Spieleentwickler Epic bringt Streit mit Apple in die EU

Streit um Appstore-Gebühren landet bei der EU

Bild: dpa, Bearbeitung: teltarif.de Der Spie­leent­wickler Epic eröffnet in seinem fest­gefah­renen App-Store-Streit mit Apple eine neue Front in der Euro­päi­schen Union. Die Firma hinter dem popu­lären Online-Spiel "Fort­nite" reichte heute eine Kartell­beschwerde bei der EU-Kommis­sion ein. Apple nutze die Kontrolle über das iOS- Betriebs­system seiner iPhones, um sich selbst zu bevor­teilen und gleich­zeitig Wett­bewerber zu blockieren, argu­men­tierte Epic. Der iPhone-Konzern vertei­digte sein Vorgehen.

Der in den USA bereits seit Sommer laufende Konflikt könnte am Ende beein­flussen, wie Apps auf Smart­phones vertrieben werden - und wie viel Geld vom Kauf­preis Platt­formen wie der App Store von Apple oder Googles Play Store dabei einbe­halten dürfen.

System der In-App-Käufe in der Kritik

Bild: dpa, Bearbeitung: teltarif.de Epic wollte sich nicht mehr an die seit mehr als einem Jahr­zehnt geltende Vorgabe halten, dass virtu­elle Artikel in dem Spiel auf iPhones und iPads nur über das System der In-App-Käufe von Apple ange­boten werden können. Dabei behält Apple 30 Prozent des Kauf­preises ein. Epic würde statt­dessen gern einen eigenen App Store auf dem iPhone betreiben.

Nachdem Apple Ände­rungen an den Geschäfts­bedin­gungen ablehnte, bauten die Epic-Entwickler in die App die vertrag­lich verbo­tene Möglich­keit ein, die Artikel auch direkt bei Epic kaufen zu können. Dafür wurde im August eine versteckte Funk­tion in der Anwen­dung akti­viert, die Epic an den App-Prüfern von Apple vorbei­geschmug­gelt hatte.

Noch am selben Tag warf Apple "Fort­nite" unter Verweis auf den Regel­ver­stoß aus dem App Store. Epic zog in den USA umge­hend vor Gericht und warf Apple unfairen Wett­bewerb vor. Apple verlangt in einer Gegen­klage Scha­den­ersatz. In einer Reak­tion auf die Beschwerde in der EU warf der iPhone-Konzern Epic vor, die Verbrau­cher als Pfand zu benutzen - und das wolle man der Kommis­sion auch aufzeigen. Apple gehe es darum, den Nutzern eine sichere App-Platt­form zu bieten und man behandle alle Entwickler gleich.

Die EU-Kommis­sion geht bereits einer Wett­bewerbs­beschwerde des Musik­strea­ming-Markt­füh­rers Spotify gegen Apple nach und prüft die Konkur­renz­situa­tion beim Bezahl­dienst Apple Pay.

