Entega: Neuer Mobilfunk-Provider im Vodafone-Netz

Wenn regio­nale Breit­band-Provider sich über­legen, wie sie ihre Breit­band-Kund­schaft für weitere Produkte werben können - auf welche Ideen kommen sie dann in der Regel? Richtig: Zusätz­liche TV-Pakete und Mobil­funk-Tarife. Der in Südhessen ansäs­sige Breit­band-Provider Entega hat nun eben­falls Mobil­funk-Tarife aufge­legt - ähnliche Tarife gibt es auch bei anderen regio­nalen DSL- und Glas­faser-Netz­betrei­bern.

Die wich­tigste Frage, die sich für Inter­essenten stellt, ist: Lohnen sich die Tarife denn über­haupt preis­lich und von der Leis­tung her? Immerhin geht Entega denselben Weg wie andere Regio­nal­pro­vider und räumt Bestands­kunden einen Rabatt auf die Handy-Tarife ein.

Die regu­lären Tarif­kon­ditionen

Mobilfunktarife bei Entega

Bild: Entega, Screenshot: teltarif.de Entega ist als Breit­band­pro­vider über­wie­gend in Südhessen rund um Darm­stadt sowie in Mainz aktiv. Entega Mobil­funk ist rein orga­nisa­torisch ein Produkt der Entega Plus GmbH. Vertrags­partner und Leis­tungs­erbringer ist laut Angaben von Entega die Stroth Telecom GmbH, die zu Tele2 gehört und beispiels­weise auch die Tarife von WEtell reali­siert. Die Entega-Tarife nutzen das Netz von Voda­fone. Unter dem Titel "Mobil­funk-Tarife für Klima­schützer" schreibt Entega: "Für jeden neuen Mobil­funk­ver­trag wird ein Baum in heimi­schen Wäldern gepflanzt". Gemeinsam mit HessenForst seien bereits über 65.000 Bäume gepflanzt worden.

Ganz abge­sehen vom Klima­schutz-Aspekt werden sich die meisten Inter­essenten aber wohl zunächst Preis und Leis­tung der Tarife anschauen. Aktuell vermarktet Entega drei Handy-Tarife: Der Tarif Mobil­funk S beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 7 GB mit maximal 50 MBit/s LTE für eine monat­liche Grund­gebühr von 24,99 Euro. Der Tarif Mobil­funk M beinhaltet 15 GB für 29,99 Euro, beim Mobil­funk L sind es 25 GB pro Monat für 34,99 Euro monat­lich. Das sind jeweils rund 5 Euro monat­lich mehr als bei den ohnehin schon teuren Tarifen von WEtell.

Zusätz­lich fällt bei allen Tarifen eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 19,99 Euro an. Wer ein Handy dazu möchte, kann bei Entega das Fair­phone 3+ für einen monat­lichen Aufpreis von 21 Euro zum Vertrag erwerben, was sich nach zwei Jahren zu einem Kauf­preis von 504 Euro summiert. Das ist aller­dings über­teuert, denn bei anderen Händ­lern ist dasselbe Modell bereits für knapp 360 Euro erhält­lich.

Monat­lich 10 Euro Rabatt für Bestands­kunden

Fairphone 3+ Datenblatt

Aufgeschraubt

Neuvorstellung

Da Entega mit dieser Tarif­gestal­tung wohl kaum Neukunden hinter dem Ofen hervor­locken kann, gewährt der Anbieter seinen Bestands­kunden einen Rabatt von 10 Euro monat­lich auf die jewei­lige Grund­gebühr. Die drei Tarife kosten dann also 14,99 Euro, 19,99 Euro bezie­hungs­weise 24,99 Euro bei iden­tischer Leis­tung. In diesem Fall sind die Tarife also jeweils rund 5 Euro monat­lich güns­tiger als bei WEtell.

Der Kunden­rabatt wird nur für Kunden gewährt, die bereits mit einem Strom-, Gas- oder Inter­net­ver­trag von Entega in Belie­ferung sind oder einen solchen beauf­tragt haben. Der Entega-Kunden­rabatt wird so lange monat­lich auf der Mobil­funk­rech­nung gutge­schrieben, wie der Strom-, Gas- oder Inter­net­ver­trag bei Entega besteht.

Zwei bis vier Werk­tage nach der Bestell­bestä­tigung soll die SIM-Karte per Post eintreffen. Das Mitbringen der bishe­rigen Rufnummer ist möglich. Die monat­lichen Rech­nungen können unter mobilfunk.entega.de abge­rufen werden. Der gesetz­lich vorge­schrie­bene Kündi­gungs­button ist vorhanden und führt auf die Seite entega.de/kuen­digen.

Die güns­tigsten Handy-Tarife finden Sie stets in unserem umfang­rei­chen Handy-Tarif­ver­gleich.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.