Digitalisierung: Die neue E-Patientenakte kommt schrittweise

Mit Unter­lagen zur eigenen Gesund­heit ist es für viele so eine Sache: Da gibt es eine Kartei­karte beim Haus­arzt. Und noch eine Akte in jeder weiteren Praxis. Rönt­gen­bilder und Impf­pass liegen schon mal irgendwo in Schub­laden im Keller oder auf dem Spei­cher.

Zum 1. Januar startet ein neues frei­wil­liges Angebot an mehr als 73 Millionen Versi­cherte, solche Doku­mente und einiges mehr digital und gebün­delt zu spei­chern: in elek­tro­nischen Pati­enten­akten (ePA), abrufbar per Smart­phone. In einer Test­phase soll das Vorzei­gepro­jekt von Gesund­heits­minister Jens Spahn (CDU) aber erst einmal "kontrol­liert" in Gang kommen. Denn die Vernet­zung mit den Praxen ist nicht leicht. Zum Daten­schutz gibt es amtliche Kritik.

Wieso über­haupt eine digi­tale Pati­enten­akte?

In der elektronischen Patientenakte (ePA) sollen alle Befunde und Daten gesammelt werden, um Doppeluntersuchungen oder Fehlbehandlungen zu vermeiden. Datenschützer haben Bedenken

Foto: Picture Alliance / dpa Nach jahre­langem Gezerre um mehr Funk­tionen für die elek­tro­nische Gesund­heits­karte will Spahn die Digi­tali­sie­rung endlich voran­bringen. Da ist die E-Akte ein zentrales Element, das Erleich­terungen für Pati­enten und Ärzte konkret spürbar machen soll.

Zum Beispiel, um unnö­tige Mehr­fach­unter­suchungen zu vermeiden, weil man Daten zu einge­nom­menen Medi­kamenten oder früheren Behand­lungen beim Termin in der Praxis nicht parat hat. Dabei soll die ePA nach und nach mehr können. Neben Arzt­befunden, Rönt­gen­bil­dern und Blut­werten sollen ab 2022 der Impf­aus­weis, der Mutter­pass, das gelbe Unter­suchungs­heft für Kinder und das Zahn-Bonus­heft digital abrufbar sein. Was sie spei­chern wollen und was nicht, entscheiden nur die Pati­enten selbst.

Einfüh­rung erfolgt schritt­weise

Die Einfüh­rung soll eben­falls schritt­weise laufen - denn es geht um ein tech­nisches Groß­pro­jekt. Ab 1. Januar haben alle Versi­cherten Anspruch darauf, eine ePA-App von ihrer Kran­ken­kasse zu bekommen. Mit Inhalten füllen können sie die vorerst selbst. Und nicht-digi­tale Unter­lagen müssen anfangs noch per Handy oder Tablet einge­scannt werden.

Daneben gibt es einen Bereich mit Versi­cherten-Infor­mationen der jewei­ligen Kassen, etwa mit Erin­nerungs­funk­tionen oder einer Art Quit­tung über abge­rech­nete Leis­tungen. Einen weiteren Bereich sollen Ärzte mit medi­zini­schen Daten speisen. Die Vernet­zung im Live-Betrieb soll im ersten Quartal 2021 aber zunächst nur mit ausge­wählten Praxen in Berlin und der Kassen­ärzte-Region West­falen-Lippe getestet werden. Im Rest des Landes kommt das erst später.

Was sagen die Ärzte?

Nach und nach sollen sich dann mehr Praxen anschließen - direkt eine digi­tale Revo­lution erwarten Ärzte jedoch nicht. "Wenn die Technik steht und reibungslos funk­tio­niert, hat die ePA sicher­lich das Poten­zial, eine sinn­volle Ergän­zung im Behand­lungs­alltag zu sein", sagt der Chef der Kassen­ärzt­lichen Bundes­ver­eini­gung, Andreas Gassen.

Die Erwar­tungen sollten aber nicht zu groß sein. Versi­cherte müssten Doku­mente aktiv frei­schalten. "Für viele ältere Pati­enten wird das eine Hürde sein." Für die Praxen ersetze die ePA auch nicht die medi­zini­sche Doku­men­tation und die Kommu­nika­tion zwischen Ärzten. Zu Jahres­beginn fehlten zudem noch passende Verbin­dungs­geräte für die geschützte Daten­auto­bahn des Gesund­heits­wesens. Bis 1. Juli 2021 müssen dann aber alle 200 000 Praxen für die ePA tech­nisch vernetzt sein.

Was sagen Kassen und Verbrau­cher­schützer?

Die gesetz­lichen Kran­ken­ver­siche­rungen (GKV) setzen auf eine breite Nutzung der neuen Möglich­keiten. "Die elek­tro­nische Pati­enten­akte ist ein Meilen­stein auf dem Weg, die Digi­tali­sie­rung für eine bessere Versor­gung zu nutzen", hofft die Chefin des GKV-Spit­zen­ver­bands, Doris Pfeiffer. Sie hoffe auf viel Inter­esse unter den Versi­cherten.

Auch die Verbrau­cher­zen­tralen sehen große Chancen, die Versor­gung digital zu verbes­sern und stärker am Pati­enten­bedarf auszu­richten. Das müsse aber allen offen stehen, auch ohne mobiles Gerät. Sie warben deshalb zuletzt noch für Termi­nals in Kassen-Geschäfts­stellen. Ab Juli 2021 möglich sein soll nun, E-Akten auch in Arzt­praxen ausstatten zu lassen - mit einer neuen PIN-Nummer und der elek­tro­nischen Gesund­heits­karte.

Was ist mit dem Daten­schutz?

Spahn verspricht "höchste Stan­dards". Vom obersten Daten­schützer Ulrich Kelber bekommt die E-Akte aber eine Warnung mit auf die erste Etappe. In der Kritik steht eine vorerst "abge­speckte" Version der Zugriffs­rechte. So können Pati­enten fest­legen, welche Daten in die E-Akte sollen und welcher Arzt sie sehen darf. Feinere Zugriffe je nach Arzt nur für einzelne Doku­mente kommen aber erst Anfang 2022.

Das zwinge zu "Alles oder Nichts", monierte Kelber - der Zahn­arzt könne Befunde des Psych­iaters sehen. Die Kassen verstän­digten sich mit dem Daten­schützer auf einen "umfang­rei­chen Infor­mati­ons­text", wie es beim Spit­zen­ver­band heißt. Den bekomme jeder, der eine ePA will.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Viele Ärzte haben ihre Befunde schon heute digital auf ihren Computer-Systemen gespei­chert. Wie "sicher" die sind, hängt von den IT-Kennt­nissen des Arztes oder seines IT-Bera­ters ab und wie die Kollegen von Heise heraus­gefunden haben, konnte es da schon mal vorkommen, dass Praxis­daten direkt aus dem Internet "erreichbar" waren, wenn man wusste, wo und wie man danach "suchen" musste.

Dann gibts natür­lich Begehr­lich­keiten: Ein(e) Perso­nal­chef/in, der/die einen neuen Bewerber oder eine Bewer­berin einstellen soll, würde liebend gerne in die Akte schauen, wie oft der/die Kandidat/in vorher krank war und warum. Das geht natür­lich gar nicht.

Aber wenn es tech­nisch möglich ist, muss es irgendwie auch "sicher" gemacht werden. Dann gibt es "böse Buben", die sich als "Praxis" ausge­geben haben und so an sensible Daten heran­kamen. Diese Daten würden viele Firmen inter­essieren, die ihre Produkte verkaufen möchten. Wenn eine Firma wüsste, wer eine bestimmte Krank­heit hat, könnte sie gezielt Werbung verschi­cken, für Pillen, Kuren, Pflaster oder was auch immer. Auch das geht natür­lich nicht.

Die "Digital Natives"-Gene­ration werden sich mit der Technik schnell anfreunden, aber auch hier bedarf es einer Sensi­bili­sie­rung, für das, was möglich ist und was nicht sein kann oder darf.

Nur die herr­schende Meinung "Was für ein Quatsch - das brauch ich nicht - das will ich nicht" - hilft gar nichts. Im Gegen­teil: Die Macher werden es machen. Also sollten wir uns aktiv daran betei­ligen und uns infor­mieren, beispiels­weise beim nächsten Arzt­besuch oder bei der eigenen Kran­ken­kasse - und viel­leicht mal das eigene Smart­phone, das Tablet oder den eigenen PC einem Sicher­heits­check unter­ziehen.

Sind alle Updates instal­liert? Gibt es über­haupt noch Updates? Und wie ist das mit den eigenen Pass­wör­tern? Wird überall das gleiche Pass­wort verwendet, weil es so schön einfach ist? Haben Sie alle Pass­worte und Zugangs­daten sicher aufbe­wahrt aber griff­bereit? Sind alle Kunden-Daten (Adressen, Tele­fon­num­mern, E-Mail) korrekt?

Eine wich­tige Aufgabe für die ruhige Zeit zwischen den Jahren. Bleiben Sie gesund.