1. Oppo-Shop in Deutschland: Eröffnungsangebote im Check

Der Smart­phone-Hersteller Oppo hat heute sein erstes Geschäft in Deutsch­land eröffnet. Wo sich die Shop-in-Shop-Lösung befindet, lesen Sie bei uns. Außerdem machen wir bei den Eröff­nungs­an­ge­boten den Preis-Check.

Nach Xiaomi mit seinem Mi Store in Düssel­dorf will es nun ein weiterer chine­si­scher Smart­phone-Hersteller wissen. Oppo hat heute seinen ersten Shop in Deutsch­land eröffnet. Ein eigener Laden wurde dafür aber nicht gemietet, sondern Gebrauch von der Shop-in-Shop-Möglich­keit gemacht.

Als Wirt dient die Saturn-Filiale in Hamburgs Shop­ping­meile Möncke­berg­straße. Auf den Bildern, die wir uns ange­sehen haben, sieht die Ausstell­fläche ganz schön groß aus. In der offi­zi­ellen Pres­se­mit­tei­lung ist die Rede von 120 qm und vom "größten Oppo Shop inner­halb Europas". Neben der Möglich­keit, Smart­phones nun auch vor dem Kauf auspro­bieren zu können, wird laut Hersteller die Ausstel­lungs­fläche künftig für wech­selnde Events, wie Promo­tions und Produkt­de­mons­tra­tionen genutzt.

Wer den Oppo Shop besucht, kann von zeit­lich begrenzten Ange­boten profi­tieren. Wir haben sie uns ange­schaut und machen den Preis-Check, ob sie sich lohnen.

Erster Shop in Deutsch­land: Eröff­nungs­an­ge­bote

So sieht der Oppo Shop im Hamburger Saturn aus

Bild: Oppo Die Ange­bote im Oppo Shop gelten bis einschließ­lich 5. September. Kunden sollen von Ange­boten bis zu 50 Prozent Rabatt auf den regu­lären Preis profi­tieren. Das Oppo Find X2 Lite kostet norma­ler­weise 499 Euro. Oppo bietet das Smart­phone im Rahmen der Shoper­öff­nung für 249 Euro an. Das Angebot gehört damit unge­schlagen zu den güns­tigsten. Aller­dings ist die Preis­re­duk­tion auf 100 Exem­plare begrenzt.

Eben­falls rabat­tiert ist der Preis für das Modell Find X2 Neo, das statt 699 Euro nun für 549 Euro ange­boten wird. Das Oppo A91 kostet 259 Euro statt 299 Euro und das Oppo A72 nun 199 Euro statt 249 Euro. Das Eröff­nungs­an­gebot für das Oppo A91 gehört nicht zu den güns­tigsten.

Das Flagg­schiff mit dem Namen Find X2 Pro kostet nach UVP rund 1200 Euro, das Eröff­nungs­an­gebot liegt bei 899 Euro - ein verlo­ckendes und dazu noch das aktuell güns­tigste Angebot.

Eine weitere Aktion startet am 14. September und ist bis zum 30. September gültig. Wer in diesem Zeit­raum ein Oppo A91 oder Oppo A72 kauft, bekommt ein Oppo Enco Free Headset ohne Aufpreis dazu. Dieses kostet regulär 129 Euro.

Wer im genannten Zeit­raum ein Modell der Find-X2-Serie kauft, bekommt eine Oppo Watch in 41 mm ohne Aufpreis dazu. Diese kostet norma­ler­weise rund 250 Euro. Zu beachten ist, dass diese Aktion nach der 50-Prozent-Preis­nach­lass-Aktion läuft.

