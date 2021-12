So geht es mit dem Roaming in Großbritannien weiter

Deut­sche Mobil­funk-Provider berechnen in Groß­bri­tan­nien derzeit noch den EU-Tarif. Doch wie wird das in Zukunft gehand­habt?

Das Verei­nigte König­reich gehört nicht mehr zur Euro­päi­schen Union. Es gehört auch nicht dem Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum an. Somit sind die Mobil­funk-Provider nicht mehr verpflichtet, den regu­lierten EU-Tarif beim Roaming in den briti­schen Handy­netzen anzu­bieten. Erste Netz­betreiber - beispiels­weise in Öster­reich - berechnen für Inter­national Roaming in Groß­bri­tan­nien mitt­ler­weile Aufschläge und auch briti­sche Provider verlangen zum Teil zusätz­liche Gebühren von Kunden, die ihre Smart­phones in der EU verwenden.

Für deut­sche Mobil­funk­kunden hat sich bei der Mobil­funk-Nutzung in Groß­bri­tan­nien bislang nichts geän­dert. Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica berechnen für das Roaming auf der Insel keine Zuschläge. Die Abrech­nung erfolgt weiterhin nach dem Prinzip "Roam like at home".

Wir haben bei den Netz­betrei­bern in Bonn, Düssel­dorf und München nach­gefragt, inwie­weit sich im kommenden Jahr Ände­rungen ergeben werden - gerade auch vor dem Hinter­grund, dass einige Provider in anderen Ländern die Kondi­tionen mitt­ler­weile verschlech­tert haben.

Das sagen die Netz­betreiber

Wie gehts weiter mit Roaming in Großbritannien?

Fotos: somartin-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Die Pres­sestelle der Deut­schen Telekom bestä­tigte auf Anfrage von teltarif.de, dass das Verei­nigte König­reich "in der bestehenden Roam-like-at-home-Logik" verbleibt. Auf den Roaming-Seiten der Telekom-Webseite heißt es wört­lich: "Mit dem offi­ziellen EU-Austritt Groß­bri­tan­niens am 31. Januar 2020 bleiben die aktu­ellen Roaming-Preise der Telekom dort vorerst unver­ändert. Kunden mit entspre­chenden Tarifen der Telekom können ihren Inlands-Tarif weiterhin in Groß­bri­tan­nien nutzen. Die bishe­rigen Länder­gruppen-Zuord­nungen bleiben unver­ändert bestehen."

Wie es weiter heißt, können auch das Zero Rating mit StreamOn und Tarife mit unbe­grenztem High­speed-Volumen weiterhin in Groß­bri­tan­nien genutzt werden. Die Rege­lung zur ange­mes­senen Nutzung in den EU-Ländern (Fair Use Policy) werde eben­falls weiterhin ange­wendet.

Voda­fone: "UK bleibt Teil des EU-Foot­prints"

Bei Voda­fone sind eben­falls keine Ände­rungen geplant. "UK bleibt nach wie vor Teil des EU-Foot­prints", so die Pres­sestelle des Unter­neh­mens. Auf der Voda­fone-Webseite heißt es wört­lich: "Groß­bri­tan­nien bleibt auch nach dem Austritt aus der Euro­päi­schen Union Teil der EU-Roaming-Zone. Tarif-Ände­rungen gibt es vorerst nicht." Das Wort "vorerst" könnte - auch bei der Telekom - natür­lich bedeuten, dass es irgend­wann doch zu Ände­rungen kommen kann. Hinweise auf eine zeit­liche Befris­tung der Zuord­nung des Verei­nigten König­reichs zur EU-Roaming-Tarif­zone gibt es aber aktuell nicht.

Bei Telefónica war die bishe­rige Roam-like-at-Home-Rege­lung für die Mobil­funk­nut­zung in Groß­bri­tan­nien bis zum Jahres­ende 2021 befristet - frei­lich mit Option auf Verlän­gerung. Nun teilte die Pres­sestelle auf Anfrage mit: "Wir verlän­gern die aktuell geltenden Roaming-Tarif­bedin­gungen für Groß­bri­tan­nien um mindes­tens ein weiteres Jahr, damit also bis Ende 2022." Somit können auch o2-Kunden ihre Mobil­funk­anschlüsse mindes­tens bis Ende nächsten Jahres auf der Insel zu den glei­chen Kondi­tionen wie in EU- und EWR-Staaten nutzen.

