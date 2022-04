Ausprobiert: Müller Mobile SIM im Test

Die Droge­rie­markt-Kette Müller bietet eine "eigene" SIM-Karte an. Für den Lauf­zeit­ver­trag ist kein aufwen­diges Iden­tifi­zie­rungs­ver­fahren notwendig, was viele Kunden freuen dürfte.

Im April ist das Angebot "Müller Mobile" der Droge­rie­markt-Kette Müller gestartet. Im Gegen­satz zu ähnli­chen Ange­boten anderer Märkte arbeitet Müller mit dem Mobil­funk-Service-Provider Mobilcom-Debitel (kurz MD, gehört zur Freenet Group) zusammen. Wir haben uns eine SIM-Karte besorgt und das neue Mobil­funk-Angebot getestet.

Kauf im Markt oder online

Müller Mobile gibts im Markt oder online

Sceenshot: Henning Gajek / teltarif.de Das Star­ter­paket besteht aus einer 3-in-1-SIM-Karte und kann in einem der zahl­rei­chen Drogerie-Märkte gekauft werden. Es kann aber auch auf der Webseite im Internet bestellt werden.

Test der Online-Bestel­lung

Wir haben uns für die Internet-Vari­ante entschieden und am 5 April um die Mittags­zeit die Webseite aufge­rufen und dort die für eine Bestel­lung notwen­digen Daten ausge­füllt.

Zunächst möchte Müller-Mobile wissen, welches kosten­lose Probeabo man dazu buchen möchte. Zur Auswahl stehen Readly eine Zeitungs-/Magazin-Flat­rate, Norton 360 (Anti­viren/Malwa­reschutz für Smart­phone oder PC auf Abo-Basis), Waipu.tv (OTT-Fern­seh­emp­fang über das Internet), Deezer (Musik-Strea­ming-Flat­rate ähnlich Spotify oder Apple-Music) oder Gymondo (Online-Fitness-Trai­ning auf Abo-Basis) oder gar kein Abo. Welches Test-Abo darf es sein?

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wir hatten uns für "Readly" entschieden, das ist eine Zeitungs- und Zeit­schriften-Flat­rate, die vier Monate lang kostenlos zur Verfü­gung steht und danach 9,99 Euro im Monat kosten soll. Das anfangs etwas "dürf­tige" erschei­nende Angebot bei Readly wurde inzwi­schen um einige inter­essante Titel erwei­tert. Was bei Musik längst kein Thema mehr ist (mit einem Musik-Strea­ming-Abo kann man nahezu alle verfüg­bare Musik dieser Welt anhören), steckt bei Zeitungen und Zeit­schriften noch in den Kinder­schuhen. Bei Kino oder Fern­sehen ist das nur durch eine Kombi­nation verschie­dener Strea­ming-Anbieter annä­hernd zu errei­chen, viele Filme gibt es trotzdem nicht oder gegen weitere Aufpreise.

Schritt für Schritt

Neue Rufnummer oder alte mitnehmen?

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Zurück zu Müller Mobile. Im Online-Bestell­pro­zess wird der Neukunde befragt, ob er seine vorhan­dene Rufnummer mitnehmen oder eine neue erhalten möchte. Danach wird er nach seinem Wunscht­arif (Tarif S, M oder L) befragt, wir entschieden uns für Tarif S. Hier bekommt man zum Preis von 7,99 Euro pro Monat 4 GB Daten­volumen, eine Sprach und SMS-Flat und das alles im Netz von Telefónica (o2). Bei vielen Prepaid-Ange­boten wird schon alle 4 Wochen eine neue Abrech­nungs­periode gestartet, bei Müller ist es ein ganzer Kalen­der­monat.

Danach wurden Post­adresse, E-Mail-Adresse, einer Tele­fon­nummer für Rück­fragen, Bank­ver­bin­dung noch die Seri­ennummer und das Gültig­keits­datum des Perso­nal­aus­weises abge­fragt. Formular abge­schickt und es passierte zunächst trotz der Anzeige, inner­halb 24 Stunden eine Nach­richt zu erhalten, weiter nichts. Neben Adresse, Bankverbindung werden auch Nummer und Gültigkeit des Ausweises abgefragt

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

2 Tage Funk­stille

Erst nach zwei Tagen, am 7. April trudelten dann auf einmal zahl­reiche E-Mails ein. Mobilcom-Debitel begrüßte uns als neuen Kunden im Tarif "Müller Mobile S (DEZ 2021)" und teilte die Kunde­nummer ("MC gefolgt einem Punkt und 8 Ziffern"), die Rufnummer im Format 49 176 4xxx xxxx und die MD-interne Vertrags­nummer mit. Ein Test­anruf bei der neuen Rufnummer führte sofort auf die dazu­gehö­rende Mailbox.

Abo- und Online­konto extra einrichten

Per sepa­rater E-Mail wurden wir nun gebeten, das Konto bei Readly einzu­richten. Es kann explizit von mehreren Unter-Nutzern (bis zu fünf Fami­lien­mit­glieder) verwendet werden. Die Readly App gibt es nicht nur für Android und iOS, sondern auch für den Kindle-Reader von Amazon.

In einer weiteren E-Mail wurden wir gebeten, das Online-Kunden­konto bei Mobilcom-Debitel (www.md.de) einzu­richten. Da wir eine GMX-Adresse gewählt hatten, wurde der Versand der SIM-Karte auch über die Brief­ankün­digung der Deut­schen Post signa­lisiert. Einen Tag später, am 8. April, traf die SIM-Karte im ISO-Karten­rahmen (Scheck­kar­ten­größe) ein. Daraus kann die SIM-Karte im "Mini", "Micro" oder "Nano" Format heraus­gebro­chen werden. Auf dem Kunst­stoff-Karten­träger sind SIM-Karten­nummer, Eröff­nungs-PIN, PUK, PIN2 und PUK2 aufge­druckt, Hersteller ist die Firma Gies­ecke + Devrient Mobile Secu­rity in München.

Karte wird akti­viert verschickt

Nach dem Einlegen buchte sich die SIM-Karte sofort ein. Ein Blick ins Online-Kunden­konto meldete, dass World Roaming Data und Sprache aktiv sei.

Erste Infos in der App

Die ersten Kosten sind in der MeinMD App sichtbar.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In der MeinMD-App (für Android oder iOS) wurden die ersten Kosten ange­zeigt: 9,99 Euro für die Einschal­tung der Karte und 6,39 Euro anteilig für das erste Tarif­paket, macht 16,39 Euro.

Konfi­gura­tion wie üblich

Die Konfi­gura­tion des Handys (Inter­net­zugang) verläuft heut­zutage meis­tens auto­matisch, so auch bei Müller Mobile. Die Mailbox wird unter der Kurz­wahl 333 erreicht, nach dem Einrichten einer persön­lichen Ansage erhält man eine SMS zur Begrü­ßung. Werk­seitig ist die Mailbox mit einer PIN versehen, die per SMS mitge­teilt, aber auch geän­dert werden kann. Man braucht diese PIN bei Abfragen der Mailbox von fremden Anschlüssen oder bei Aufent­halt im Ausland.

Roaming funk­tio­niert

Im Online-Konto auf www.md.de können Optionen gecheckt und gebucht werden.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bei einem Kurz­trip nach Frank­reich buchte sich die Müller-SIM-Karte sofort in ein fran­zösi­sches Netz ein. Während der Zugreise wählte sich das Handy abwech­selnd entweder Orange (France Telecom), SFR oder Bouy­gues aus.

MeinMD-App: Nach wenigen Tagen keine Daten­info mehr

In der MeinMD-App konnte man anfangs zuschauen, wie das Daten­volumen von 4 GB langsam weniger wurde, aber mitten in Paris erklärte die App am 13. April, dass eine Anzeige leider nicht möglich sei. Und auch nach Rück­kehr nach Deutsch­land gab es keine Anzeige mehr. Eine Nach­frage bei Mobilcom-Debitel ergab, dass von deren Seite alles ok sei. Mögli­cher­weise liegt das Problem irgendwo auf dem Weg von o2 zu MD

Die Kündi­gung

Da es sich bei der SIM-Karte nur um einen Test handelte und als spätestes Kündi­gungs­datum der 22. April avisiert wurde, haben wir am 16. April die Kündi­gungs­hot­line (040-555541540) ange­rufen. Wir wurden nach einigen nur uns bekannten Vertrags­daten gefragt und mit den Worten "Da waren Sie aber nur kurz bei uns" die Kündi­gung erst tele­fonisch und wenige Minuten auch per E-Mail bestä­tigt. Abschalt­datum werde der 6. Mai sein.

Die Rech­nung

Eine Rech­nung liegt bislang noch nicht vor, das kann sich wohl in den Mai hinein­ziehen. In der Bestä­tigungs­mail zur Kündi­gung wird auch darauf hinge­wiesen, dass auch in der Folge­rech­nung noch Kosten anfallen können, beispiels­weise durch Mehr­wert­dienste oder beim Roaming (nicht alles ist im EU-Roaming kostenlos).

Eben­falls werden wir beob­achten, ob die verspro­chene auto­mati­sche Kündi­gung des Test-Abos nach 4 Monaten problemlos von statten geht, oder ob hier der Versuch unter­nommen wird, das Abo am Ende doch kosten­pflichtig weiter­laufen zu lassen.

Wer sich die Karte im Markt für 9,99 Euro gekauft hat, könnte auf den ersten Rech­nungen trotzdem noch die Akti­vie­rungs­gebühr von 9,99 Euro vorfinden. Es kann ein bis zwei Monate dauern, bis sich dieser Punkt anhand der ersten Rech­nungen und etwa­igen Gutschriften aufge­klärt hat.

Ein Fazit

Das Angebot von Müller Mobile funk­tio­niert. Es ist preis­lich nicht das güns­tigste, aber die ange­peilte Ziel­gruppe wird eher "einfach, schnell und unkom­pli­ziert" eine SIM-Karte suchen und diese vermut­lich direkt im Markt mitnehmen. Größter Plus­punkt: Die klas­sische Prepaid-Regis­trie­rung mit Iden­tifi­zie­rung in einer Post­filiale oder per Video-Ident-Chat ist nicht Jeder­manns Geschmack und fällt bei Müller Mobile komplett weg.

Ein Sicher­heits­risiko ist, dass der Brief mit der Karte im falschen Brief­kasten landet oder von Gaunern "entführt" wird. Der berech­tigte Kunde kann das nur fest­stellen, wenn er sich das Online-Konto einrichtet und einen Blick hinein­wirft oder bei Nicht­erhalt der SIM-Karte sich sofort bei Mobilcom-Debitel meldet. Sicherer wäre, die SIM-Karte inaktiv und ohne PIN/PUK zu verschi­cken, das würde dann aber einen Anruf oder ein Login auf einer Akti­vie­rungs­seite erfor­dern, wenn die Karte endlich da ist.

Wer in Gebieten lebt oder sich bewegt, in denen das o2-Netz von Telefónica ausrei­chende Netz­ver­sor­gung bietet, wird mit dem Müller-Angebot zurecht kommen. Neben 2G stehen auch 4G inkl. VoLTE zur Verfü­gung, 5G jedoch nicht. Die Daten­höchst­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s je nach Standort und Netz­ausbau ist in den aller­meisten Fällen ausrei­chend.

Das Angebot von Müller Mobile im Preis­check.