Ericsson: 5G gewinnt an Bedeutung in Europa

Keine Technik hat sich so schnell verbreitet wie 5G. Noch dieses Jahr soll es über eine Milli­arde 5G-Verträge geben. Bisher war 5G vor allem in Nord­ame­rika und China ange­sagt, doch West­europa holt auf.

Regel­mäßig gibt der Netz­werk­aus­rüster Ericsson seinen aktu­ellen Mobi­lity Report heraus. Das Doku­ment (in engli­scher Sprache) gibt einen Über­blick über die aktu­elle und zukünf­tige Situa­tion und blickt auch über den Teller­rand des Herstel­lers hinaus.

West­europa wird zweit­wich­tigste Region

Demnach wird West­europa in den kommenden fünf Jahren zur zweit­wich­tigsten Region welt­weit für die fünfte Mobil­funk­genera­tion (5G) aufsteigen. Ende 2021 waren in West­europa aller­dings nur sechs Prozent der Mobil­funk­ver­träge 5G-taug­lich. Damit lag die Region deut­lich hinter Nord­ame­rika (20 Prozent), Nord­ost­asien (19 Prozent) und der Region des Golf­koope­rati­ons­rates (9 Prozent). 5G (orange) wächst, 4G (grün) bleibt wichtig, 3G (lila) und 2G (blau) verschwinden langsam.

Grafik: Ericsson Bis 2027 wird sich das Feld hingegen neu sortieren: Ericsson sagt voraus, dass West­europa dann mit einer 5G-Quote von 82 Prozent nur knapp hinter Nord­ame­rika (90 Prozent) auf dem zweiten Platz welt­weit liegen werde.

Welche Vorteile hat 5G?

Als Vorteile der fünften Gene­ration des Mobil­funks (5G) werden gerne deut­lich höhere Daten­über­tra­gungs­raten als die bishe­rigen Stan­dards UMTS (3G) und LTE (4G) genannt. Das stimmt so natür­lich erst, wenn man die 5G-Versor­gung auf 3,6 GHz betrachtet, weil dort mehr Band­breite pro Anbieter bereit steht, oder wenn 5G-Frequenzen ("Bänder") aggre­giert (laien­haft: "zusam­men­geklebt") sind.

Bei 5G können die Verzö­gerungs­zeiten (Latenz) geringer ausfallen, so dass man 5G auch für Echt­zeit-Anwen­dungen wie das Steuern einer Maschine aus der Ferne oder Tele­medizin-Anwen­dungen verwenden kann. Private Anwender profi­tieren beispiels­weise beim Gaming von den geringen Daten­lauf­zeiten, denn wenn man im Spiel schnell reagieren muss, um weiter zu kommen, darf das System nicht langsam sein.

Mehr Nutzer pro Fläche

Inter­essant ist 5G aber bei der Dichte der Mobil­funk­nutzer pro Fläche. Dabei ist ein Mobil­funk­nutzer nicht nur ein surfender oder strea­mender Anwender mit Smart­phone, sondern das kann auch ein Tempe­ratur-Sensor, ein Park­platz-Frei-Melder und vieles mehr sein. Von Bedeu­tung wird diese erhöhte Kapa­zität z.B. in Fußball­sta­dien oder bei Musik­fes­tivals, wo durchaus 100.000 Leute auf kleinster Fläche beiein­ander sind.

Erst ein Viertel 5G welt­weit

Aus dem Ericsson Mobi­lity Report geht hervor, dass bislang rund ein Viertel der Welt­bevöl­kerung im Prinzip Zugang zu einem 5G-Netz habe. Dieser Wert werde sich in den kommenden fünf Jahren verdrei­fachen. Immer mehr Menschen werden diese Netz­abde­ckung dann auch tatsäch­lich ausnutzen. Die 5G-Tech­nologie werde bis 2027 fast die Hälfte aller Verträge ausma­chen und den Wert von 4,4 Milli­arden über­steigen.

Mit der stär­keren Verbrei­tung von 5G nutzen die Anwen­derinnen und Anwender die Mobil­funk­netze auch inten­siver. So habe sich der welt­weite Daten­ver­kehr in Mobil­funk­netzen in den vergan­genen zwei Jahren verdop­pelt. "Dieses Wachstum wurde durch die zuneh­mende Nutzung von Smart­phones und Mobil­funk sowie durch die Digi­tali­sie­rung der Gesell­schaft und der Indus­trie ange­trieben", erklärt man bei Ericsson.

Aktuell ist 4G/LTE noch der Schwer­punkt

In West­europa wird aktuell noch ein Groß­teil des Daten­ver­kehrs in den LTE-Netzen (4G) abge­wickelt. "4G ist weit verbreitet und hat die höchste Markt­durch­drin­gung von allen Regionen", heißt es dazu. Aufgrund eines anhal­tenden Umstiegs von 2G und 3G auf LTE sei die Zahl der 4G-taug­lichen Verträge noch­mals um sieben Prozent gestiegen, und sie machten Ende 2021 rund 80 Prozent aller Mobil­funk­abon­nements aus.

Das Wachstum der 5G-Verträge in West­europa erwies sich eben­falls als stark. Hier stieg die Kenn­zahl von 5 Millionen Verträgen im Jahr 2020 auf 31 Millionen Ende 2021. "Es wird erwartet, dass 4G ab 2023 zu Gunsten einer deut­lich höheren Verbrei­tung von 5G-Abon­nements zurück­gehen wird." Die Zahl der 5G-Verträge werde Ende 2023 fast 150 Millionen errei­chen. Viele Dienst­anbieter werden in den kommenden Jahren ihre 3G-Netze (UMTS) ausmus­tern, oder haben das schon getan, um die Wieder­ver­wen­dung von Funk­fre­quenzen für 4G und 5G zu ermög­lichen.

Auch ein Ende von 2G wird in der Branche schon disku­tiert, ist auch teil­weise schon erfolgt (z.B. in der Schweiz bei Swisscom oder in den USA). 2G/GSM könnte aber soft­ware­basiert noch länger bestehen bleiben (z.B. bei Sunrise Schweiz). Aller­dings gilt als sicher, dass die für 2G/GSM reser­vierten Frequenzen neu arran­giert und im Schnitt die nutz­bare 2G-Band­breite gegen­über früher deut­lich verrin­gert wird.

