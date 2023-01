Autohersteller planen eigene Ladenetze für E-Autos

Der Ausbau des Lade­netzes für Elektro-Autos hinkt der wach­senden Zahl von batte­rie­elek­tri­schen Fahr­zeugen weiter hinterher. Kamen etwa Anfang 2021 noch etwa 14 E-Autos auf einen Lade­punkt, waren es nach Zahlen des Verbands der Auto­mobil­indus­trie (VDA) zuletzt 23. Zwar will die Bundes­regie­rung gegen­steuern, aber das geht nur langsam voran. Verschie­dene Auto­her­steller wollen sich aber nicht nur auf die Politik verlassen und treiben den Aufbau von Lade­infra­struktur selbst voran.

Lade­pio­nier Tesla

CCS Schnellladestecker für Elektroautos. Je nach Technik sind 200-300 kW Ladeleistung und mehr möglich. Beim Kauf auf CCS achten.

Foto: Picture Alliance/dpa Der erste Anbieter war Tesla, der sein Super­charger-Netz­werk ursprüng­lich nur für seine eigenen Kunden aufge­baut hatte. Inzwi­schen ist es aber auch möglich, an bestimmten (nicht allen) Lade­sta­tionen Fremd­fabri­kate aufzu­laden, sofern sie einen CCS-Anschluss (für DC-Gleich­strom­ladung) besitzen. Dazu muss die Tesla-App auf dem Smart­phone instal­liert und ein Konto einge­richtet werden, dann kann auf einer inter­aktiven Karte die nächste für Fremd­fabri­kate frei­gege­bene Lade­säule ange­steuert und frei­geschaltet werden.

Mercedes Benz will eigenes Lade­netz

Am Donnerstag kündigte der Auto­mobil­her­steller Mercedes-Benz an, ein eigenes Netz mit welt­weit 10.000 Lade­punkten bis Ende des Jahr­zehnts aufzu­bauen. Dafür wollen die Stutt­garter einen "einstel­ligen Milli­arden­betrag" inves­tieren. "Wir wollen nicht zusehen und abwarten, bis es gebaut ist. Daher errichten wir selbst ein globales Schnell­lade­netz­werk", sagte Mercedes-Chef Ola Källe­nius. Man habe zunächst gedacht, dass andere Player wie Ener­gie­unter­nehmen den Bedarf decken würden, sagte Tech­nik­chef Markus Schäfer. "Aber das ist nicht passiert."

Nach Tesla oder Mercedes wird auch VW aktiv

Zum Vergleich: Der bereits erwähnte US-Auto­bauer Tesla betreibt nach eigenen Angaben 40.000 Hoch­leis­tungs-Lade­sta­tionen welt­weit - der Groß­teil davon ist aber noch der eigenen Kund­schaft vorbe­halten. Der VW-Konzern will bis Ende 2025 mit Part­nern welt­weit gut 45.000 Schnell­lade­punkte einrichten. Sowohl die Wolfs­burger, als auch Mercedes wollen das Netz für alle Marken zur Verfü­gung stellen.

Wie viele Lade­punkte konkret in Deutsch­land entstehen werden, teilte Mercedes leider nicht mit. Klar ist aber: Für die welt­weiten Ausbau­ziele - alleine die Bundes­regie­rung will eine Million öffent­lich zugäng­liche Stecker bis 2030 - sind die Pläne der Stutt­garter allen­falls ein Tropfen auf dem heißen Stein. Daraus machte Källe­nius im Gespräch mit Jour­nalisten auch keinen Hehl. Viel­mehr gehe es darum, weitere Mercedes-Kunden zu locken. Sie sollen etwa von der bevor­zugten Nutzung mittels Reser­vie­rung profi­tieren. Schon auf der Anfahrt könnte dann eine Lade­sta­tion reser­viert werden, denn gerade Geschäfts­rei­sende oder Urlauber möchten an der Lade­säule nicht lange warten.

Lade­netze in Koope­ration bleiben führend

Weitaus größer sind die Lade­netze, die sich die Auto­kon­zerne mittels Koope­rationen gesi­chert haben. Für Mercedes-Fahrer stünden etwa eine Million Lade­punkte welt­weit zur Verfü­gung, sagte Källe­nius. Das auf eine BMW-Initia­tive zurück­gehende Digital Char­ging Solu­tions-Netz (DCS), an dem auch Mercedes und der Ölkon­zern BP betei­ligt sind, kommt nach eigenen Angaben auf über 400.000 Lade­punkte in Europa in Japan. Mercedes betreibt unter anderem gemeinsam mit BMW, VW, Ford und Hyundai das Konsor­tium "Ionity", das in Deutsch­land bislang 480 Schnell­lade­säulen mit bis zu 350 Kilo­watt Lade­leis­tung errichtet hat.

Auch der paneu­ropäi­sche Auto­bauer Stellantis (Opel, Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep, Chrysler und andere) hat 2021 in Italien mit dem Aufbau seines Schnell­lade­netzes begonnen. Neben dem auf Südeu­ropa beschränkten Projekt Atlante gibt es eine Koope­ration mit dem Anbieter "TheF Char­ging", bis 2025 ein Netz mit mehr als 15.000 Stand­orten und zwei Millionen Stell­plätzen aufzu­bauen. Sie sollen allen Elek­tro­fahr­zeugen offen­stehen, für Kunden der Stellantis-Marken soll es Sonder­kon­ditionen geben.

Hat die Politik geschlafen?

Hat die Politik den Ausbau der Lade­infra­struktur in den vergan­genen Jahren also so sehr verschlafen, dass die Auto­indus­trie den einzigen Ausweg in der Eigen­initia­tive sieht? VDA-Präsi­dentin Hilde­gard Müller formu­liert es so: "Der Ausbau der Lade­infra­struktur ist eine Gemein­schafts­auf­gabe, die nur gelingen kann, wenn alle Akteure diese tragen und Verant­wor­tung über­nehmen." Jeder müsse seinen Beitrag leisten - und dabei sei natür­lich auch die Auto­indus­trie enga­giert.

Noch viel zu tun

Dabei zeigt der Blick auf die Zahlen, dass die Ziele der Regie­rung noch in weiter Ferne liegen. Laut Daten der Bundes­netz­agentur von Anfang November 2022 wuchs die Zahl der Lade­punkte binnen eines Jahres um rund 17.000 auf insge­samt 72.000. Ginge es in diesem Tempo weiter, wäre das Ziel von einer Million Lade­punkte rein rech­nerisch erst im Jahr 2077 erreicht. Um schneller zu werden, beschloss das Kabi­nett im Oktober einen "Master­plan Lade­infra­struktur" und will dafür 6,3 Milli­arden Euro in die Hand nehmen. Das zeige zumin­dest, dass sich die Bundes­regie­rung der Herku­les­auf­gabe bewusst sei, hieß es vom ADAC.

Das Ausbau­tempo 2022 bewer­tete der Auto­mobil­club vergleichs­weise positiv. Immerhin habe die Zahl der Lade­punkte im vergan­genen Jahr eini­ger­maßen mit der Zahl der neu zuge­las­senen E-Autos Schritt gehalten, lobte auch VDA-Chefin Müller. Aber: "Das Angebot müsste der Nach­frage voraus­eilen, damit das Vertrauen der Menschen in die E-Mobi­lität weiter wachsen kann." Davon sei Deutsch­land noch weit entfernt. Vor allem bei den Schnell­ladern müsse es daher mit hohem Tempo weiter voran­gehen.

Bundes­netz­agentur zählt 12.000 Schnell­lade­punkte

Für Deutsch­land zählt die Bundes­netz­agentur bislang rund 12.000 solcher Stecker, die ab einer Lade­leis­tung von mehr als 22 Kilo­watt als Schnell­lade­punkte defi­niert sind. Rund ein Viertel davon erreicht die höchste Leis­tungs­klasse von über 300 Kilo­watt. In diese Bereiche will auch Mercedes mit seiner neuen Infra­struktur vorstoßen. Eine Batterie könne so von 10 auf 80 Prozent in rund einer halben Stunde geladen werden. "Wir werden das noch signi­fikant verkürzen", kündigte Tech­nik­chef Schäfer auf der Technik-Messe CES in Las Vegas an. Mit besserer Lade­infra­struktur werde die Elek­tro­auto-Akzep­tanz steigen.

Der Karls­ruher Ener­gie­kon­zern EnBW schätzt, dass es bis 2030 bundes­weit etwa 130.000 bis 150.000 Schnell­lade­punkte - und nicht eine Million über­wie­gend lang­same normale Lade­punkte - brauche, um die von der Bundes­regie­rung ange­peilten 15 Millionen Elek­tro­autos zu versorgen. Rund 30.000 davon will EnBW selbst bauen. Schon heute betreibt der Konzern mit 2800 Lade­punkten das nach eigenen Angaben größte Schnell­lade­netz Deutsch­lands.

Bezah­lung der Aufla­dung kann verwir­rend sein

Die Ausbau­zahlen sind das eine - aber wie sieht es ange­sichts der zig Anbieter mit der Nutzer­freund­lich­keit aus? Der ADAC beklagte, dass ein E-Auto­fahrer schnell den Über­blick verlieren kann. Mal brauche er eine Lade­karte, mal eine App. An dieser Säule zahle er per Smart­phone, an der anderen per Rech­nung zum Monats­ende. Einige Anbieter verlangen eine Grund­gebühr, einige ab einer gewissen Stand­zeit an der Lade­säule einen Aufschlag pro Minute. Es bleibt also noch einiges zu tun auf dem Weg in die voll­elek­tri­sche Mobi­lität.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer eine eigene Garage mit Stromanschluss besitzt, sollte sich eine Wallbox (typisch 11 kW Ladeleistung) installieren (lassen).

Foto: Picture Alliance/dpa Viele Menschen möchten oder brau­chen ein Auto, beson­ders wenn öffent­liche Ange­bote unsi­cher, unzu­ver­lässig oder nicht vorhanden sind. Manche scheuen auch das Gedränge in öffent­lichen Bussen und Bahnen.

Ein Verbren­ner­auto­fahrer kommt an die Tank­stelle, tankt in 4-5 Minuten, Fahrer bezahlt und fährt weiter. Beim Elek­tro­auto dauert Nach­tanken etwas länger. Das Aufladen muss weniger spontan, sondern geplant erfolgen. Dafür gibt es inzwi­schen inter­essante Soft­ware, um Stre­cken zu planen. Wer eine eigene Garage mit Strom­anschluss hat, ist fein raus. Wer jeden Abend wert­volle Lebens­zeit verbringt, über­haupt einen Park­platz im Viertel für sein Auto zu finden, sollte drüber nach­denken, ob ein eigenes Auto hier noch sinn­voll ist. Man kann bei Carsha­ring-Anbie­tern gezielt ein Auto leihen, wenn es größere Trans­porte gibt. Ja, das ist ein starker Einschnitt.

Wer an die Lade­säule fährt, sollte ein oder zwei gängige Lade­karten bereit­halten. Das unge­wohnte ist, dass der Preis an der Lade­säule nicht mehr vom Strom-Anbieter, sondern von der eigenen Lade­karte abhängt. Karte A kann einen anderen Preis abrechnen als Karte B - an der glei­chen Säule. Das muss ein Auto­fahrer wissen, dafür ändern sich die Preise nicht andau­ernd, wie an der Benzin/Diesel-Säule.

Die staat­liche Förde­rung für Elek­tro­autos war richtig. Nur der Verkaufs­tou­rismus von geför­derten E-Autos nach 6 Monaten ins Ausland war ein Design-Fehler. Mit der Senkung der Förde­rung bei gleich­zei­tiger Preis­stei­gerung für neue Autos hat die Politik dem Wandel einen Bären­dienst erwiesen. Die Auto­her­steller wollen am liebsten nur noch hoch­leis­tungs­fähige Luxus-Autos mit hoher Reich­weite verkaufen, die aber preis­lich das Budget von "Otto Normal­ver­diener" mehr als sprengen. Ihr Argu­ment: Güns­tige Elek­tro­autos (um 20-30.000 Euro Laden­preis) würden sich gar nicht "rechnen".

Das Gebraucht­angebot für (bezahl­bare) Elek­tro­autos kommt erst langsam in Bewe­gung. Die Akkus halten längst 160.000 bis hin zu einer Million Kilo­meter. Das sollte also das Problem nicht sein. Noto­rische Skep­tiker sollten sich für eine elek­tri­sche Probe­fahrt anmelden oder für ein Wochen­ende oder länger ein Auto mieten. Erst wenn man selbst einmal elek­trisch gefahren ist, springt der Funke über.

Die Milch­mäd­chen­rech­nung, dass mehr Elek­tro­autos mehr Strom brau­chen, stimmt so nicht ganz. Denn wie viel Strom braucht es, bis Rohöl aus der Erde geholt, trans­por­tiert und raffi­niert ist? Das wird gerne über­sehen.

Heute Autos sind viel vernetzter als früher.