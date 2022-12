Ericsson: Westeuropa holt bei 5G-Mobilfunk rasant auf

Inzwi­schen kaufen auch in West­europa immer mehr Menschen 5G-taug­liche Smart­phones und buchen die dazu­gehö­rigen 5G-Mobil­funk­ver­träge.

West­europa holt bei der Nutzung der fünften Mobil­funk­genera­tion (5G) gegen­über Nord­ame­rika und China mit großem Tempo auf. Die Zahl der 5G-Mobil­funk­ver­träge in West­europa wird sich von 32 Millionen Ende 2021 auf 63 Millionen bis Ende 2022 fast verdop­peln, wie aus dem aktu­ellen Ericsson Mobi­lity Report hervor­geht, der heute in Stock­holm veröf­fent­licht wurde. 5G startete zur Olympiade in Südkorea, schnell folgten USA und China, inzwischen auch Westeuropa.

Prognose: 150 Millionen 5G-Kunden

Für das kommende Jahr prognos­tizieren die Schweden ein noch schnel­leres Wachstum in West­europa: Bis Ende 2023 gehen sie von fast 150 Millionen 5G-Kunden und -Kundinnen aus.

Prin­zipiell bietet die fünfte Gene­ration des Mobil­funks (5G) deut­lich höhere Daten­über­tra­gungs­raten als die bishe­rigen Stan­dards UMTS (3G) und LTE (4G). Außerdem fällt die Verzö­gerungs­zeit (Latenz, Ping) geringer aus, sodass man 5G auch für Echt­zeit-Anwen­dungen wie das Steuern einer Maschine aus der Ferne oder Tele­medizin-Anwen­dungen verwenden kann.

5G-Technik ist auch besser als 3G oder 4G geeignet, größere Menschen­mengen auf engem Raum online zu bringen, etwa die Besu­cher in einem großen Fußball­sta­dion oder beim Musik­fes­tival. Der Ericsson Mobility Report gibt interessante Einblicke in den Markt und ist frei herunterladbar.

Grafik: Ericsson Der Ericsson-Studie zufolge werden bis Ende 2022 welt­weit über eine Milli­arde 5G-Mobil­funk­ver­träge abge­schlossen sein. Mit den hohen Zuwachs­raten in West­europa verschiebt sich auch die inter­natio­nale Rang­ord­nung. Bislang liegt die Region Nord­ame­rika vorne. Dort verfügt bereits mehr als ein Drittel (35 Prozent) aller Mobil­funk­kunden über einen 5G-taug­lichen Mobil­funk­ver­trag. Danach folgen Nord­ost­asien (34 Prozent) und die Region des Golf­koope­rati­ons­rates (20 Prozent). West­europa kommt bislang nur auf elf Prozent.

Nord­ame­rika und West­europa gleichauf?

Für den Zeit­raum bis Ende 2028 prognos­tiziert Ericsson ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Nord­ame­rika (91 Prozent) und West­europa (88 Prozent). Dahinter sollen dann die Golf-Staaten (86 Prozent) und Nord­ost­asien (74 Prozent) folgen. Die Zahl der welt­weiten 5G-Verträge werde bis Ende 2028 auf fünf Milli­arden steigen.

5G als Alter­native zum Fest­netz?

Der 5G-Boom wird laut der Studie nicht nur durch 5G-Smart­phones ange­trieben, sondern auch durch den Breit­band­anschluss von privaten Haus­halten und Büros über Mobil­funk­technik - also als Alter­native zum klas­sischen Fest­netz­anschluss.

Fach­leute spre­chen dann von einem Fixed Wire­less Access (FWA). FWA sei einer der hervor­geho­benen Trends. "Der Tech­nolo­gie­ein­satz wächst stärker als erwartet und soll welt­weit bis 2028 über 300 Millionen Haus­halte anbinden." Bei 80 Prozent dieser Anschlüsse komme dann 5G als Über­tra­gungs­tech­nologie zum Zuge.

Aktuell sind über verschie­dene Mobil­funk­stan­dards hinweg rund 100 Millionen Nutzer in Haus­halten oder Büros mit der FWA-Technik online.

Ericsson hat ein Konzept für nach­hal­tige 5G-Netze vorge­stellt.