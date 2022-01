Hybrid als Rettung: Kein DSL-Sync im Festnetz

Der Ort in einer länd­lichen Region wurde relativ spät mit DSL von der Telekom ausge­baut. Anfangs stand das noch auf der Kippe, weil die Telekom von der Orts­gemeinde 270.000 Euro Baukos­ten­zuschuss wollte und die Gemeinde verständ­licher­weise abwinkte. Die Alter­native wäre eine Internet-Verbin­dung per WLAN-Netz über einen kleinen regio­nalen Anbieter gewesen, der sich die Inter­net­signale per Richt­funk aus dem Nach­barort holen wollte. Kaum hatte der erste Kunde dieses WLAN-Internet bestellt, entschied sich die Telekom, doch noch eine Glas­faser in den Orts­kern zu einem DSLAM zu legen. Das war vor etwa 15 Jahren.

Privater Anbieter "erobert" Vermitt­lungs­stelle

Wenn der Speedport gelb/grün meldet, fehlt die Festnetz-Leitung.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Zunächst gab es dort DSL 16.000 später sogar VDSL 50.000. Dann kündigte die Telekom eines Tages allen VDSL-Kunden im Ort die Verträge. Es war ein Effekt einge­treten, der mit der Vecto­ring-Regu­lie­rung in Deutsch­land zu tun hat: Ein privater Konkur­rent hatte schneller als die Telekom den Voll­ausbau des Ortes mit Vecto­ring-DSL ange­kün­digt, die Telekom musste daher den Platz frei machen und ihren Kunden kündigen.

Die Alter­native Hybrid

Die Status-Seite des Routers gibt Aufschluss: Der Festnetz-Zugang ist unterbrochen.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Alter­native für den Autor wäre ein (wesent­lich teurerer) Anbie­ter­wechsel gewesen ... oder Hybrid, was inzwi­schen Magenta ZuHause LTE heißt. Bei dieser Hybrid-Technik wird ein Teil des Internet-Signals über LTE-Mobil­funk empfangen und mit den maximal mögli­chen ADSL 16.000 aus dem Kupfer­kabel "zusam­men­geklebt". Diese Technik hat die Deut­sche Telekom seiner­zeit gemeinsam mit dem Hard­ware­lie­feranten Huawei ausge­tüf­telt. Den Speed­port Hybrid gibt es neu nicht mehr, inzwi­schen kommt der passende Speed­port-Pro-(Plus)-Router von Sage­mcom und die künf­tige Lösung wird mit einem externen 4G/5G-Funk­modul und dem Speed­port Smart 4 von Arca­dyan reali­siert.

Wann gibt es Hybrid?

Hybrid ist eine Alter­native, wenn ein Ausbau des örtli­chen Fest­netzes nicht möglich oder erst für später vorge­sehen ist. Hybrid gibt es nicht überall flächen­deckend. Teil­weise wird Hybrid auch in weit­flä­chigen Regionen (z.B. in Schleswig-Holstein) ange­boten: Dort kann es dann schnell über­lastet sein, wenn zu viele Kunden in einer Zelle unter­wegs sind. Wenn Hybrid funk­tio­niert, lassen sich "unterm" Strich ähnliche oder sogar bessere Down­load-Werte erzielen, wie zuvor aus dem VSDL-Kupfer­kabel. Beim Autor sind es ca. 70 MBit/s down (vorher 50 MBit/s) und knapp 10 MBit/s up (unver­ändert).

Der zweite Vorteil zeigte sich bei einem DSL-Ausfall. Internet und Tele­fonie blieben Dank Mobil­funk weiter möglich. Der Speed­port-Router meldete sich orange/grün. Das bedeutet, das Internet ist noch da, aber der DSL-Sync (aus dem Fest­netz) fehlt. Die Anlei­tung des Routers schlug vor, den Router neu zu starten, wenn diese Fehler­mel­dung nicht verschwinden wollte.

Der Router wurde am Sonntag nach einem halben Tag frisch gestartet, aber das Problem blieb.

Hybrid rettet den Inter­net­anschluss

Während Tele­fonie und Internet möglich blieben, war MagentaTV (Fern­seh­emp­fang übers Internet) über den Media-Receiver nicht mehr nutzbar. Der Grund ist speziell: MagentaTV kommt über ein Telekom internes VPN (virtu­elles privates Netz), das nur über den Fest­netz-Anteil der Hybrid-Verbin­dung funk­tio­niert. Die alter­nativ nutz­bare Webseite web.magentatv.de funk­tio­nierte auch erst richtig, nachdem eine sepa­rate Internet-Verbin­dung über ein Handy erfolgte.

Störung per MeinMagenta App melden

Die Störungs­mel­dung wurde über die MeinMagenta-App (gibt es für Android und iOS) unter dem Kapitel "Service" ausge­löst.

Dazu wird der Kunde verschie­dene Dinge gefragt, die sich auch ohne tiefer­gehende tech­nische Kennt­nisse beant­worten lassen. Relativ neu ist die Weiter­lei­tung auf den Kunden-Service via WhatsApp - wenn der Kunde das wünscht. Hier antwor­tete am Neujahrs-Sonntag nur ein Bot, der ein paar Kunden-Daten abfragte und um ein regu­läres Login in das Telekom-Kunden­center bat. Während diesem Login-Vorgang wurde ein sechs­stel­liger Code ange­zeigt, den der WhatsApp-Bot benö­tigte. Erst jetzt wurde ein Störung­sti­cket erzeugt.

Am Ende gab es eine SMS mit diesem Störung­sti­cket und einem Link zur Status-Seite des Auftrags, was dann in einer sepa­raten E-Mail nochmal wieder­holt wurde.

Kunden­ser­vice antwortet per WhatsApp

Der Kundenservice der Telekom kann auch per WhatsApp erreicht werden. Die Verbindung stellt die MeinMagentaApp her.

Sceenshot: Henning Gajek / teltarif.de Am Montag (3.1.), morgens um 8.37 Uhr, meldete sich per WhatsApp "Mandy aus Rostock" und fragte das Fehler­bild noch einmal ab. Nun löste sie aus der Ferne einen Leitungs­test aus und stellte schnell fest: "Da muss ein Tech­niker zu Ihnen kommen". Als Termin wurde Diens­tag­vor­mittag oder Nach­mittag vorge­schlagen, ich wählte Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr. In einer Bestä­tigungs-E-Mail gab es Tipps zum Besuch des Tech­nikers, dem Tragen einer Maske und dem Lüften der Wohnung.

Der Tag der Wahr­heit

Um 8 Uhr tat sich noch nichts. Dann um 11:20 Uhr ein erlö­sender Anruf von einer 0800-33-0xxx-Rufnummer, welche die Telekom-Tech­niker verwenden, um vor ihrem Besuch beim Kunden anzu­rufen und noch­mals Adresse und Zugang zu Anschluss­dosen etc. abzu­klären.

"Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. In der Vermitt­lung war einer von zwei Drähten abge­bro­chen. Da wurde seiner­zeit wohl zu hart gelötet", teilte der Tech­niker mit. Und siehe da, die grüne Lampe am Router leuch­tete bereits wieder. Der Tech­niker kündigte einen weiteren Rückruf an, er werde zwischen­zeit­lich noch ein paar Messungen durch­führen. Auch dieser Rückruf kam: "Alles wieder in Ordnung".

Guter Service sollte Stan­dard sein oder nicht?

Nun wird sich mancher Leser fragen, was daran so beson­ders sei? Sicher haben Sie selbst oder in Ihrem Bekann­ten­kreis auch andere Fälle erlebt - mögli­cher­weise auch mit der Telekom. Zufall oder nicht: Etwa zur glei­chen Zeit meldete sich ein teltarif.de-Leser bei uns. Er ist Kunde bei Voda­fone und wird über Koax­kabel versorgt. Wie sein Fall gelöst wurde, erfahren Sie in einem weiteren Artikel.

Kunden­ser­vice per WhatsApp mit Bauch­grimmen

Zurück zur Telekom: Beim Kunden­ser­vice über WhatsApp werden teil­weise deli­kate Kunden­details abge­fragt. Aller­dings ist auch ein einma­liger Sicher­heits-Code notwendig, der erst nach Login im Kunden­center mitge­teilt wird. Das macht es für "böse Menschen" schon deut­lich schwie­riger. Face­book, pardon Meta, beteuert, die Inhalte der Chats nicht mitlesen zu können. Wollen wir es mal hoffen.

Wer auf den WhatsApp-Chat lieber verzichten möchte, kann weiter wie gewohnt mit dem Telekom-Kunden­ser­vice (0800-3301000 oder 0800-3302000 "Störung" sagen) tele­fonieren.

Und wenn alles vorbei ist?

So sieht es aus, wenn der Router wieder Verbindung hat.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Auch nach der Störungs­besei­tigung gab es noch eine Rück­mel­dung, dass die Störung behoben ist. Angaben zur Störungs­ursache gab es weder in der SMS noch in der E-Mail, vermut­lich wird die große Mehr­heit der Kunden einfach nur froh sein, wenn wieder alles läuft.

