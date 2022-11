Übersichtlich: Diese Mobilfunk-Tarife sind mit eSIM erhältlich

Immer mehr Smart­phone-Modelle verfügen über eine eSIM. Das heißt, zur Nutzung sind keine klas­sischen SIM-Karten mehr erfor­der­lich. Statt­dessen können eSIM-Profile verwendet werden. Diese werden oft von den Provi­dern in Form von QR-Codes ausge­geben, die mit dem Smart­phone einge­scannt werden müssen. Bei einigen Anbie­tern können die eSIM-Profile auch auto­matisch auf das Handy gepusht werden.

Derzeit haben Kunden in der Regel noch die Wahl zwischen Plastik-SIM-Karte und eSIM-Profil. Für die eSIM spricht, dass sich so jede Menge Plas­tik­müll einsparen lässt. Dafür ist der Gerä­tewechsel mit einer herkömm­lichen Betrei­ber­karte unkom­pli­zierter möglich. Um ein eSIM-Profil zu akti­vieren, ist zumin­dest eine Internet-Verbin­dung erfor­der­lich. Oft werden "Einweg-Profile" ausge­geben. Wer ein neues Smart­phone bekommt, benö­tigt demnach einen neuen QR-Code. eSIM-Tarife in den deutschen Mobilfunknetzen

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de Unklar ist, wie lange noch die Wahl­mög­lich­keit besteht. In den USA verkauft Apple die aktu­ellen iPhone-Modelle bereits ohne SIM-Karten­schacht. Das heißt, Nutzer müssen zwin­gend eSIM-Profile verwenden. Davon wurden nicht nur poten­zielle Kunden, sondern auch manche Discounter über­rascht, die noch gar keine eSIMs im Angebot haben.

Spätes­tens mit dem iPhone 15 könnte Apple im kommenden Jahr auch in Europa auf den SIM-Slot verzichten. Und wenn ein Hersteller vorprescht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Mitbe­werber nach­ziehen. Doch wie ist die Situa­tion derzeit in Deutsch­land? Welche Provider bieten bereits eSIM-Profile an? Welche Beson­der­heiten sind mögli­cher­weise zu beachten? Das haben wir uns in diesem Artikel genauer ange­sehen.

Telekom: Alle Tarife auch mit eSIM

Die Deut­sche Telekom gehört zu den Vorrei­tern unter den Anbie­tern, die ihren Kunden auch die eSIM offe­rieren. So sind die QR-Codes als Alter­native zur klas­sischen Mini-, Micro- oder Nano-SIM nicht nur für Kunden erhält­lich, die sich für ein festes Vertrags­ver­hältnis entscheiden. Auch Prepaid­karten-Besitzer bekommen auf Wunsch ein eSIM-Profil und Kunden, die eine reine Daten-SIM anstelle eines Smart­phone-Tarifs nutzen, können eben­falls die eSIM anstelle einer Plas­tik­karte verwenden.