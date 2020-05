Einsteiger-Smartphones von Samsung, Huawei, Xiaomi & Co.

Für ein Smart­phone mit guter Ausstat­tung müssen keine 1000 Euro und mehr berappt werden. Auch güns­tige Handys bekannter Hersteller können mit Premium-Features glänzen. Wir haben Smart­phones von Samsung, Huawei, Xiaomi & Co. in einer Über­sicht zusam­men­ge­stellt.

Die Einord­nung von Smart­phones in bestimmte Klassen ist so eine Sache. An was orien­tiert man sich? Eigent­lich bleibt da nur der Preis, weil viele Hersteller mitt­ler­weile auch im unteren Preis­seg­ment mehr und mehr Premium-Features wie einen großen Akku und Spie­le­reien wie eine Quad­ka­mera in die Geräte packen. Wie viel nun "Einsteiger"- oder "Mittel­klasse"-Handys kosten sollen, ist aber sehr subjektiv.

Bei Preisen von bis zu 1549 Euro für das Samsung Galaxy S20 Ultra kann ein Handy für unter 300 Euro durchaus noch als Einstei­ger­mo­dell durch­gehen.

Bei der Auswahl der folgenden Smart­phones haben wir Modelle ausge­sucht, deren maxi­male Preis-Ober­grenze bei 260 Euro liegt. Neben dem Preis ist essen­ziell, dass sie mit aktu­eller Soft­ware betrieben werden und es gute Prognosen gibt, dass sie zukünftig mit wich­tigen Sicher­heits­up­dates versorgt werden. Außerdem können wir uns bei vielen Geräten auf eigene Test­be­richte und Einschät­zungen berufen. Nicht zuletzt schreien Smart­phones mit riesigen Akkus oder flexi­blen Kameras, die zugleich mit einem güns­tigen Preis werben, um Aufmerk­sam­keit.

Unter den Modellen finden Sie neben Smart­phones von Samsung, Huawei, Honor und Xiaomi auch Geräte von Herstel­lern wie Nokia, Wiko und realme.