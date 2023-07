Emporia Smart 6: 5G-Smartphone für "Superager"

Emporia stellt das Modell "Smart 6" vor. Was es bietet, und was es kostet, lesen Sie bei uns.

Der öster­rei­chi­sche Smart­phone-Hersteller Emporia macht auf sein neues Spit­zen­modell namens "Emporia Smart 6" oder auch "Emporia E6" aufmerksam. Laut eigenen Angaben will Emporia "mit der neuen E-Serie Menschen im Alter von 45-65 Jahren anspre­chen, die Wert auf Sicher­heit und neueste Technik legen."

Das Emporia Smart 6 soll einfach in der Hand­habung sein, Sicher­heit bieten und alle Maßstäbe erfüllen, die heute an ein Smart­phone gelegt werden. Und dabei soll das Emporia Smart 6 in der glei­chen Liga wie die Samsung-A-Serie oder ein Apple refur­bished spielen. Klingt sowohl selbst­bewusst vom Hersteller als auch viel­ver­spre­chend für den Nutzer.

Emporia Smart 6: Tech­nische Details

Emporia Smart 6 von vorne

Bild: Emporia Das Display des Emporia Smart 6 verfügt über eine Größe von 6,58 Zoll (Auflö­sung: 2408 mal 1280 Pixel). Der Hersteller wirbt mit 5G-Unter­stüt­zung. Laut Daten­blatt des Emporia Smart 6 werden im Mobil­funk neben LTE auch 5G NR (N1, N3, N7, N20, N28 und N78) unter­stützt. Die Haupt­kamera verfügt über einen Sensor mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung, einen weiteren mit 2-Mega­pixel-Auflö­sung sowie einen Time-of-Flight-Sensor. Die Selfie-Kamera löst mit 8 Mega­pixel auf.

Wich­tige Konnek­tivi­täts­merk­male des Emporia Smart 6 sind USB-C, Blue­tooth 5.2, NFC, VoWiFi, VoLTE, GPS, Nano-SIM-Karten­slot sowie ein Slot, um eine MicroSD zwecks Spei­cher­erwei­terung um bis zu 256 GB einzu­legen. Der interne Spei­cher des Emporia Smart 6 beträgt 128 GB, der Arbeits­spei­cher hat eine Größe von 6 GB. Die Abmes­sungen des Emporia Smart 6 betragen 165 mm mal 77 mm mal 11 mm bei einem Gewicht von 209 Gramm. Emporia Smart 6 von hinten

Bild: Emporia Als Betriebs­system ist Android 13 vorin­stal­liert. Die Benut­zer­ober­fläche ist im Sinne einer leichten Bedien­bar­keit ange­passt. Zum Thema Updates gibt Emporia die Infor­mation, dass die Soft­ware laufend weiter entwi­ckelt wird. Sobald ein Soft­ware-Update zur Verfü­gung steht, soll der Empora-Smart-6-Nutzer eine Benach­rich­tigung über das Info-Center erhalten.

Das Emporia Smart 6 kostet 399 Euro. Im Liefer­umfang ist ein Smart­cover (s. Bild 1) enthalten, das die Bedie­nung wesent­licher Funk­tionen im geschlos­senen Zustand erlauben soll. Darüber hinaus verfügt das Emporia Smart 6 über eine laut Emporia paten­tierte SOS-Notruf­funk­tion sowie Unter­stüt­zung bei einge­schränktem Hörver­mögen.

