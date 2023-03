EU-Parlament: Strengere Regeln bei Online-Einkäufen

Internet-Verkäufer müssen in Zukunft noch besser auf die Sicher­heit ihrer Produkte hinweisen. Und auch für alle von außer­halb der EU, die in der EU verkaufen wollen, gibt es stren­gere Regeln.

Das Euro­papar­lament hat stren­geren Regeln zum Schutz von Verbrau­chern bei Online-Einkäufen zuge­stimmt.

Gefähr­liche Produkte sollen schneller aus dem Verkehr gezogen und Rück­rufe wirkungs­voller werden, teilte das EU-Parla­ment heute in Brüssel mit. Die EU-Staaten müssen noch zustimmen, das gilt aber als Form­sache.

Ansprech­partner in der EU vorge­schrieben

Neue EU-Auflagen für Online-Handel

Bild: picture alliance/dpa Online-Markt­plätze müssen demnach mit den Markt­auf­sichts­behörden enger zusam­men­arbeiten. Künftig können Produkte, die aus Ländern außer­halb der EU stammen, nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn es einen in der Euro­päi­schen Union ansäs­sigen "Wirt­schafts­akteur" gibt, der für ihre Sicher­heit verant­wort­lich ist. Das heißt, Verbrau­cher oder Markt­über­wachungs­behörden müssen einen Ansprech­partner in der EU haben. Infor­mationen über die Sicher­heit der Produkte müssen den neuen Regeln zufolge in klarer und leicht verständ­licher Sprache ange­geben sein.

Bei Rück­rufen sollen Käufe­rinnen und Käufer nicht nur über den Rückruf infor­miert werden, sondern ihnen müssen zwei Abhil­femaß­nahmen ange­boten werden. In Frage kommen dann Ansprüche wie ein Recht auf Repa­ratur, Ersatz oder Erstat­tung der Kosten, mindes­tens in Höhe des ursprüng­lichen Preises - auch wenn die gesetz­liche Garantie abge­laufen ist.

So sollen die neuen Vorschriften Sicher­heits­risiken bekämpfen, die mit neuen Tech­nolo­gien und zuneh­mendem Online-Verkauf zusam­men­hängen, hieß es.

Kann Amazon für gefälschte Test­berichte und unse­riöse Produkt­tipps auf Part­ner­seiten haftbar gemacht werden, wenn diese Affi­liate-Links zu Amazon beinhalten? Dazu hat in diesem Jahr der BGH entschieden.