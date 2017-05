Essential-Phone-Vorstellung für 30. Mai erwartet

Andy Rubin, der Erfinder von Android, arbeitet mit seinem neuen Unternehmen an einem Smartphone, das bisher als Essential Phone bekannt ist. Schon bald könnte das Gerät offiziell vorgestellt werden.

Essential, so der Name von Andy Rubins neuem Unternehmen, hat jetzt seinen offiziellen Twitter-Account eröffnet. Der erste Tweet kündigt auch gleich etwas Großes an für den 30. Mai und genau da wird vermutet, dass das Essential Phone seine Premiere feiern könnte. Nach wie vor ist nur sehr wenig zu dem Gerät bekannt.

Sollten die Daten stimmen, die in einem Eintrag der GfxBench-Datenbank entdeckt worden, wird das Essential Phone von einem Snapdragon 835 mit acht Kernen angetrieben, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist mit 16 GB vergleichsweise sehr klein dimensioniert, lässt sich aber immerhin mit einer microSD-Speicherkarte erweitern. Die Kamera soll mit 12 Megapixel auflösen, während Selfies mit der 8 Megapixel auflösenden Frontkamera aufgenommen werden. In einem ersten möglichen Teaser war von der Frontkamera allerdings nichts zu sehen.

Was dafür bekannt ist: Das Essential Phone soll quasi keinen sichtbaren Rahmen um das Display herum haben. Mit 5,5 Zoll gehört es nicht zu den größten Displays auf dem Markt, dafür ist die Auflösung mit 1312 mal 2560 Pixel und das Seitenverhältnis von 81:40 sehr ungewöhnlich. Einzig die Modelle Samsung Galaxy S8 und LG G6 haben ein ähnlich langgestrecktes Display.

360-Grad-Kamera zum Anstecken

Der zweite Tweet lässt dann auch gleich weiter die Gerüchteküche brodeln und das nicht zu knapp. Denn nichts anderes als das womöglich erste Zubehör hat das Unternehmen angeteasert. Gut möglich, dass das Essential Phone auf dem Foto zu sehen ist, zusammen mit einer Kamera zum anklipsen. Den Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um eine 360-Grad-Kamera handeln, was unter anderem schon länger kenannt ist. Entsprechende Details bestätigte Rubin auf der CES 2017 Anfang des Jahres.



Essential teasert eine Ansteck-Kamera an. Ist sie für das Essential Phone gedacht? Essential teasert eine Ansteck-Kamera an. Ist sie für das Essential Phone gedacht?

Spätestens kommende Woche an besagtem 30. Mai werden wir womöglich mehr wissen, wie das Essential Phone aussieht, wie es technisch ausgestattet ist und was für offizielles Zubehör geplant ist. Ein optisch als auch funktional erheblich angepasstes Android als Betriebssystem gilt schon jetzt als wahrscheinlich, da Andy Rubin mit seinem neuen Unternehmen den Markt kräftig durchwirbeln will.