli sind die für die Verbrau­cher verbes­serten Kondi­tionen in Kraft getreten.

Mit Beginn des Krieges Ende Februar haben einige deut­sche Mobil­funk-Provider kosten­lose Tele­fonate in die Ukraine ange­boten. Kosten­lose Roaming-Ange­bote kamen dem Vorschlag von Ursula von der Leyen zuvor. Aller­dings haben einige Mobil­funker die Sonder­kon­ditionen mitt­ler­weile wieder einge­stellt.

EU-Roaming in Groß­bri­tan­nien

Ein weiterer Sonder­fall beim EU-Roaming ist Groß­bri­tan­nien. Nach Austritt des Verei­nigten König­reichs aus der Euro­päi­schen Union muss der regu­lierte Tarif nicht mehr ange­boten werden. Die deut­schen Mobil­funk-Provider haben die Roam-like-at-home-Kondi­tionen beibe­halten. Netz­betreiber und Discounter in anderen Staaten hand­haben das zum Teil anders und auch briti­sche Handy­nutzer müssen in der EU mitt­ler­weile teil­weise mit Zusatz­kosten leben.

Eine weitere Beson­der­heit stellt die Schweiz dar, die weder zur EU, noch zum Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum gehört. In einem Ratgeber haben wir darüber infor­miert, welche Provider welche Kosten für die Mobil­funk­nut­zung in der Schweiz berechnen.