Gigaset E720H Test: Leicht zu bedienen, aber mit Schwächen

Die ersten schnur­losen Tele­fone für zu Hause in Deutsch­land waren illegal. Die damals staat­liche Deut­sche Bundes­post (West) brauchte sehr lange, bis erste Modelle im Frequenz­be­reich bei 900 MHz legal zuge­lassen werden konnten. (Wer noch so ein Schätz­chen noch besitzt, darf und sollte es heute nicht mehr betreiben, weil diese Frequenzen längst dem Mobil­funk zuge­teilt wurden.)

Das Unter­nehmen Siemens war lange der Haus- und Hof-Liefe­rant der Bundes­post. Die (schnur­losen) Tele­fone für daheim von Siemens hießen eines Tages Gigaset und dann wurde die schnur­lose Tele­fon­sparte bei Siemens ausge­glie­dert und verkauft. Heute ist die Firma Gigaset (wieder) in Bocholt, wo auch (wieder) Handys (zusammen)gebaut werden.

Wich­tiger Player

Das Gigaset E270A ist Made in Germany, genauer in Bocholt (NRW)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Bei den schnur­losen Tele­fonen ist Gigaset weiter einer der wich­tigsten Player im Markt. Zuge­las­sene schnur­lose Tele­fone arbeiten heute nach dem DECT- bzw. cat-IQ-Stan­dard und funken bei etwa 1900 MHz mit 24 Zeit­schlitzen und einer Spit­zen­sen­de­leis­tung von 250 mW. Die Mitt­lere Sende­leis­tung beträgt aber nur 10 mW, denn je nach Abstand zur Basis wird die Leis­tung gere­gelt. Die ille­galen schnur­lose Tele­fone von damals, die seiner­zeit auf 49 oder 79 MHz funkten, gibt es längst nicht mehr.

Viele schnur­lose Modelle von Gigaset bekommt man heute wahl­weise als reinen DECT-Hörer (mit Lade­schale), als DECT-Hörer mit passender Basis­sta­tion (in der Lade­schale). Wenn man will, kann in der Basis noch ein digi­taler Anruf­be­ant­worter enthalten sein, in letz­terem Falle endet die Typen­be­zeich­nung dann mit einem "A". Das von uns auspro­bierte Gigaset E720A hat einen Neupreis von knapp 120 Euro, wobei es bei verschie­denen Anbie­tern relativ geringe Preis­un­ter­schiede gibt.

Gigaset sieht sein E720 als "elegantes IP-/Senio­ren­te­lefon" zum Anschluss an Basis­sta­tionen oder Router, welche eine DECT-Schnitt­stelle haben. Das könnte eine Fritz!Box oder eine Telekom Speed­port Router oder ein anderer Hersteller sein.

Als Beson­der­heit bietet der Hörer des E720 eine Rufnum­mern­an­sage, Blue­tooth, SOS-Funk­tion und möchte sich mit großem Display und einfa­cher Bedie­nung an ein älteres oder mit Technik wenig erfah­renes Publikum richten. Das E720 wird "Made in Germany" gelie­fert, die internen Kompo­nenten dürften jedoch auch aus anderen Ländern stammen.

Mein Telefon spricht!

Im Karton finden sich die Basisstation mit Anrufbeantworter, das Mobilteil, ein Netzgerät, ein Telefonkabel (Western-TAE) und zwei AAA Akkus

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Dem Gigaset wurde vom Hersteller eine Rufnum­mern­an­sage spen­diert. Sie hat zwei Funk­tionen: Tippt man beim Wählen langsam die Zahlen ein, so spricht das Telefon mit "Null Drei Null Vier ..", tippt man zu schnell, verschluckt sich die Ansage. Für Personen mit einge­schränktem Sehver­mögen ist die Schrift­größe im Display des Hörer­teils ab Werk auf extra groß einge­stellt.

Kommen Anrufe herein, sagt das Telefon die anru­fende Nummer an, deren Namen (falls sie im Tele­fon­buch wären) verriet uns unser Test­gerät aber nicht. Ob die ange­peilte Ziel­gruppe alle wich­tigen Rufnum­mern im Kopf parat hat, darf bezwei­felt werden. Laut Gigaset-Webseite soll die Ansage des Namens hingegen möglich sein.

Sollte der Anrufer nach dem ersten Klin­geln schon aufge­legt haben, kann es sein, dass das Telefon davon unbe­ein­druckt noch eine ganze Weile länger nach­klin­gelt.

Prak­tisch: Die Extra-Laut-Taste

Die große seitliche Taste erlaubt es die Gespräche lauter zu stellen

Foto: Gigaset In manchen Situa­tionen kann es gar nicht laut genug sein. Bei der Hörer­laut­stärke hat der Nutzer die Wahl zwischen fünf Stufen. Sollte das auch nicht ausrei­chen, kann der Pegel mit der seit­li­chen Extra-Laut-Taste verdop­pelt werden und zwar nur für das aktu­elle Gespräch, damit ein nach­fol­gender Nutzer des Tele­fons sich nicht erschreckt. Zwei Klang­pro­file zur Beto­nung von hohen oder tiefen Frequenzen können das persön­liche Hörver­mögen des Anwen­ders unter­stützen.

Blue­tooth für Zusatz­hörer oder Adress­buch-Austausch

Origi­nell ist die Idee, dem Hörer eine Blue­tooth Schnitt­stelle zu verpassen, die dem Blue­tooth-Stan­dard 4.2 entspricht und somit erlaubt, nicht nur Blue­tooth Head­sets am Telefon zu betreiben (wie man es vom Handy kennt), sondern auch ein etwaiges Hörgerät des Nutzers (z.B. von Phonak, Unitron und even­tuell noch weiterer Hersteller, deren Geräte Blue­tooth 4.2 mit den Proto­kollen HSP und HFP unter­stützen) am Telefon ando­cken. Mit Bluetooth kann man ein Headset oder ein Hörgerät anschließen, oder Telefonbucheinträge vom Smartphone oder zum Smartphone transferieren

Foto: Gigaset Aber nicht nur das: Kann ein viel­leicht auch vorhan­denes Smart­phone mit dem Versand von VCF-Dateien über Blue­tooth etwas anfangen, können auch Adress­buch­ein­träge vom Gigaset zum Smart­phone oder umge­kehrt über­tragen werden. Das war bei unserem Test aber etwas schwierig: Ein Black­berry Key2LE (Android) beispiels­weise akzep­tierte die Anfor­de­rung immer erst im zweiten Durch­gang. Dann klappte es in beide Rich­tungen. Ein iPhone SE (2020) von Apple nahm per Blue­tooth zunächst mit dem Gigaset Kontakt auf, verlor aber danach die Lust und brach ab. Man sollte wissen, dass es verschie­dene Blue­tooth-Vari­anten gibt, die nicht mitein­ander kompa­tibel sind.

Dabei ist es sicher prak­tisch, das Tele­fon­buch des neuen schnur­losen Tele­fone per Blue­tooth beladen zu können. Das endlose Eintippen von Namen und Tele­fon­num­mern kann für tech­nisch wenig bewan­derte Anwender zur Qual werden. Hier sollte eine helfende Hand in der Familie oder im Bekann­ten­kreis zu finden sein.

Nervige Anrufer ausblenden

Ist ein Anrufer vertrauenswürdig (sprich im eigenen Telefonbuch gespeichert) leuchtet der Anrufer in grün

Foto: Gigaset Ab und zu rufen Leute an, mit denen man lieber nichts zu tun haben will. Sofern diese gar keine Rufnummer über­tragen, können diese sofort ausge­fil­tert werden. Noch schärfer ist die Filte­rung nach Tele­fon­buch, das Telefon klin­gelt dann nur noch, wenn jemand aus dem Tele­fon­buch anruft. Eine Zeit­steue­rung kann das Klin­gel­si­gnal außer­halb defi­nierter Zeiten ausschalten.

Die Funk­tion "seriöser Anrufer" ist simpel: Ist der Anrufer im eigenen Tele­fon­buch aufzu­finden, leuchtet das Anru­fer­dis­play grün. Immerhin kommen auch "neue" oder "unbe­kannte" Anrufer durch.

Anpas­sung an laute Umge­bung

Bei lauter Umge­bung ist eine auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Tonruf- und Hörer­laut­stärke möglich. Anrufe können statt mit hörbaren Klin­gel­tönen auch optisch signa­li­siert werden.

Bei Bedarf kann das Telefon auch als Baby­sitter verwendet werden. Über­steigt die Laut­stärke im Zimmer einen bestimmten Wert, ruft das Gerät eine vorher defi­nierte Nummer an. Die Eltern beispiels­weise könnten dann mit dem Kind spre­chen. Der Babyruf ist 20 Sekunden nach dem Einrichten aktiv und reagiert auf Umwelt­ge­räu­sche, wie Stimmen oder auch Radio oder Fern­sehen. Ruft das "Baby" zu oft an, kann der Babyruf am Ziel­ap­parat mit "9#" aus der Ferne auch deak­ti­viert, dann aber nicht mehr reak­ti­viert werden. Das muss dann wieder manuell am Gigaset-Gerät erfolgen.

Direkt­wahl im Ernst­fall

Für Personen, die nicht gut sehen können, sind große Ziffern auf dem Display eine Wohltat

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wenn es mal ernst wird, erlauben vier Direkt­wahl­tasten (A-D) einen sofor­tigen Ruf per einfa­chem Tasten­druck aufzu­bauen. Taste A löst die SOS-Funk­tion aus, das könnte die 112 sein. Besser ist wohl, eine vorher einge­weihte Person (Kinder, Verwandte, Nach­barn) abzu­spei­chern, die dann auch erreichbar sind (evtl. mit Anruf auf dem Handy).

Wenn gewünscht, kann für ankom­mende Anrufe die auto­ma­ti­sche Rufan­nahme mit Frei­sprech­funk­tion akti­viert werden, falls der ange­ru­fene Teil­nehmer nicht mehr in der Lage ist, das Telefon selbst zu bedienen. Für die Nutzung der Frei­sprech-Mikrofon-Funk­tion sollte sich aber das Mobil­teil möglichst in der Nähe des Spre­chers befinden.

Dank DECT GAP auch an fremden Stationen

Der Gigaset E720 Hörer lässt sich mit Hilfe des DECT-GAP-Proto­kolls auch direkt an "fremden" Basis­sta­tionen betreiben. Wir haben das test­weise an einem Speed­port-Pro-Router der Telekom auspro­biert. Dann sollte man beim Kauf aber die reine Hörer­va­ri­ante mit Lade­schale wählen, denn sonst hat man eine Lade­sta­tion mit einem nicht nutz­baren Anruf­be­ant­worter oder müsste das analoge Signal­kabel an die Tele­fon­buchse des Routers anschließen. Der Anrufbeantworter ist in der Basisstation eingebaut. Es werden alle oder nur nicht abgehörte Nachrichten angezeigt

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In der Basis­sta­tion ist ein digi­taler Anruf­be­ant­worter inte­griert. Der erlaubt bis zu 30 Minuten Aufnah­me­zeit und die Ansage kann indi­vi­dua­li­siert werden. Ein großes, grünes Display zeigt neue (noch nicht abge­hörte) und alle Anrufe an. Das Abhören kann über den Hörer oder an der Basis­sta­tion erfolgen.

Die Strom­ver­sor­gung

Der Hörer des E720 wird von zwei Micro-Akkus (Größe AAA, Kapa­zität 750 mAh) versorgt. Die geben dem Hörer Strom für einige Tage mit viel StandBy und wenigen Tele­fo­naten. Um die Akkus nicht zu ermüden, kann man den Hörer morgens von der Station nehmen und abends wieder auflegen, viel­leicht auch erst am zweiten oder dritten Tag.

Wie lösche ich mein Telefon?

Gigaset ist aus der Siemens AG hervorgegangen. Geblieben ist die "Siemens-Sachnummer", die hier mit S30852 beginnt

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Kleine Manko am Rande: Möchte man sein Telefon später verkaufen und vorher seine privaten Daten löschen, ist einiges zu tun. Mit dem einfa­chen Reset der Basis­sta­tion oder des Hörers ist es nicht getan. Das Tele­fon­buch muss explizit gelöscht werden (immerhin alle Einträge auf einmal möglich) und die Funk­ti­ons­tasten A-D müssen Stück für Stück einzeln gelöscht werden.

Ein Fazit:

Das Angebot an schnur­losen Tele­fonen ist groß. Das Gigaset E720 bietet eine Menge an Funk­tionen fürs Geld, ist aber auch für eine bestimmte Ziel­gruppe gedacht. Ob man diese spezi­ellen Funk­tionen wirk­lich braucht, sollte man sich vor dem Kauf über­legen und sich beispiels­weise im Laden noch andere Modelle zeigen lassen oder die Anbie­ter­seiten im Internet genau studieren.

Lobens­wert ist im Prinzip die Idee der Blue­tooth-Kopp­lung, die aller­dings auch davon abhängt, ob die verwen­deten Geräte mit dem Blue­tooth des Gigaset klar kommen.

Die Sprach­steue­rung ist eben­falls noch ausbau­fähig. Moderne Technik ist in der Lage, die abge­spei­cherten Namen ankom­mender Anrufer vorzu­lesen, viele Smart­phones können das heute schon.