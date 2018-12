Politiker fordern mehr Netz in der Eisenbahn

Netzversorgung im Zug ist weiter ein Drama. Die meisten Nahverkehrszüge sind noch nicht richtig versorgt. Die Diskus­sion um bessere Netz­ab­de­ckung ist in vollem Gange. Neben Auto­bahnen und Land­straßen soll auch die Abde­ckung in der Eisen­bahn verbes­sert werden. Aktu­elle Netz­tests von "Connect" und "Chip" hatten gerade erst wieder fest­ge­stellt, dass Zugrei­sende viel zu oft im Funk­loch stecken­bleiben.

Grüne beklagen Benach­tei­li­gung

Beispiels­weise beklagen die Grünen eine Benach­tei­li­gung von Bahn­stre­cken gegen­über Straßen. Pflicht nach den Vorgaben der Bundes­netz­agentur nur die Versor­gung mit einer Down­load-Geschwin­dig­keit von 100 Megabit pro Sekunde bis Ende 2022 nur auf Bahn­ab­schnitten mit mehr als 2000 Fahr­gästen pro Tag.

Das betreffe etwa die Hälfte des 40.000 Kilo­meter langen Bahn­netzes, heißt es in der Antwort der Bundes­re­gie­rung auf eine Frage von Grünen-Poli­tiker Cem Özdemir, der dem Verkehrs­aus­schuss des Bundes­tags vorsitzt. Alle übrigen Schie­nen­wege müssen bis Ende 2024 mit 50 MBit/s versorgt werden. Für die Auflagen bei Auto­bahnen, Bundes- und Landes­straßen sei die Auslas­tung uner­heb­lich.

Unfairer Wett­be­werb

Özdemir kriti­sierte einen "unfairen Wett­be­werb" zwischen Schiene und Straße: "Wer will, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren und Güter auf die Schiene kommen, muss endlich für fairen Wett­be­werb sorgen zwischen Straße und Schiene", sagte Özdemir der dpa. Es sei "absolut richtig", das gesamte Fern­stra­ßen­netz mit schnellem Mobil­funk auszu­statten. "Aber wieso soll das nicht auch für die Schiene gelten?"

Einsame Eisen­bahn­stre­cken

Eisen­bahn­stre­cken, insbe­son­dere die neuen Hoch­ge­schwin­dig­keitstrassen führen in der Regel durch einsame, kaum bewohnte Regionen. Sende­an­lagen würden also nur für die Züge gebraucht. Fährt gerade kein Zug, wäre die Sende­an­lage im "Leer­lauf". Das bereitet den Kosten­rech­nern bei den Netz­be­trei­bern gewal­tiges Kopf­zer­bre­chen. In langen Tunnels kann man das Problem mit "Repea­tern" im Tunnel lösen, die ein vorhan­dendes Signal einer Station einfach "verlän­gern". Doch auch diesem Verfahren sind gewisse Grenzen gesetzt.

Bahn WLAN über Dienst­leister

Das WLAN in den Zügen der Deut­schen Bahn und ihrer Mitbe­werber (wo es schon einge­baut ist), empfängt seine Signale über einen der drei Mobil­funk­an­bieter und verteilt sie dann im Zug weiter. Bran­chen­in­sider berichten, dass der WLAN-Diens­te­an­bieter Icomera, der beispiels­weise die Deut­sche Bahn und Flix­train (ehema­lige Loco­more) mit WLAN versorgt, bei den Mobil­funk­an­bie­tern keine Daten­flat­rate bekommen habe, sondern nach effektiv genutzter Daten­menge abge­rechnet würde. Dadurch könne es passieren, dass das System auf einen Anbieter umschalte, der zwar Funk­ver­sor­gung biete, aber die gigan­ti­schen Daten­mengen, die so ein Zug (bzw. seine Passa­giere) anfor­dern, gar nicht hand­haben könne.

Bahn baut selbst aus?

Um den Mobil­funk zu verbes­sern hatte die Deut­sche Bahn hatte schon ange­boten, selbst Sende­an­lagen zu instal­lieren und an die Mobil­funk­an­bieter zu vermieten. Das Problem: Die Bahn hat strenge Sicher­heits­vor­schriften und mag daher nicht jeder­zeit und überall Tech­niker anderer Firmen an die Strecke heran­lassen.