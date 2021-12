teltarif.de-Talk: E-Mobilität in der Praxis

Podcast zum Thema E-Mobilität

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Heute erscheint die 150. Ausgabe des Podcasts von teltarif.de. Für das Jubi­läum haben wir uns ein Thema ausge­sucht, das wir bei "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" bislang noch nicht so oft behan­delt haben: die Elek­tro­mobi­lität. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek fährt selbst seit etwas mehr als einem Jahr ein E-Auto. Daher war es an der Zeit, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden, um über seine Erfah­rungen zu spre­chen.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Die Zukunft der Mobi­lität soll elek­trisch sein. Die Autos mit dem klas­sischen Verbrenner-Motor werden sukzes­sive zum Auslauf­modell. Das ist aus Umwelt­gesichts­punkten sicher sinn­voll. Doch wie gut ist die elek­tri­sche Alter­native in der Praxis? teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek macht seit August 2020 seinen persön­lichen Lang­zeit­test. Seiner­zeit hat er die güns­tigen Kondi­tionen für eine Neuan­schaf­fung genutzt. Seitdem fährt er ein E-Auto.

Aufladen versus klas­sischem Tanken: Was funk­tio­niert in der Praxis besser? Wie findet man am besten die nächste Lade­sta­tion und wie kann man sein Auto auch zuhause aufladen - viel­leicht sogar ohne "spezi­ellen" Anschluss"? Welche Erfah­rungen gab es bislang auf Fern­stre­cken und im Nahver­kehr - etwa zum Einkaufen? Was ist anders als beim Benziner und woran sollten Inter­essenten denken, die zum E-Auto umsteigen wollen? All das sind Themen, über die wir im Jubi­läums­pod­cast spre­chen.

