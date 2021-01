Ericsson-CEO gegen Huawei-ZTE-Verbot in Schweden

Der CEO von Ericsson Borje Ekholm ist gegen jegliche Form von Handelsbeschränkungen gegenüber ZTE oder Huawei

Foto: Picture Alliance / dpa Der Vorstands­vor­sit­zende von Ericsson, Borje Ekholm, hat laut aktu­ellen Berichten zufolge (u.a. auf Mobile World Live), Schwe­dens Außen­han­dels­minis­terin dazu gebracht, ein Verbot der Verwen­dung von Huawei- und ZTE-Geräten in 5G-Netz­werken lokaler Betreiber zu kippen.

Dieser Sach­ver­halt wurde nach einer Veröf­fent­lichung einer Reihe von Text­nach­richten, die Ekholm an Schwe­dens Außen­han­dels­minis­terin Anna Hall­berg geschickt hatte, in der schwe­dischen Tages­zei­tung Dagens Nyheter, in der Öffent­lich­keit bekannt.

In diesen Nach­richten soll Ekholm indi­rekt die zukünf­tige Präsenz seines Unter­neh­mens auf dem schwe­dischen Heimat­markt in Frage gestellt haben, falls das Verbot in Kraft bleiben sollte.

Ericsson offen gegen PTS-Entschei­dung

Der CEO von Ericsson Borje Ekholm ist gegen jegliche Form von Handelsbeschränkungen gegenüber ZTE oder Huawei

Foto: Picture Alliance / dpa Die Ansicht des Ericsson-Chefs über die von der schwe­dischen Post- und Tele­kom­muni­kati­ons­behörde (PTS) im Oktober 2020 verhängten Beschrän­kungen war ein offenes Geheimnis. Er hatte mehr­fach öffent­lich die Ideale des freien Wett­bewerbs und Handels auf den globalen Märkten unter­stützt.

Schon Anfang Dezember 2020 hatte Ekholm eindring­lich davor gewarnt, dass die Auswir­kungen von Verboten für bestimmte Anbieter auch das Risiko bergen würden, den 5G-Markt zu frag­men­tieren und die Inno­vation zu behin­dern.

Nach den von der schwe­dischen PTS skiz­zierten Regeln müssten Betreiber in Schweden bestehende Technik von ZTE und Huawei bis Anfang 2025 ausmus­tern.

Ist eine Retour­kut­sche durch China denkbar?

Als die Speku­lationen über die Rolle chine­sischer Anbieter beim 5G-Rollout in verschie­denen euro­päi­schen Ländern zunahmen, tauchten noch vor der offi­ziellen Ankün­digung der schwe­dischen PTS ernst­zuneh­mende Gerüchte auf, die ein ähnli­ches Vorgehen von Behörden in China gegen Nokia und Ericsson für möglich hielten. Diese wurden jedoch später von den Behörden dort demen­tiert.

Der welt­weit tätige Netz­werk­aus­rüster Ericsson hat eine bedeu­tende Präsenz in China und dürfte von daher stark daran inter­essiert sein, das wich­tige Land bei der Stange zu halten. Bekannt­lich hat Ericsson 5G-Liefer­ver­träge mit allen drei chine­sischen Netz-Betrei­bern abge­schlossen und große Produk­tions- und F&E-Zentren in der Region einge­richtet.

Im Edito­rial So macht man China stark lesen Sie unter anderem, warum aus dem Verbots­ver­fahren, wie gegen die Video-App TikTok, am Ende sogar Werbung wird.