Blick in die City von Melbourne. Mit Funkverbindungen könnte Internet in Städten verteilt werden, ohne Leitungen mieten oder legen zu müssen.

Foto: Picture Alliance / dpa Der Chip-Hersteller und der Über­tra­gungs-Tech­no­logie-Konzern, das Unter­nehmen „Casa“ und der Netz­aus­rüster Ericsson haben die "welt­weit erste" 5G-NR-Daten­ver­bin­dung mit mehr Reich­weite über mmWave erfolg­reich herge­stellt. Bereits am 20. Juni diesen Jahres kam die Verbin­dung über 3,8 km im austra­li­schen Bundes­staat Victoria zustande. Damit, so freuen sich die betei­ligten Unter­nehmen, habe man die "beein­dru­ckenden Reich­wei­ten­fä­hig­keiten der mmWave-Tech­no­logie und ihre Eignung für den draht­losen Fest­netz­zu­gang" (englisch Fixed Wire­less Access, kurz FWA) demons­triert. Dieser Meilen­stein werde „verbes­serte feste Breit­band­dienste und zusätz­liche Möglich­keiten zur Nutzung der 5G-Netz­in­fra­struktur“ und damit eine breite Abde­ckung in städ­ti­schen, vorstäd­ti­schen und länd­li­chen Gebieten ermög­li­chen, wo keine passenden Kabel liegen und eine Verle­gung zu teuer oder zu kompli­ziert wäre.

Snap­dragon-X55-Modem und QTM 527 können mmWave

Foto: Picture Alliance / dpa "Mit der Einfüh­rung des Qual­comm QTM527 mmWave-Anten­nen­mo­duls als Teil des Snap­dragon X55 5G Modem-RF-Systems ermög­li­chen wir Betrei­bern und OEMs, ihren Kunden leis­tungs­starke Multi-Gigabit-5G-Breit­band­dienste mit erwei­terter Reich­weite anzu­bieten - was sowohl flexibel als auch kosten­günstig ist, da sie die vorhan­dene 5G-Netz­werkin­fra­struktur nutzen können", sagte Gautam Sheoran von Qual­comm. "Da dieser wich­tige Meilen­stein der erste Schritt zur Nutzung von mmWave für eine 5G-Daten­über­tra­gung mit erwei­terter Reich­weite ist, ebnet unsere Zusam­men­ar­beit mit Casa Systems und Ericsson den Weg für die Imple­men­tie­rung von festen Breit­band­diensten für eine breite Abde­ckung in städ­ti­schen, vorstäd­ti­schen und länd­li­chen Gebieten.

800 MHz Kanal­band­breite

Der Qual­comm QTM527 erlaubt beispiels­weise eine lange Zeit unvor­stell­bare Kanal­band­breite von bis zu 800 MHz und kann zwischen 24 und 29 GHz funken, alter­nativ sogar auch auf 37-40 GHz, soweit diese Frequenzen schon zuge­lassen oder vergeben sind. Die Reich­weite von 3,8 km ist beacht­lich, setzt aber glas­klare Sicht­ver­bin­dung zwischen Sender und Empfänger voraus.

In Deutsch­land hatte o2 vor einiger Zeit mit 26 GHz mit einer Sonder­ge­neh­mi­gung expe­ri­men­tiert.

Branche setzt in hohe Frequenzen hohe Erwar­tungen

"Da die Betreiber bestrebt sind, die digi­tale Kluft zu schließen und Breit­band­dienste in länd­li­chen, vorstäd­ti­schen und städ­ti­schen Gemeinden zu erwei­tern, unter­streicht die Tech­no­logie in dieser Daten­ver­bin­dung die entschei­dende Rolle, die mmWave bei der welt­weiten Verbrei­tung von 5G-Netzen spielen wird", sagte beispiels­weise Steve Collins, Vorstands­mit­glied von Casa Systems. "Diese Zusam­men­ar­beit mit Qual­comm Tech­no­lo­gies und Ericsson ist ein Meilen­stein in der Branche, der es den Betrei­bern ermög­licht, Multi-Gigabit-Breit­band­dienste drahtlos als neue Breit­band-Alter­na­tiv­lö­sung unter Verwen­dung des mmWave-Spek­trums anzu­bieten, und wir freuen uns darauf, inno­va­tive CPE-Geräte zu liefern, die das globale Breit­band-Bereit­stel­lungs­öko­system weiter stärken".

Das Unter­nehmen Ericsson ist ja schon länger als Netz­werk­aus­rüster und Mobil­funk-Technik-Liefe­rant im Geschäft. Man könne sicher­stellen, dass jeder die Vorteile der 5G-Konnek­ti­vität nutzen könne. Das werde den Anbie­tern von Kommu­ni­ka­ti­ons­diensten auf der ganzen Welt neue Möglich­keiten eröffnen und ihnen zeigen, wie sie das mmWellen-Spek­trum für Anwen­dungs­fälle mit großer Reich­weite nutzen können", betont Per Narvinger, Chef der Netz­werk-Ausrüs­tungs-Abtei­lung bei Ericsson.

Die Unter­nehmen Ericsson und Qual­comm sind aufmerk­samen teltarif.de-Lesern längst ein Begriff, das Unter­nehmen Casa-Systems eher noch nicht.

Wer ist Casa-Systems?

Casa Systems ist ein 5G-Anbieter, der physi­sche, virtu­elle und cloud-basierte öffent­liche (für Netz­be­treiber) oder private (für geschlos­sene Firmen­pro­jekte) 5G-Netze für Hoch­ge­schwin­dig­keits-Daten- und Multi-Service-Kommu­ni­ka­ti­ons­netz­werke bereit­stellt.

Casa werde in mehr als 70 Ländern einge­setzt und bediene welt­weit über 475 soge­nannte „Tier-1-“ und viele regio­nale Diens­te­an­bieter.

mmWave-Frequenzen - Grund zur Besorgnis?

Spre­chen Mobil­funk-Kritiker über ihre "Angst vor 5G", dann kommen meist die Bedenken wegen der unge­wöhn­lich hohen Frequenzen, die hier einge­setzt werden könnten. mmWellen für Mobil­funk liegen bei 26-40 GHz, denkbar wären auch 60 GHz. Die Reich­weite dieser hohen Frequenzen ist aber stark begrenzt, man kann sie also nur auf kurze Entfer­nung einsetzen. Sollen größere Entfer­nungen über­brückt werden, werden Richt­funk-Antennen verwendet, die wie riesige Suppen­schüs­seln oder Unter­teller aussehen. Dort werden die Frequenzen schon länger verwendet.

Kritiker haben nun Angst, dass Handys auf diesen Frequenzen in unmit­tel­barer Nähe des mensch­li­chen Körpers uner­wünschte Neben­wir­kungen haben könnten.

Bei den disku­tierten oder in Amerika oder Austra­lien bereits erprobten FWA-Anwen­dungen werden jedoch die Handys gar nicht diese Frequenzen nutzen. Eher könnte es einen Empfänger an der Haus­wand oder im Zimmer geben, der ein Signal von einer mmWellen-Staiton empfängt und im Empfänger dann auf übliche WLAN-Frequenzen (bei 2,4 oder 5 oder 6 GHz) umsetzen könnte. Wenn ein Kunde dabei Bedenken haben sollte, könnte er das mmWellen-Signal nach dem Empfänger auf eine kabel­ba­sierte Netz­werk-Instal­la­tion im Haus umsetzen. Die Fens­ter­scheiben des Hauses haben bereits eine so hohe Dämp­fung, dass die mmWellen-Signale innen im Haus kaum noch nutzbar oder nach­weisbar sind.

Im Übrigen: mmWellen sind in Deutsch­land und Europa noch gar nicht zuge­lassen. Wann die mmWellen in Deutsch­land oder Europa kommen werden, ist derzeit noch unbe­kannt. Sie müssten erst einmal zur Verstei­ge­rung ausge­schrieben werden.