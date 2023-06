USA: ESTA-Antrag jetzt auch per Android- oder iOS-App

Die für Urlaube und Geschäfts­reisen in die USA nötige elek­tro­nische Einrei­sege­neh­migung (ESTA) lässt sich auch via App bean­tragen. Die "ESTA Mobile App" soll es einfa­cher machen, den Antrag auf einem Mobil­gerät durch­zuführen, erklärt die US-ameri­kani­sche Zoll- und Grenz­schutz­behörde CBP.

Die App gibt es für die mobilen Betriebs­sys­teme Android und iOS, sie ist in 40 Ländern und in 24 Spra­chen verfügbar. Alter­nativ kann man wie bislang den ESTA-Antrag über die CBP-Website stellen. Dabei lässt sich auch Deutsch als Sprache einstellen.

Für Reisen bis 90 Tage Länge

Esta-Antrag per App

Bild: Esta Mobile App via Google Play Store Zum Hinter­grund: Wer maximal 90 Tage in den USA bleibt, dem genügt statt eines Visums in der Regel die elek­tro­nische Einrei­sege­neh­migung. Zu beachten ist, dass es tatsäch­lich nur 90 Tage sind und nicht drei Monate.

Den ESTA-Antrag stellen Urlauber am besten so früh wie möglich, aber aller­spä­tes­tens 72 Stunden vor Reise­beginn. Er kostet 21 US-Dollar, also umge­rechnet 19 Euro. Einmal erteilt, ist die Reise­geneh­migung zwei Jahre gültig - falls aber der bei dem Antrag ange­gebene Reise­pass schon vorher ausläuft, erlischt auch die ESTA zu diesem Zeit­punkt. Esta-Mobile-App: Antrag online durchführen

teltarif.de-Tipp: ESTA auf dem Handy spei­chern

Es ist möglich, die ESTA-Beschei­nigung nach erfolg­rei­cher Bestä­tigung aus der App heraus auf das Smart­phone zu laden. Das ist inso­fern empfeh­lens­wert, als dass Sie auch dann Zugriff auf die Reise-Geneh­migung haben, wenn die App mal nicht funk­tio­nieren sollte - beispiels­weise dann, wenn Sie keinen Inter­net­zugang haben, das Formular bei der Anreise aber vorzeigen müssen. Bisher war es eigent­lich nicht nötig, die ESTA beim Check-in am Flug­hafen dabei zu haben, dieses Jahr Anfang Juni mussten wir sie aber erst­malig vorzeigen. Es kann daher nicht schaden, die ESTA immer elek­tro­nisch griff­bereit zu haben.

