EnBW: Ladesäulen für E-Autos über Apple CarPlay finden

Die App EnBW mobi­lity+ bietet in der aktu­ellen Version erst­mals Unter­stüt­zung für Apple CarPlay. Aller­dings sind nicht alle Features verfügbar.

EnBW mobility+

Foto: EnBW Apple hatte im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC neue Funk­tionen für CarPlay ange­kün­digt. Damit lassen sich geeig­nete iPhone-Apps auf dem Display im Auto darstellen und bedienen. Unter anderem sollen bei Apple CarPlay künftig eine Reihe weiterer Anwen­dungen verfügbar sein - etwa Tank-Apps, mit denen sich die Preise von Tank­stellen in der näheren Umge­bung des eigenen Aufent­halts­orts aufrufen lassen.

EnBW bietet eine solche Lösung für E-Autos bereits jetzt über Apple CarPlay an. Wer die App EnBW mobi­lity+ auf die Version 7.7.0 aktua­lisiert, bekommt neben Fehler­berei­nigungen sowie Opti­mie­rungen bei Einstel­lungen und Filtern auch die Unter­stüt­zung für Apple CarPlay. Damit haben Auto­fahrer die Möglich­keit, sich während der Fahrt die von EnBW ange­botenen Lade­punkte anzeigen zu lassen.

300.000 Lade­punkte in 16 Ländern

EnBW mobility+

Foto: EnBW Mehr als 300.000 Lade­punkte in 16 Ländern gehören mitt­ler­weile zum EnBW HyperNetz. Über das Auto-Display kann der Kunde sich anzeigen lassen, wo freie Säulen zur Verfü­gung stehen. Der Standort kann auf Wunsch an eine auf dem iPhone instal­lierte Navi­gations-App über­geben werden, sodass auch über Apple CarPlay die Ziel­füh­rung zur ausge­wählten Lade­sta­tion möglich ist.

EnBW mobi­lity+ bietet darüber hinaus Hinweise zu Lade­leis­tung und Stecker­typen. Der Lade­vor­gang kann über die App oder eine Lade­karte gestartet und abge­rechnet werden. Für Kunden, die an Schnell­lade­sta­tionen die AutoCharge-Funk­tion nutzen, startet der Lade­vor­gang nach Anschluss des Fahr­zeugs auto­matisch. Auch die Abrech­nung erfolgt auto­matisch. Eine Lade­karte wird nicht benö­tigt.

"Die Inte­gra­tion unserer Lade­lösung EnBW mobi­lity+ in Apple CarPlay zeigt, wie einfach E-Mobi­lität im Alltag ist", so Timo Sillober, Chief Sales & Opera­tions Officer bei der EnBW und dort für den Bereich E-Mobi­lität verant­wort­lich. In Verbin­dung mit AutoCharge werde deut­lich, welche Vorteile digi­tale Funk­tionen für die Mobi­lität insge­samt bieten.

CarPlay-Unter­stüt­zung noch im Beta-Stadium

Die Apple-CarPlay-Funk­tion der EnBW mobi­lity+ App befindet sich derzeit noch im Beta-Test. Der Anbieter räumt ein, dass die Darstel­lung der Karten­über­sicht und Lade­stand­orte über CarPlay von jener in der App abwei­chen. Hinter­grund seien Vorgaben seitens Apple. Aus demselben Grund seien zudem einzelne Funk­tionen der EnBW mobi­lity+ App, wie das Bezahlen eines Lade­vor­gangs, nicht über CarPlay verfügbar.

