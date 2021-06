Vergleich: Wer sah Eigentor beim Deutschland-Spiel zuerst?

Dass es zwischen den diversen TV-Über­tra­gungs­wegen einen mitunter langen Zeit­ver­satz geben kann, wissen zwar viele Zuschauer. Trotzdem ist es bei einem EM-Spiel ärger­lich, wenn der Nachbar laut­hals über ein Tor jubelt, das man selbst viel­leicht noch gar nicht gesehen hat.

Zuge­geben: Beim gest­rigen EM-Auftakt der deut­schen Natio­nalelf gegen den amtie­renden Fußball-Welt­meister Frank­reich gab es aus deut­scher Sicht keine Tore zu beju­beln, höchs­tens für Fans der fran­zösi­schen Natio­nal­mann­schaft das unglück­liche deut­sche Eigentor. Dennoch hat teltarif.de an zwei Stand­orten gleich­zeitig wieder einen Technik-Vergleich gemacht und verrät, welcher Über­tra­gungsweg nach wie vor der schnellste ist.

Der Test-Aufbau

Beim ersten Standort standen ein Fern­seher mit Satel­liten­schüssel und ein VDSL-Anschluss von 1&1 mit maximal 50 MBit/s und 1&1-TV zur Verfü­gung. Für diesen Standort hatten wir von Zattoo test­weise einen Zattoo-Ulti­mate-Account zur Verfü­gung, um die von Zattoo zur EM verspro­chene schnel­lere Über­tra­gung zu testen. Eine hohe Latenz zwischen Satellitensignal (Fernseher) und Zattoo Ultimate (Tablet) war in unserem Test eindeutig messbar

Screenshot: Björn König Die Basis-TV-Versor­gung an unserem zweiten Standort bildete ein TV-Kabel-Anschluss der Deut­schen Telekom, zusätz­lich stand ein VDSL-100-Anschluss der Telekom zur Verfü­gung. Über diesen testeten wir die kosten­freien Basis-Accounts von Zattoo, waipu.tv und tv.de von Couch­funk im direkten Vergleich mit der Über­tra­gung per Kabel-TV.

Hohe Latenz bei Zattoo Ulti­mate

Im Vergleich zwischen dem Astra-Satel­liten­signal und Zattoo Ulti­mate stellten wir am ersten Test-Standort während der Partie Frank­reich-Deutsch­land eine hohe Latenz von durch­schnitt­lich 30 Sekunden fest. Zum Einsatz kam dabei wie erwähnt ein VDSL-50-Anschluss von 1&1. Das Video­signal lief über die Zattoo-App auf einem Fire-HD-Tablet von Amazon. Darüber hinaus zeigte sich die HD-Auflö­sung auf dem Tablet zumin­dest gefühlt quali­tativ leicht schlechter als das lineare HD-Signal via Astra.

Inter­essant war in diesem Zusam­men­hang aller­dings für uns auch, dass die Latenz über die 1&1-Digital TV-App (welche tech­nisch auch über Zattoo läuft) am glei­chen DSL-Anschluss scheinbar etwas nied­riger ausfiel. Somit lag die Über­tra­gung hier zumin­dest näher am Satel­liten­signal. Es stellt sich aller­dings die Frage, ob entspre­chende Zeit­ver­zöge­rungen ausschließ­lich auf Zattoo zurück­zuführen sind, oder auch mit dem DSL-Anschluss selbst in Verbin­dung stehen.

Latenz-Vergleich am zweiten Standort

Beim Vergleich der beiden Stand­orte (was über die Spiel­zeit­anzeige des Fußball­spiels ganz einfach möglich ist), zeigte sich, dass der Über­tra­gungsweg Astra-Satellit nach wie vor der schnellste war - er lag stets rund sieben Sekunden vor dem TV-Kabel­signal der Telekom. Vergleich am 2. Standort: TV-Kabel gegen Zattoo und waipu.tv

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Für den zweiten Standort nahmen wir eben dieses TV-Kabel­signal der Telekom als Refe­renz­wert. waipu.tv lag hierbei mit rund 17 bis 18 Sekunden Verzö­gerung deut­lich hinter dem Kabel-Signal. Noch stärker war der Versatz bei tv.de, hier betrug die Latenz sogar 22 Sekunden, bezogen auf den Kabel­anschluss.

Positiv über­rascht waren wir über die schnelle Über­tra­gung im Zattoo-Stan­dard-Account über den VDSL-100-Anschluss der Telekom: Diese lag nur vier Sekunden hinter dem TV-Kabel­signal. Damit zeigten sich in unserem Test ebenso Latenz­unter­schiede zwischen DSL-Anschlüssen der Telekom (Standort 2) und 1&1 (Standort 1). Hier schnitt die Telekom tenden­ziell etwas besser ab. Dass je nach DSL-Provider beim selben Online-TV-Dienst ein Latenz­unter­schied von bis zu 14 Sekunden bestehen kann, hatten wir nicht erwartet - das schmä­lert das Verspre­chen Zattoos, von seiner Seite aus alles für eine schnel­lere Über­tra­gung getan zu haben.

Fazit

Die Satel­liten-Schüssel ist und bleibt der schnellste Über­tra­gungsweg, gefolgt vom TV-Kabel. Dass die Ursa­chen für die Latenz­unter­schiede bei den Online-TV-Diensten nicht nur bei den Diensten selbst, sondern auch noch bei den DSL-Provi­dern zu suchen sind, hätten wir in diesem Ausmaß nicht erwartet.

In diesem Fall ist klar: Bei einer Latenz von 30 Sekunden dürfte man den Torjubel seines Nach­barn mit Satel­liten­antenne deut­lich früher hören. Damit ist Zattoo für Live­sport-Über­tra­gungen aus unserer Sicht über einen 1&1-Anschluss nach wie vor nur sehr einge­schränkt zu empfehlen, über einen Telekom-Anschluss hingegen schon. waipu.de und tv.de müssen nach wie vor an einer schnel­leren Über­tra­gung arbeiten.

