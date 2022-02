eteleon wurde eingestellt: Keine neuen Tarife mehr

Mit eteleon verschwindet ein ehemals klang­voller Name vom deut­schen Mobil­funk­markt. In den letzten Jahren tat sich aber nur noch wenig - nun werden keine neuen Tarife mehr verkauft. So gehts für Kunden weiter.

eteleon: Nur noch für Bestandskunden

Bild: Drillisch Online GmbH Kenner der deut­schen Mobil­funk-Land­schaft kennen den Namen eteleon noch. Die zuletzt bei Dril­lisch ange­sie­delte Marke hatte ihre besten Zeiten aber schon seit einigen Jahren hinter sich - und wird nun offenbar einge­stampft.

Dril­lisch hat im Lauf der Jahre seinen "Zoo" an Mobilfunk­marken immer wieder einmal "ausge­mistet" und nicht mehr aktiv vermark­tete Marken geschlossen. Die Webseite von eteleon leitet seit einigen Tagen nur noch auf das Kunden­center für Bestands­kunden um, Neukunden können dort keine Tarife mehr abschließen.

eteleon: Ein Name mit wech­sel­voller Geschichte

Bild: Drillisch Online GmbH Ursprüng­lich hatte eteleon übri­gens nichts mit Dril­lisch am Hut: Der Mobil­funk­anbieter wurde von den Brüdern Julian und Tobias Valden­aire gemeinsam mit Staffan Schilke gegründet. Später verkauften sie das erfolg­reiche Unter­nehmen mit mehreren Mobilfunk­marken an Dril­lisch. Einen derar­tigen Deal veran­stal­teten die drei eteleon-Gründer später übri­gens noch einmal: 2016 star­teten sie den Tarif-Händler Tarif­haus, um diesen 2019 an Telefónica zu verkaufen.

1999 star­teten die drei Gründer zunächst mit dem Online-Shop handyvertrag.de, was inzwi­schen von Dril­lisch wieder als Haupt­marke genutzt wird. Dieser wurde im Jahr 2000 in die neue eteleon AG einge­glie­dert, die im Anschluss daran Mobilfunk­marken wie discoSURF, fastSIM und discoTEL hervor­gebracht hatte und Tarife anderer Provider wie beispiels­weise klar­mobil verkaufte. Es gab Aktionen von Vertrag mit Handy und Fast-Food-Gutschein, aber auch Zusatz-Gebühren für eine Kündi­gung, eine ominöse Hand­ling­pau­schale, mangelnde Kommu­nika­tion mit den Partner-Provi­dern oder Gerichts­urteile wegen nicht erfolgter Auszah­lungen. eteleon: Letzter Versuch 2019 mit National-Tarifen

Bild: Drillisch Online GmbH 2009 verkauften die drei Gründer ihr Unter­nehmen an Dril­lisch und blieben danach noch etwa 15 Jahre im Vorstand bei Dril­lisch, bevor sie sich ihrem Tarif­haus-Projekt zuwandten. 2015 wurde die eteleon AG mit Dril­lisch verschmolzen. Dril­lisch verwen­dete die Marke eteleon eine Zeit­lang als Vertriebs­shop und versuchte 2019 einen letzten Neustart mit natio­nalen Tarifen ohne Roaming (was es aber auch bei der Dril­lisch-Marke DeutschlandSIM gibt). Um die breite Vermark­tung von eteleon hat sich Dril­lisch aber nicht mehr groß geküm­mert - darum ist das jetzige Ende nach­voll­ziehbar.

Bestands­kunden können Tarif weiter­nutzen

Wenn Dril­lisch bislang Marken einge­stellt hat, war es immer so, dass die Tarife und Optionen über das Kunden­center ohne Ände­rung weiter nutzen konnten. Für die eteleon-Kunden besteht zunächst also kein Hand­lungs­bedarf. Unter mein.eteleon.de erfolgt der Login in die persön­liche Service­welt, wo auch weiterhin Tarif­wechsel und Opti­ons­buchungen möglich sein sollten.

