Supermarkt: Rückgabe von Elektroschrott wird kaum genutzt

Seit dem 1. Juli vergan­genen Jahres können Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher alte Elektro-Klein­geräte auch in den meisten Super­märkten und Discounter-Filialen zurück­gegeben. Doch auch ein Jahr danach wird von dieser Möglich­keit nur selten Gebrauch gemacht, wie eine Umfrage der Deut­schen Presse-Agentur unter den großen Handels­ketten ergab.

Deutsch­lands größter Lebens­mit­tel­händler Edeka berich­tete, die Rück­gabe­mög­lich­keit werde "eher verein­zelt genutzt". Auch beim Konkur­renten Rewe, zu dem auch die Discount­kette Penny gehört, hieß es: "Von dem Angebot wurde bisher in unseren Märkten wenig Gebrauch gemacht." Elektroschrott kann seit Juli 2022 auch an der Supermarktkasse abgegeben werden

Bild: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa Der Discounter Lidl teilte mit, dass das Angebot nur "verhalten ange­nommen wird". Und auch bei Aldi Nord hieß es, die Möglich­keit werde "nur in Maßen genutzt". Ledig­lich Kauf­land berich­tete, die Kundinnen und Kunden nähmen "die Möglich­keit zur Rück­gabe von Elek­tro­geräten bisher gerne an". Der zur Edeka-Gruppe gehö­rende Discounter Netto teilte mit, die Nach­frage nach der Rück­gabe­mög­lich­keit vari­iere je nach Fili­alstandort.

Diese Super­märkte sind verpflichtet, Elek­tro­geräte zurück­zunehmen

Eigent­lich sollte die im vergan­genen Sommer einge­führte Neure­gelung die Entsor­gung von ausge­dienten Handys, Rasie­rern und ähnli­chem Klein­gerät in Deutsch­land viel einfa­cher machen. "Alte Elek­tro­geräte kann man nun gleich beim Wochen­ein­kauf zurück­geben", schwärmte damals der Präsi­dent des Umwelt­bun­des­amtes Dirk Messner. Durch die Neure­gelung gebe es auf einen Schlag 25.000 zusätz­liche Rück­gabe­stellen für Elek­tro­alt­geräte in der Bundes­repu­blik.

Die Neure­gelung des Elektro- und Elek­tronik­gerä­tege­setzes verpflichtet seit dem 1. Juli 2022 auch Super­märkte, Discounter und Droge­rie­märkte mit einer Verkaufs­fläche von mehr als 800 Quadrat­metern, alte Elek­tro­geräte bis zu 25 Zenti­meter Kanten­länge zurück­zunehmen, wenn sie mehr­mals im Jahr oder dauer­haft Elektro- und Elek­tronik­geräte verkaufen. Um diese Anfor­derungen zu erfüllen, reichen schon elek­tri­sche Zahn­bürsten im Angebot.

