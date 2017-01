Bericht: iPhone und iPad durch Emojis absturzgefährdet

Das Versenden einer bestimmten Kombination von Emojis per iMessage kann zum Systemabsturz eines iPhone oder iPad führen. Wir berichten darüber, wie Abhilfe möglich ist.

Das iPhone hat ein Emoji-Problem Emojis werden immer häufiger in Chats verwendet. Für Besitzer eines iPhone oder iPad können die kleinen Grafiken einem Bericht des ORF-Futurezone-Portals zufolge jedoch zu einer ernsten Gefahr werden. Werden eine weiße Fahne, eine Null und ein Regenbogen-Symbol in Kombination über iMessage verschickt, so stürzt die Nachrichten-App auf dem Smartphone oder Tablet ab. Danach soll auch das komplette Betriebssystem hängenbleiben.

Wie es im Bericht weiter heißt, sind von dem Fehler iPhones und iPads betroffen, die noch mit der iOS-Version 10.1.1 oder einer älteren Betriebssystem-Variante betrieben werden. Unter der aktuellen Firmware iOS 10.2 soll das Problem hingegen nicht mehr auftreten. Dafür würden sich Handhelds, die auf dem aktuellen Softwarestand sind, auf anderem Weg zum Absturz bringen lassen.

Zum Absturz eines iPhone oder iPad mit aktuellem Betriebssystem sei es nötig, die Flagge und den Regenbogen sowie einen Variantenselektor in einer Kontaktdatei zu hinterlegen und diese vCard per iMessage zu verschicken. Öffnet der Empfänger die Mitteilung, so sollen die Nachrichten-Anwendung und anschließend das iOS-Betriebssystem abstürzen.

Variantenselektor als Schwachstelle

Dem Futurezone-Bericht zufolge ist der Variantenselektor in diesem Fall die Schwachstelle. Dieser werde verwendet, um Unicode-Zeichen miteinander zu verknüpfen. Mit der Fahne und dem Regenbogen in Kombination komme der Selektor aber offenbar nicht zurecht. Das habe den Absturz des Betriebssystems zur Folge.

Wie es im Bericht weiter heißt, müsse das Smartphone oder Tablet zum Beheben des Fehlers neu gestartet werden. Danach sei es erforderlich, die iMessage-Konversation, die die Nachricht mit der zum System-Absturz führenden vCard enthält, zu löschen. Dabei darf die fragliche Mitteilung nicht erneut geöffnet werden. Eine Möglichkeit sei das Löschen des gesamten Nachrichtenverlaufs. Zudem helfe das Öffnen der Nachrichten-App über die Sprachassistentin Siri, um dem Software-Absturz nicht erneut herbeizuführen. Galten die Betriebssysteme von Apple noch vor wenigen Jahren als vergleichsweise stabil, so kam es in der jüngeren Vergangenheit häufiger zu vergleichbaren Problemen. Ende vergangenen Jahres tauchte ein weiterer Fall auf, bei dem manipulierte vCards zu Firmware-Abstürzen beim iPhone geführt haben. Der zurzeit reproduzierbare Fehler tritt bei Verwendung der aktuellen iOS-Beta-Version nicht mehr auf, wie Futurezone abschließend berichtet. Wann die Aktualisierung für alle Kunden freigegeben wird, ist noch nicht bekannt.