Ericsson "Innovation Days": 6G-Mobilfunk soll 2030 starten

Jedes Jahr stellt der Netz­werk­aus­rüster Ericsson, der seine Wurzeln in Schweden hat, aber längst welt­weit aktiv ist, im Rahmen des Inno­vation Days neue Forschungs­ergeb­nisse und Produkt­ent­wick­lungen im Eurolab in Herzo­gen­rath bei Aachen vor.

Zwei Tage dauerten die Inno­vation Days, die bereits zum elften Mal in Aachen statt­fanden. Diese Haus­messe des Ericsson Eurolabs dient dem Dialog zwischen Kunden, der Fach­welt und dem Hersteller. Neben der Nach­hal­tig­keit steht in diesem Jahr schon 6G im Fokus. Was für viele Anwender noch nebulös und "weit weg" erscheint, soll in acht Jahren, also 2030, betriebs­bereit an den Start gehen.

Ener­gie­effi­zienz - ein schwie­riges Thema

5G-Technik von Ericsson wird weltweit montiert, hier bei Telstra in Australien

Foto: Ericsson Auch wenn das Thema für den Endkunden nur schwer greifbar oder verständ­lich ist, wird schnell klar, dass der Digital- und Tele­kom­muni­kati­ons­sektor eine wich­tige Rolle bei der Redu­zie­rung der CO2-Emis­sionen spielt. Es ist die Quadratur des Kreises: Mit jedem neuen, leis­tungs­fähi­geren Mobil­funk­stan­dard steigt der Ener­gie­ver­brauch weiter an.

Ericsson hat unter dem Namen "Brea­king the Energy Curve" deshalb einen "ganz­heit­lichen Ansatz" entwi­ckelt, der die Effi­zienz von Mobil­funk­netzen stei­gern und deren Umwelt­aus­wir­kungen deut­lich redu­zieren soll. Dabei müssen vier zentrale Faktoren berück­sich­tigt werden: Netz­pla­nung, Auswahl der rich­tigen Hard­ware, Einsatz ener­gie­spa­render Soft­ware und intel­ligenter Betrieb der Stand­ort­infra­struktur.

Ericsson ist Grün­dungs­mit­glied der "Expo­nen­tial Roadmap Initia­tive", die Emis­sionen bis 2030 durch gezielte Klima­schutz­maß­nahmen und -lösungen halbieren möchte. Die Schlag­worte sind Inno­vation (Erneue­rung), Trans­for­mation (Verän­derung) und Disrup­tion (harter Bruch und hin zu etwas ganz anderem neuen). Das Unter­nehmen möchte mit dem "1,5 Grad Busi­ness Play­book" wich­tige Hinweise und Hilfe­stel­lungen zu nach­hal­tigeren Unter­neh­mens­prak­tiken geben.

Klima­schutz und Umwelt­manage­ment

Klima­schutz­maß­nahmen und Umwelt­manage­ment stehen weit vorne auf der Agenda: Bis Ende 2021 sollen die CO2-Emis­sionen um rund 60 Prozent im Vergleich zur Basis­linie gesenkt sein. Bis 2030 will das Unter­nehmen bei seinen eigenen Akti­vitäten "Netto-Null-Emis­sionen errei­chen" und bei seinen Produkten und der Liefer­kette (also bei den Vorlie­feranten) um 50 Prozent redu­ziert haben.

2040 soll dann die gesamte Wert­schöp­fungs­kette (von der Schraube, über Gehäuse, Elek­tronik­kom­ponenten etc.) Netto-Null-Emis­sionen errei­chen.

Ericsson 6646: Ein Gerät für 700 bis 900 MHz

Das Modul Ericsson 6646 enthält 700, 800 und 900 MHz in einer Box

Foto: Ericsson Die 5G-Funk­ein­heit 6646 kombi­niert 900-, 800- und 700-MHz-Frequenzen in einem kompakten Gerät. Im Vergleich zu den bisher übli­chen Single-Sektor-Antennen sinkt der Strom­ver­brauch um 40 Prozent, das Anten­nen­gewicht um 60 Prozent auf 38 Kilo­gramm.

Ericsson zeigt, wie "virtu­elles Proto­typing" basie­rend auf einem digi­talen Zwil­ling helfen kann. Durch virtu­elle Zwil­linge (eine Soft­ware-Simu­lation) von neuen Antennen kann schon vor dem Aufbau probiert und geprüft werden, wie sich die Antennen im echten Netz später verhalten und welche Abde­ckung sie liefern werden.

KI "weiß", wann Baugruppen ausfallen werden

Ericsson zeigt seinen Kunden, wie KI-Algo­rithmen den Betrieb eines Mobil­funk­stand­orts opti­mieren können. Die KI "Lexicon" sammelt Erfah­rungen von Ericsson-Experten welt­weit, um Unre­gel­mäßig­keiten im Netz zu finden und Probleme wie fehler­hafte Kompo­nenten schon im Voraus zu finden, bevor sie wirk­lich kaputt­gehen. Damit können Mobil­funk­netz­betreiber deut­lich Kosten bei der Instand­hal­tung der Netze sparen.

6G-Zukunft: Null Energie Geräte

Die Forschung zu 6G erläu­tert Magnus Frodigh, Forschungs-Chef bei Ericsson, und auch bei 6G spielen Ener­gie­effi­zienz und Nach­hal­tig­keit eine große Rolle. Im Jahre 2030 sollen die ersten 6G-Netze für Kunden in Betrieb sein. Wesent­liche Elemente sind noch mehr Nutzer pro Fläche (zehn Millionen Nutzer pro Quadrat­kilo­meter), noch höhere Daten­raten (mehrere Gigabit/s) und noch schnel­lere Daten­ver­arbei­tung (kürzere Latenz) gekop­pelt mit mehr Daten­schutz und mehr Sicher­heit.

Jan-Peter Meyer-Kahlen, Chef des Deve­lop­ment Center Eurolab Aachen, betont, dass Ener­gie­effi­zienz nicht nur bei 5G, sondern auch bei 6G eine große Rolle spielen wird. Ericsson hat sich dazu mit der renom­mierten US-Univer­sität MIT (Massa­chu­setts Insti­tute of Tech­nology) zusam­men­getan, um heraus­zufinden, wie soge­nannte "Null-Energie-Geräte" der Zukunft die Energie ihrer Umge­bung nutzen können. Ein sehr span­nender Ansatz, der derzeit aber noch Zukunfts­musik ist.

5G-Pioniere gesucht

Neben Magnus Frodigh war auch Niels König vom Fraun­hofer IPT vor Ort. König ist wie Professor Dr. Frank Fitzek Mitglied des Ericsson-Programms "5G Trail­bla­zers", das in Deutsch­land gestartet wurde. Dabei werden Pioniere im Bereich der 5G-Tech­nologie vorge­stellt, die neue Ideen zu Einsatz­gebieten und Anwen­dungs­fälle für 5G liefern sollen.

Geschichte von Ericsson

Magnus Frodigh, Forschungs-Chef von Ericsson, stellte 6G vor

Foto: Ericsson Das Unter­nehmen Ericsson wurde 1876 von Lars Magnus Ericsson (1846-1926), als Hersteller von Tele­fon­appa­raten und der notwen­digen Technik dahinter, gegründet. GSM-Vete­ranen schwärmen heute noch von sehr robusten, aber nicht unbe­dingt beson­ders hübschen GSM-Mobil­tele­fonen von Ericsson (GH-Serie), die in den 1990er Jahren auf den Markt kamen. Später tat sich Ericsson mit dem Hersteller Sony zusammen, um dann doch aus dem Endge­räte-Markt auszu­steigen.

Heute sieht sich Ericsson als "Welt­markt­führer" auf dem Gebiet der Kommu­nika­tions­tech­nologie und -dienst­leis­tungen. Seine Firmen­zen­trale ist seit Grün­dung in Stock­holm, Schweden. Das Kern­geschäft liegt heute im Ausrüsten von Mobil­funk­netzen, bei Cloud-Systemen, sowie draht­lose Funk­lösungen für Unter­nehmen (z.B. Campus-Netze) und neue Geschäfts­felder. Ericsson beschäf­tigt welt­weit rund 101.000 Mitar­beiter und ist in 180 Ländern aktiv. 2021 erwirt­schaf­tete Ericsson einen Netto­umsatz von umge­rechnet 21,2 Milli­arden Euro. In Deutsch­land beschäf­tigt Ericsson rund 2.700 Mitar­beiter an 12 Stand­orten - alleine rund 1000 Mitar­beiter im Bereich Forschung und Entwick­lung, Haupt­sitz ist Düssel­dorf.

Ericsson-Technik ist welt­weit in 130 5G-Livenetze verbaut und belie­fert in Deutsch­land beispiels­weise die Deut­sche Telekom und Voda­fone, in der Schweiz den ältesten Mobil­funk­anbieter der Welt, die Swisscom.

Auch das Unter­nehmen des eins­tigen Erfin­ders der draht­losen Funk­über­tra­gung Guglielmo Marconi gehört seit 2006 zu Ericsson und gilt als Spezia­list für Richt­funk­über­tra­gungen. Seit 2019 gehören Kath­rein-Antennen eben­falls zu Ericsson.

Schon im Sommer wurde bekannt, dass die Konzerne Thales und Qual­comm gemeinsam mit Ericsson die 5G-Technik ins All bringen wollen.